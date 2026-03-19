‘कमेडी दरबार’ को तेस्रो सिजन ४ बैशाखदेखि, नयाँ ‘रानी’ को रुपमा दीया मास्केको इन्ट्री

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- लोकप्रिय हास्य टेलिभिजन शो ‘कमेडी दरबार’ आफ्नो तेस्रो सिजन आगामी बैशाख ४ गतेदेखि प्रसारणमा आउने भएको छ।
- यस सिजनमा नयाँ सेट, नयाँ कमेडियन र नयाँ जजसहित कार्यक्रम नयाँ ढंगले प्रस्तुत हुनेछ।
- ‘महाराजा’ मनोज गजुरेल, ‘महारानी’ गौरी मल्ल र नयाँ ‘रानी’ दीया मास्के जजिङ प्यानलमा रहनेछन्।
काठमाडौं । लोकप्रिय हास्य टेलिभिजन शो ‘कमेडी दरबार’ आफ्नो तेस्रो सिजन लिएर दर्शकमाझ फर्किने भएको छ । कार्यक्रम आगामी बैशाख ४ गते, शुक्रबारदेखि प्रसारणमा आउने जनाइएको छ ।
पहिलो र दोस्रो सिजनको सफलतापछि करिब तीन महिनाको अन्तरालमा शो नयाँ ढंगले प्रस्तुत हुन लागेको हो । यसपटक कार्यक्रम नयाँ सेट, नयाँ कमेडियन, नयाँ जज र परिमार्जित फम्र्याटसहित ल्याइँदैछ, जसले दर्शकलाई थप मनोरञ्जन दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
शोका निर्देशक तथा होस्ट विक्की अग्रवालका अनुसार तेस्रो सिजनलाई अघिल्लाभन्दा अझ आकर्षक बनाउन सेट डिजाइनदेखि प्रस्तुति शैलीसम्म विशेष काम गरिएको छ । उनले यसपटकको संस्करणलाई अझ भव्य र रोचक बनाउने प्रयास गरिएको बताए ।
यस सिजनमा ‘महाराजा’का रूपमा मनोज गजुरेल र ‘महारानी’का रूपमा गौरी मल्ल यथावत रहनेछन् । अभिनेत्री दीया मास्के नयाँ ‘रानी’का रूपमा जोडिएकी छन् । उनको उपस्थितिले जजिङ प्यानलमा नयाँ स्वाद र ऊर्जा थपिने अपेक्षा गरिएको छ ।
अघिल्ला सिजनका चर्चित कलाकार निरन्तर रहने भए पनि यसपटक केही नयाँ अनुहार पनि थपिएका छन् । सन्तोष थापा, दिनेश काफ्ले र सुजन जिम्बा नयाँ कमेडियनका रूपमा प्रवेश गर्दैछन्, जसले शोमा नयाँपन ल्याउने विश्वास गरिएको छ ।
कार्यक्रम माया इन्टरटेन्मेन्टले निर्माण गरेको हो । प्रसारण साझेदारका रूपमा प्राइम टिभी एचडी रहेको छ भने डिजिटल प्लेटफर्ममा ओएसआर रियालिटी युट्युबमार्फत पनि हेर्न सकिनेछ । नयाँ कलाकार, नयाँ जज र परिमार्जित प्रस्तुति शैलीसहित ‘कमेडी दरबार’ सिजन ३ ले अघिल्ला सफलतालाई अझ अगाडि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
