+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

अर्को बलिउड फिल्म खेल्दै अनुपविक्रम, सलमानको ‘मातृभूमि’को डबिङ सके

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ११ गते १५:१८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली अभिनेता अनुपविक्रम शाहीले बलिउड फिल्म ‘मातृभूमि’को डबिङ पश्चिम मुम्बईको अँधेरीस्थित अम्पायर अडियो स्टुडियोमा सकेका छन्।
  • ‘मातृभूमि’ फिल्म सलमान खान फिल्म्सको ब्यानरमा निर्माण भएको र सलमान र अनुपविक्रम मुख्य भूमिकामा देखिनेछन् भने प्रदर्शन मिति भारतको स्वतन्त्रता दिवस आसपास हुने सम्भावना छ।
  • अनुपविक्रमले अर्को बलिउड फिल्ममा अभिनय पक्का भएको र यसको औपचारिक घोषणा आगामी अगस्ट वा सेप्टेम्बरमा हुने उनले अनलाइनखबरसँग पुष्टि गरेका छन्।

काठमाडौं । नेपाली अभिनेता अनुपविक्रम शाहीले बलिउड फिल्म ‘मातृभूमि’को डबिङ सकेका छन् । सलमान खान फिल्म्सको ब्यानरमा निर्माण भएको यस फिल्ममा सलमान र अनुपविक्रम मुख्य भूमिकामा देखिनेछन् ।

पश्चिम मुम्बईको अँधेरीस्थित अम्पायर अडियो स्टुडियोमा अनुपले डबिङ गरेका हुन् ।

फिल्मको प्रदर्शन मिति भने अहिलेसम्म घोषणा गरिएको छैन । यद्यपि, भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार ‘मातृभूमि’ भारतको स्वतन्त्रता दिवसको आसपास रिलिज हुने सम्भावना रहेको बताइएको छ ।

नेपाली कलाकार शाहीको यो बलिउड फिल्मलाई लिएर दर्शकमाझ उत्सुकता देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली कलाकारको उपस्थिति विस्तार गर्ने हिसाबले पनि यो फिल्मलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।

यसबीच, अर्को एक बलिउड फिल्ममा अनुपले अभिनय गर्ने पक्का भैसकेको छ । बलिउडको एक ठूलो ब्यानर र स्टार जोडिएको यो फिल्मको औपचारिक घोषणा आगामी अगस्ट वा सेप्टेम्बरमा हुँदैछ । यसको पुष्टि स्वययम अनुपले अनलाइनखबरसँग गरे ।

कामको कुरा गर्दा, अनुपविक्रमले २० बैशाखदेखि ‘१२ गाउँ २’को छायांकन गर्दैछन् । उनी यसैसाता यामहाको ब्रान्ड एम्बेसडर समेत बनेका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

'१२ गाउँ २' मा जोडिए अनुपविक्रम शाही, भिलेन रोलमा देखिन लागेका हुन् ?

बलिउड डेब्यू 'ब्याटल अफ गलवान' मा यस्तो देखिए अनुपविक्रम शाही

ब्यस्त अनुप : थिम्पुमा 'टनेल २६' छायांकनपछि मुम्बईमा 'ब्याटल अफ गलवान' को डबिङ

अनुपविक्रमको दुबै हातमा लड्डु : 'रोडिज' मा ह्याट्रिक, सलमान खानसँग फिल्म

अनुपविक्रमको दुबै हातमा लड्डु : 'रोडिज' मा ह्याट्रिक, सलमान खानसँग फिल्म

अनुपविक्रमले सके सलमानसँगको बलिउड डेब्यू 'ब्याटल अफ गलवान' को छायांकन

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कुमार बेनका दाजुले चलाउँदै छन् खेलकुद मन्त्रालय

कुमार बेनका दाजुले चलाउँदै छन् खेलकुद मन्त्रालय
दलतन्त्रको जरा काट, लोकतन्त्रको होइन

दलतन्त्रको जरा काट, लोकतन्त्रको होइन
तेलको मूल्य बढ्ने सूचना पम्पलाई चुहाएर आयल निगमलाई करोडौं नोक्सानी

तेलको मूल्य बढ्ने सूचना पम्पलाई चुहाएर आयल निगमलाई करोडौं नोक्सानी
मेयर हुँदा नसकेको सुकुमवासी बस्ती प्रधानमन्त्री बनेर खाली गराउँदै बालेन

मेयर हुँदा नसकेको सुकुमवासी बस्ती प्रधानमन्त्री बनेर खाली गराउँदै बालेन
बालेनको निर्देशनपछि त्रसित छ सुकुमवासी बस्ती

बालेनको निर्देशनपछि त्रसित छ सुकुमवासी बस्ती
खोसिएको त्यो फुली, फर्काउने यो बोली

खोसिएको त्यो फुली, फर्काउने यो बोली
त्रिविका प्राध्यापक–कर्मचारीले बेतलबी बिदा जोडेर अझै खाइरहेका छन् पेन्सन

त्रिविका प्राध्यापक–कर्मचारीले बेतलबी बिदा जोडेर अझै खाइरहेका छन् पेन्सन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

7 Stories
किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

7 Stories
जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

12 Stories
गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

6 Stories
अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित