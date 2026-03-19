आनन्दराज खनालसँग वार्ता :

‘सरकार हतारमा दौडेर फुर्सदमा नपछुताओस्’

गति र गुणस्तरको सन्तुलन मिलाउनुस् । हतारमा बनाइएको सिस्टमले भविष्यमा ठूलो समस्या ल्याउन सक्छ । पहिले ‘गभर्नमेन्ट एन्टरप्राइज आर्किटेक्चर’ बनाउनुस् । मानक तय गर्नुस् । अनि, त्यही मानकअनुसार काम गर्नुस् ।

0Comments
Shares
कौशल काफ्ले कौशल काफ्ले
२०८२ चैत २५ गते १३:३६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले सूचना–प्रविधि र डिजिटल संरचनामा सुधार गर्ने १०० दिने कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ।
  • पूर्ववरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनालले साइबर सुरक्षा ऐनको अभाव र डिजिटल गभर्नेन्समा राजनीतिक स्वामित्वको आवश्यकता औँल्याएका छन्।
  • नेपालमा दूरसञ्चार क्षेत्र संकटमा छ, एनटीसी सञ्चालन घाटामा छ र स्टारलिंक प्रविधि नीतिगत कारणले प्रवेश पाएको छैन।

बालेन शाह नेतृत्वको नवगठित सरकारले आफ्नो १०० दिने वाचा सार्वजनिक गरेको छ, जसमा सूचना–प्रविधि र डिजिटल संरचनाका कुरा पनि गरिएको छ । यसरी सरकारले आफ्ना वाचा सुनाइरहँदा हाम्रो अवस्था के छ ? सरकारले डिजिटल पूर्वाधारमार्फत शासकीय सुधारको प्रत्याभूति दिलाउँछु भन्दै गर्दा बेवास्ता गरिएझैँ देखिएको साइबर सुरक्षाको पाटो कति स्वाभाविक छ ? अनि हाम्रो दूरसञ्चारको अवस्था के छ ?

एकातिर स्टारलिङ्क जस्ता प्रविधि भित्रन नपाइरहेको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ हाम्रै टेलिकम कम्पनीका घट्दो आम्दानीलाई कसरी हेर्ने ? डिजिटल नेपाल सपना साकार पार्न हाम्रा सम्भावना र चुनौती के छन् ? वर्तमान सरकारले यसको सुधारमा के गर्न सक्छ ?

यिनै विषयमा डिजिटल प्रविधि विज्ञ तथा दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्ववरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनालसँग अनलाइनखबरले कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश :

तपाईंले ६ वर्षअघि भन्नुभएको थियो, ‘अब मेसिन मात्र होइन, हामी आफैं ह्याक हुने बेला आयो । यू आर ह्याक्ड नाव ।’ अहिले त्यो भनाइ झन् सान्दर्भिक भएको हो ?

हो । त्यतिखेर मैले जे भनेको थिएँ, त्यो एआई वा डिपफेकको सन्दर्भमा भनेको थिइनँ । त्यो बेलाको सन्दर्भ अलग थियो ।

मैले भन्न खोजेको थिएँ– फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम, टिकटक जस्ता सोसल मिडिया प्लेटफर्महरूले हाम्रो बारेमा हाम्रोभन्दा बढी जानकारी राखेका हुन्छन् । हामीले के हेर्छौं, के मन पराउँछौं, कुन समयमा कस्तो कन्टेन्टमा बढी समय बिताउँछौं सबै रेकर्ड हुन्छ । त्यही आधारमा हाम्रो डिजिटल प्रोफाइल बन्छ । अनि, त्यही प्रोफाइलअनुसार हामीलाई कन्टेन्ट देखाइन्छ ।

म आफ्नै उदाहरण दिन्छु । बेलुका सुत्नुअघि युट्युबमा प्रवचन सुन्ने मेरो बानी छ । त्यसैले साँझ ८ बजेपछि युट्युब खोल्यो भने माथि नै प्रवचन आउँछ । बिहान ४ बजे खोल्यो भने पनि त्यही । किनभने, एल्गोरिदमले मेरो बानी, रुचि, दिनचर्या सिकिसक्यो । त्यो ‘फिड’ पनि हाम्रै व्यवहारको प्रतिविम्ब हो ।

अब यही कुरा राजनीतिमा पनि लागु हुन्छ । भदौ २३/२४ को आन्दोलन होस् वा पछिल्लो चुनाव, दुवैमा सोसल मिडियाले मान्छेको सोचाइ र निर्णयमा ठूलो भूमिका खेलेको देखियो । जब सबैको हातमा स्मार्टफोन छ र दिनको घन्टौं समय सोसल मिडियामा बित्छ, त्यो प्रभावलाई कम आँक्नु हुँदैन ।

चुनावी छेकोका बहसहरू सम्झँदा त्यसबेला ‘एआई/एल्गोरिदम’को खुबै चर्चा सुनियो । यसले हाम्रो राजनीति पनि प्रभावित बनाउन थालेको हो ? मान्छेको ‘स्व–निर्णय’लाई लिएरै प्रश्न उठाइएका छन् नि !

यी कुरा पूरै गलत पनि होइन । यसको पछाडि बुझ्नुपर्ने केही कुराहरू छन् ।

पहिले तथ्य हेरौं, नेपालमा अहिले करिब १४० प्रतिशत मोबाइल ब्रोडब्यान्डको पहुँच छ । ८० प्रतिशतभन्दा बढी मान्छेसँग स्मार्टफोन छ । गाउँगाउँमा इन्टरनेट पुगिसक्यो । विदेशबाट घर फर्किनेले सबैभन्दा ठूलो गिफ्ट स्मार्टफोन नै ल्याउँछन् । भनेपछि सोसल मिडियाको पहुँच अत्यन्त व्यापक छ ।

यत्रो पहुँच भएको ठाउँमा मिसइन्फर्मेसन, डिसइन्फर्मेसन र डिपफेकले मान्छेको विवेकमा असर गर्न सक्छ । गलत जानकारीले गलत धारणा बन्छ, त्यसैअनुसार भोट खस्छ । यसलाई ‘इलेक्टोरल इन्टेग्रिटी’ अर्थात् चुनावको निष्पक्षतामाथिको खतरा भन्छौं । यो संसारभरि देखिएको समस्या हो । अमेरिकाको चुनावमा पनि र अहिले नेपालमा पनि यो देखियो ।

तर, एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा, फिड वा एल्गोरिदम हाम्रै व्यवहारको रिफ्लेक्सन हो । हामीले जे हेर्छौं, जे सेयर गर्छौं, जे लाइक गर्छौं, त्यस्तै कन्टेन्ट नै आउँछ । त्यसैले हामी आफैंले दिएको डेटाले हामीलाई नै इन्फ्लुएन्स गरिरहेको छ भन्नु बढी सटिक हुन्छ ।

चुनावपछि शक्तिशाली सरकार गठन भएको छ । यसले आफ्नो १०० कार्ययोजना सार्वजनिक गरिसक्यो । नयाँ सरकारको कार्यसूचीमा यस्ता विषयहरू कत्तिको परेको देख्नुहुन्छ ?

मैले यो कार्यसूचीलाई दुई कोणबाट हेरेको छु । पहिलो– सिधै प्रविधिसँग जोडिएका विषयहरू छन् । दोस्रो– शासन सुधारका विषयहरू छन् । शासन सुधारमा जे गर्छु भनिएको छ, त्यसमा पनि डिजिटल प्रविधि नै चाहिन्छ । एउटा भरपर्दो सिस्टम त्यसले खोज्छ ।

अर्कोतर्फ, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा शक्तिशाली आईटी युनिट बनाउने कुरा छ । सुन्दा सानो लाग्छ, तर यो ऐतिहासिक कदम हो । किनभने, अहिले हरेक मन्त्रालयले आफ्नै तरिकाले काम गर्छन् । एउटाको सिस्टमले अर्कोसँग कुरा गर्दैन । डेटा एक्सचेन्ज हुँदैन । त्यसैले सही नियतका साथ एउटा केन्द्रीय युनिट आयो भने यो समस्या समाधान हुने सम्भावना देख्छु ।

अहिलेसम्म ई–गभर्नेन्समा राजनीतिक नेतृत्वको स्वामित्व थिएन । पहिले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘ई–गभर्नेन्स कमिसन’ बन्यो । पछि मुख्यसचिव मातहत गयो । सन्देश के गयो ? प्रधानमन्त्रीलाई यसमा रुचि छैन । अब प्रधानमन्त्री कार्यालयमुनि यो आयो भने राजनीतिक स्वामित्व देखिन्छ । यो सकारात्मक कुरा हो ।

यसैमा अहिले दुई वटा कानुनको परिकल्पना गरिएको छ । डिजिटल गभर्नेन्स तथा पर्सनल डेटा प्रोटेक्सन ऐन र आईटी तथा ई–गभर्नेन्स ऐन । यसलाई ६० दिन भित्र ल्याउने भनिएको छ ।

यी दुई ऐन भनेका एउटै कुरा हुन् । डिजिटल गभर्नेन्स र ई–गभर्नेन्स एउटै विषय हो । किन दुई पटक आयो ? यो बुझाइको कमी हो कि टाइप एरर, थाहा छैन । त्यसैले यसमा पनि ६० दिन भित्र कसरी काम हुन्छ, थाहा छैन ।

अर्को सबैभन्दा ठूलो कमी ‘साइबर सेक्युरिटी ऐन’को कुरा गरिएको छैन । संसद्मा आईटी तथा साइबर सेक्युरिटी बिल छ, तर कार्यसूचीमा यसलाई जुन प्राथमिकता दिनुपर्ने थियो, त्यो देखिँदैन । साइबर सेक्युरिटी बिना डिजिटल नेपालको कुरा गर्नु अधुरो हुन्छ ।

त्यस्तै, प्राइभेसीसम्बन्धी ऐन पनि अद्यावधिक गर्न जरुरी छ । हाम्रो २०७५ सालको व्यक्तिगत गोपनीयता ऐन छ, तर अहिलेको परिस्थितिमा त्यो पर्याप्त छैन । समग्रमा कार्यसूची नीतिगत तहमा राम्रो छ, तर विवरणमा अलि सतही भयो । जुन गहिराइमा उत्रनुपर्ने थियो, त्यो देखिएन ।

सरकारले राहदानी, लाइसेन्स र राष्ट्रिय परिचयपत्र जस्ता सेवाहरू घरमै पुर्‍याउन ‘गभर्मेन्ट कुरियर’ सुरु गर्ने लक्ष्य राखेको छ । हाम्रो हुलाक सेवाको वर्तमान अवस्था र डिजिटल ट्र्याकिङको सीमिततालाई हेर्दा, के १०० दिन भित्रै यो सेवा विश्वसनीय रूपमा सुरु हुन सम्भव छ ?

यो एकदम राम्रो योजना हो । जनताले कार्यालय धाउनु नपरोस्, घरमै सेवा पुगोस् । यो त हरेक सरकारको सपना हुनुपर्छ । तर यो भनेजति सजिलो छैन । किनभने, यसमा धेरै संस्था जोडिएका छन् । पासपोर्ट विभाग छुट्टै हो, हुलाक छुट्टै हो, नागरिकता बनाउने निकाय छुट्टै हो । यो सम्भव हुन यी सबै निकायबीच ‘रियल टाइम’ डेटा आदानप्रदान हुनुपर्छ ।

मान्छेले पासपोर्ट आवेदन दियो भने– कहिले प्रक्रियामा गयो, कहिले छापियो, हुलाकमा कहिले पुग्यो, कहाँ छ अहिले भन्ने कुरा ट्र्याक हुनुपर्छ । अनि हुलाकको गाडीले डेलिभरी गर्न हिँड्दा त्यो मान्छेको घरको सही ‘जियो–लोकेसन’ चाहिन्छ । नेपालमा धेरै ठाउँमा घरको ठेगाना ‘फलानाको घरको पछाडि’ भन्ने हुन्छ । त्यो तरिकाले त यो काम यति छिटो सम्भव नहोला भन्ने लाग्छ ।

सूचना प्रविधि विभाग खारेज गरी प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ‘सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालय’ बनाउने र ६० दिन भित्र स्वतन्त्र नियामक निकाय स्थापना गर्ने भनिएको छ । यो संरचनागत परिवर्तनले कार्यसम्पादनमा गति देला ?

यो प्रश्न एकदम महत्त्वपूर्ण छ । केन्द्रीकरणको फाइदा छ । कुशलता बढ्छ, एकरूपता आउँछ, नेतृत्वको जवाफदेहिता हुन्छ ।

तर, जोखिम पनि छ । सबै डेटा एकै ठाउँमा रहँदा ‘सिंगल पोइन्ट अफ फेलियर’ हुन सक्छ । एकै ठाउँमा समस्या आयो भने सबै ठप्प हुन्छ । साइबर आक्रमण भयो भने सबै डेटा खतरामा पर्छ ।

यससँगै ‘इन्डिपेन्डेन्ट रेगुलेटरी अथोरिटी’ बनाउने कुरा पनि कार्यसूचीमा छ, जसले चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ला । तर यो निकाय कति स्वतन्त्र हुन्छ ? सरकारको छायाबाट मुक्त हुन सक्छ कि सक्दैन ? भन्ने प्रश्न यथावत् नै छ ।

किनभने, त्यही अथोरिटीले नागरिकको डेटाको गोपनीयता हेर्नुपर्छ, कन्टेन्ट मोडरेसन हेर्नुपर्छ, साइबर सेक्युरिटी हेर्नुपर्छ । यति महत्त्वपूर्ण काम गर्ने संस्था साँच्चै स्वतन्त्र छ भने राम्रो हो, नत्र जोखिम उत्तिकै बढ्छ । अधिकारकर्मीहरूले पनि यो विषयमा सचेत हुनुपर्छ । एकै ठाउँमा नागरिकको सबै डेटा केन्द्रीकृत हुँदा निगरानी र दुरुपयोगको सम्भावना हुन्छ । राम्रा र जोखिमका दुवै पक्ष यस भित्र छन् । सरकारको नियतमा धेरै कुरा निर्भर हुन्छ ।

हाम्रा सरकारी र व्यक्तिगत डेटा विदेशी क्लाउड सर्भरहरूमा स्टोर भइरहेका छन् । प्राय: सरकारले गर्ने डिजिटल काममा पनि विदेशी कम्पनीकै भर देखिन्छ । भोलि कुनै भू–राजनीतिक तनाव वा प्राविधिक नाकाबन्दी भएमा हाम्रो सबै ‘डिजिटल लाइफ’ ठप्प हुन सक्छ भन्ने कतिपयको भनाइ छ । नेपालले आफ्नै ‘नेसनल डेटा सेन्टर’ र क्लाउड नीतिलाई किन प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन ?

यसलाई दुई भागमा छुट्याउनुपर्छ । कुन काम कसले गर्न सक्छ भनेर हेर्नुपर्छ । अफिस अटोमेसन, कर्मचारी व्यवस्थापन डेटाबेस, सामान्य वेबसाइट जस्ता सामान्य कामहरू नेपाली कम्पनीले पनि राम्रोसँग गर्न सक्छन् ।

तर, डेटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म, राष्ट्रव्यापी इन्टरअपरेबिलिटी सिस्टम जस्ता कुराको अनुभव नेपाली कम्पनीसँग त्यति छैन । त्यस्तो सिस्टम अहिले नेपालमा बनाइएकै छैन । यसमा बाहिरबाट सहयोग लिनुपर्छ । यसमा राष्ट्रवादी भावना ल्याएर ‘हाम्रै मान्छेले गर्नुपर्छ’ भन्दा काम हुँदैन । दक्षता र अनुभव नभएको कामका लागि बाहिरबाट लिनु व्यावहारिक हो ।

डेटा विदेश जाने डरको कुरा गर्नुभयो । यसमा एउटा तितो सत्य भन्छु । अहिले नेपाल सरकारका निकायहरू फेसबुक, ट्विटर, वाट्सएपमा छन् । प्रदेश सांसदहरूसँग संवाद गर्न प्रधानमन्त्रीले नै ह्वाट्सएप च्यानल बनाएको भन्ने समाचार पनि देखेको थिएँ । मन्त्रालयहरूले गुगल फर्म पनि प्रयोग गर्छन् । यी सबैको डेटा अहिले कहाँ छ ? नेपालमा मात्र छैन । त्यसैले ‘डेटा विदेश जाने डर’ भन्ने हो भने त हामी अहिले नै त्यो अवस्थामा छौं ।

फेरि संवेदनशील डाटा त हाम्रै हातमा मात्र हुनुपर्‍यो । यसको समाधान कसरी गर्ने ? त्यसैले डाटाको वर्गीकरण गर्नु नै हाम्रो प्रमुख प्राथमिकता हो । यसको वर्गीकरण गर्दा, तीन–चार वटा श्रेणी बनाउनुपर्छ ।

पहिलो श्रेणी– राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको अत्यन्त संवेदनशील डेटा । यो सरकारकै डेटा सेन्टरमा राख्नैपर्छ ।

दोस्रो श्रेणी– अर्धसंवेदनशील डेटा । नेपालकै प्राइभेट क्लाउडमा राख्न सकिन्छ ।

तेस्रो श्रेणी– सार्वजनिक जानकारीका कुरा । यी कुरा अन्तर्राष्ट्रिय क्लाउडमै राख्दा पनि फरक पर्दैन ।

यो वर्गीकरण कानुनले गर्नुपर्छ । सबै डेटा नेपालमै राख्नुपर्छ भन्दा गुगल जस्ता कम्पनी नेपालमा डेटा सेन्टर बनाउन आउँदैनन् । साउथ एसियामा उनीहरूको प्राथमिकता पहिलो भारत, दोस्रो पाकिस्तान, तेस्रो बंगलादेश, चौथो श्रीलंका, पाँचौंमा मात्र नेपाल पर्छ । त्यसैले हामीले हाम्रा डाटा वर्गीकरण गरेर सोहीअनुसार व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

तपाईंले लामो समय दूरसञ्चारको नेतृत्व गरेर अनुभव लिनुभयो । खासमा इलन मस्कको स्टार लिंक पनि नेपालमा आउन निकै प्रयास गरिरहेको छ । तर विगतका अहिलेको सरकारले पनि उसलाई नेपालमा प्रवेश दिने छनक ल्याएको देखिँदैन । यस विषयलाई तपाईं कसरी हेर्नुहुन्छ ?

स्टारलिंक नआउनुको मुख्य कारण नीतिगत समस्या हो । हाम्रो दूरसञ्चार नीतिले भन्छ– विदेशी लगानी अधिकतम ८० प्रतिशत हुन सक्छ, न्यूनतम २० प्रतिशत नेपाली हुनुपर्छ ।

तर, स्टारलिङको मोडल नै फरक छ । उसले यहाँ टावर बनाउँदैन, केबल हाल्दैन, अफिस खोल्दैन । उसले गर्ने के हो भने स्याटेलाइट रिसिभर बेच्ने, कनेक्सनसहित । त्यसैले उसको यहाँ लगानी नै हुँदैन ।

तर, पनि स्टारलिंक ल्याउनुपर्दा, क्याबिनेटले एउटा नीतिगत निर्णय मात्र गरिदिए पुग्छ ।

आयो भने के फाइदा के त ? यो प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ । हाम्रा शहरी भेगमा अहिले इन्टरनेटको समस्या छैन । यसको महँगो रिसिभर किनेर चलाउनुपर्ने खासै आवश्यकता छैन । काठमाडौं, पोखरा, भरतपुरमा फाइबर इन्टरनेट नै राम्रो र सस्तो छ । स्टारलिङ महँगो पर्छ– ३००–४०० डलर, अर्थात् ५०–६० हजार रुपैयाँ रिसिभरको पर्छ । त्यसमाथि मासिक शुल्क छुट्टै तिर्नुपर्छ ।

अनि अहिले इन्टरनेट पुग्नुपर्ने ग्रामीण क्षेत्रमा हो । जहाँ फोरजी पनि राम्रोसँग चल्दैन, फाइबर पुग्दैन, त्यहाँका लागि स्टारलिङ जस्तो स्याटेलाइट इन्टरनेट उपयोगी हुन्छ । तर त्यहाँका मान्छेले ५०–६० हजार रुपैयाँ एफोर्ड गर्न सक्छन् त ? हामीले यसरी पनि सोच्नुपर्ला ।

ग्रामीण भेगका सरकारी कार्यालयहरूमा भने स्टारलिंक काम लाग्छ । ग्रामीण जिल्लाका सरकारी निकायमा भरपर्दो इन्टरनेट हुँदैन, त्यहाँ यो समाधान हो ।

इन्टरनेटको हकमा हामी फाइभजी परीक्षणको कुरा धेरै गर्छौँ । तर अझै पनि नेपालका दुर्गम क्षेत्रमा फोरजीको गुणस्तरसमेत कमजोर छ । यस्तो डिजिटल डिभाइडलाई कसरी कम गर्ने ?

हाम्रो प्राथमिकतामा गडबडी हुँदा यस्तो नतिजा आएको हो ।

पहिले फाइभजी के हो भनी बुझौं । फाइभजीले तीनवटा काम गर्छ– अत्यन्त तेज स्पिड, अत्यन्त कम लेटेन्सी (ढिलाइ) र एकैचोटि धेरै उपकरणमा जोड्न सक्ने क्षमता । यो इन्टरनेट अफ थिङ्स, अटोमेसन, र अत्याधुनिक उद्योगका लागि उपयोगी छ ।

तर, हाम्रो उद्योग त्यस्तो विकसित भएको छ ? फोरजीले नपुगेको कुन काम हामीले गर्छौं, जसका लागि फाइभजी चाहिन्छ ? गाडीमा हिँड्दा, बाटोमा वा कतै हामी के गर्छौं जुन फोरजीले चल्दैन ? सबै फोरजीमा हुन्छ ।

अनि, फाइभजीको लागि काम गर्दा हरेक १०० देखि १५० मिटरमा टावर राख्नुपर्छ । अहिले काठमाडौंमै राम्रोसँग फोरजी चल्दैन । त्यस्तो अवस्थामा फाइभजी कसरी सम्भव छ ?

एनसेलले भनेको छ, फाइभजीको लागि दुई वटै अपरेटरले मिलाएर ४६–४६ अरब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्छ । एनटीसी त सञ्चालन घाटामा छ । एनसेलको अनुमतिपत्र २०२९ मा सकिन्छ । यी दुवैले कहाँबाट फाइभजीमा लगानी गर्छन् ?

मैले २०२२ मा भनेको थिएँ– फाइभजी तीन–चार वर्ष सपनामा नदेख्नुस् । पहिले फोरजीलाई राम्रोसँग व्यवस्थित गरौं । बाटोमा गाडीमा हिँड्दा नेट काटिनु, गाउँमा नेट नहुनु जस्ता समस्या समाधान गरौँ ।

दूरसञ्चार क्षेत्र ‘अस्तित्वको संकट’मा छ भन्नुहुन्छ । यो कति गम्भीर कुरा हो ?

अत्यन्त गम्भीर छ । म दुई–तीन वर्षदेखि लेख्दै र भन्दै आएको छु, तर बुझ्दैनन् ।

एनटीसी पाँच वर्षदेखि सञ्चालन घाटामा छ । सेवा बेचेर खर्च धान्दैन । तर सरकारले ३० प्रतिशत लाभांश लिन्छ । अनि, त्यसले कहाँबाट फाइभजीमा लगानी गर्छ ? स्मार्ट टेलिकम नामको कम्पनी थियो, जसको प्राधिकरणले व्यवस्थापन जिम्मा लियो । अन्तत: बन्द भयो ।

एनसेलबाट आजियाटा छोडेर गइसक्यो । स्पेक्ट्रलाइटले किन्यो । सरकारले अहिलेसम्म त्यो खरिद–बिक्री कानुनसम्मत छ कि छैन भन्ने टुंगो लगाएको छैन । एकातिर लाइसेन्स नवीकरण गर्छ, अर्कोतिर अवैध भन्छ । यो अन्योलमा कम्पनीले किन लगानी गर्छ ?

ओटीटीले उसैगरी मार्केट लिइरहेको छ । ह्वाट्सएप, मेसेन्जर, भाइबर, टेलिग्रामले फोन कल र एसएमएसको व्यापार खोसिसक्यो । म आफैंको उदाहरण– घरमा फाइबर छ, त्यसैले एनटीसीकै मान्छेले फोन गर्दा पनि ह्वाट्सएपमा कुरा गर्छु । यी कुराले दूरसञ्चार कम्पनीको रेभिन्यु घट्दो छ ।

अन्त्यमा, समस्या समाधानका लागि सरकारलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?

सरकारको उद्देश्यमा मेरो कुनै शंका छैन । जुन ऐतिहासिक जनादेश लिएर यो सरकार आएको छ, त्यसमा यसलाई काम नगर्ने छुट छैन । म ‘शंकाको सुविधा’ भन्ने शब्द पनि प्रयोग गर्दिनँ । यो सरकारले गर्छ, गर्नैपर्छ ।

तर, तीन वटा कुरामा विशेष ध्यान दिनुस् भन्न चाहन्छु । पहिलो– गति र गुणस्तरको सन्तुलन । हतारमा बनाइएको सिस्टमले भविष्यमा ठूलो समस्या ल्याउन सक्छ । पहिले ‘गभर्नमेन्ट एन्टरप्राइज आर्किटेक्चर’ बनाउनुस् । मानक तय गर्नुस् । अनि त्यही मानकअनुसार सबैले काम गर्नुस् ।

दोस्रो– बहुपक्षीय परामर्श गर्नुस् । कानुन बनाउँदा, नीति ल्याउँदा जहिले पनि नागरिक समाज, मानवअधिकारकर्मी, प्रविधि क्षेत्र, उद्योग, उपभोक्ता सबैसँग छलफल गर्नुस् । हरेकको हातमा मोबाइल छ, एउटा अनलाइन फर्म बनाउनुस्, सुझाव माग्नुस् । यसो गर्दा विपक्षको विरोध पनि कमजोर हुन्छ, जनताको स्वामित्व हुन्छ ।

तेस्रो– श्वेतपत्र जारी गर्नुस् । दूरसञ्चार क्षेत्रको अवस्था के छ, डिजिटल इकोसिस्टमको चुनौती के हो भनेर यो सार्वजनिक गर्नुस् । त्यसपछि बोल्ड निर्णय गर्नुस् । पहिले, अहिलेको अवस्थाबारे पारदर्शी हिसाबले देखाइदिने, त्यसपछि समाधानका लागि वृहत छलफल गरेर काम थाल्ने । यो गर्दा दिगो हुन्छ जस्तो लाग्छ ।

आनन्दराज खनाल
लेखक
कौशल काफ्ले

काफ्ले अनलाइनखबरमा समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सांसद धामीको प्रश्न- नेपालीको नाममा लालपुर्जा भएको जग्गामा भारतीयको भोगचलन कहिलेसम्म ?

सांसद धामीको प्रश्न- नेपालीको नाममा लालपुर्जा भएको जग्गामा भारतीयको भोगचलन कहिलेसम्म ?
परिचयपत्र देखाएर सिंहदरबार प्रवेश पाउनुपर्ने बार एसोसिएसनको माग

परिचयपत्र देखाएर सिंहदरबार प्रवेश पाउनुपर्ने बार एसोसिएसनको माग
बच्चाको कानमा बारम्बार संक्रमण हुँदा सुन्ने क्षमतामा कमी आउँछ ?

बच्चाको कानमा बारम्बार संक्रमण हुँदा सुन्ने क्षमतामा कमी आउँछ ?
पीएम कपमा कोशीको लगातार छैटौं हार, शीर्ष ४ को होडबाट बाहिरियो

पीएम कपमा कोशीको लगातार छैटौं हार, शीर्ष ४ को होडबाट बाहिरियो
देउवा दम्पतीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी

देउवा दम्पतीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी
किसानले पाएनन् गहुँको उचित मूल्य, समर्थन मूल्य तोक्न माग

किसानले पाएनन् गहुँको उचित मूल्य, समर्थन मूल्य तोक्न माग

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान ‘राडार’ मा नवीनराज बस्नेत

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान ‘राडार’ मा नवीनराज बस्नेत
टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय

टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय
ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय

ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय
निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’

निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’
क्षेत्राधिकार नाघेर जाँचबुझ आयोगको सिफारिस, ऐन मिचेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय

क्षेत्राधिकार नाघेर जाँचबुझ आयोगको सिफारिस, ऐन मिचेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय
वाचापत्र अनुसार कहिले सार्वजनिक हुन्छ सम्पत्ति विवरण ?

वाचापत्र अनुसार कहिले सार्वजनिक हुन्छ सम्पत्ति विवरण ?
डीपी अर्याल : गृहमन्त्री हुन चाहन्थे, बन्दैछन् सभामुख

डीपी अर्याल : गृहमन्त्री हुन चाहन्थे, बन्दैछन् सभामुख

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

10 Stories
फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

8 Stories
निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

8 Stories
बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

7 Stories
गर्भावस्थामा पिसाबको संक्रमण किन बढी देखिन्छ ?

गर्भावस्थामा पिसाबको संक्रमण किन बढी देखिन्छ ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
