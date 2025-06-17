+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025

85/10 (19.1)
लुम्बिनी लायन्स 2025 va सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025 vs

लुम्बिनी लायन्स 2025

86/4(8.6)

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

Lumbini Lions won by 6 wickets

सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025

85/10(19.1)
vs

लुम्बिनी लायन्स 2025

86/4(8.6)
WC Series
सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025
85/10 (19.1)
VS
Lumbini Lions won by 6 wickets
Won लुम्बिनी लायन्स 2025
86/4 (8.6)
बल बाइ बल अपडेट
Comments
Shares

‘कमेडी दरबार’ को तेस्रो सिजन भव्य सेट र नयाँ कलाकारसहित आउने

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २७ गते २१:१०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • लोकप्रिय टेलिभिजन कमेडी शो 'कमेडी दरबार' को तेस्रो सिजन चाँडै आउने भएको छ।
  • निर्देशक बिक्की अग्रवालले तेस्रो सिजनमा नयाँ सेट डिजाइन र कमेडियन देखिने बताए।
  • निर्देशक श्रद्धा प्रसाईंले 'महाराजा' वा 'महारानी' मा नयाँ फम्र्याट थपिने जानकारी दिइन्।

काठमाडौं । टेलिभिजनको लोकप्रिय कमेडी शो ‘कमेडी दरबार’ को तेस्रो सिजन आउने भएको छ । आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दोस्रो सिजन सफलतापूर्वक सकिएको र नयाँ सिजन चाँडै आउने जनाइयो ।

निर्देशक तथा होस्ट बिक्की अग्रवालले भव्य रुपमा नयाँ सिजन आउने बताए । ‘अब हामी छिट्टै सिजन ३ मा भेट्नेछौं । यसपटक अझ भव्य रूपमा आउने तयारीमा छौं’ उनले भने ।

उनका अनुसार, तेस्रो सिजनमा सेट डिजाइनमा नयाँ शैली देख्न पाइनेछ । नयाँ कमेडियन पनि देख्न पाइने उनले बताए ।

निर्देशक श्रद्धा प्रसाईंका अनुसार शोको संरचनाअनुसार, ‘महाराजा’ वा ‘महारानी’ (जज) मा थप केही नयाँ फम्र्याटसमेत थपिने भएको छ । यसको जानकारी चाँडै दिइने उनले बताइन् ।

कमेडियन तथा नन-कमेडियन चर्चित कलाकारसँग प्रस्तुत हुँदै आएको यो शो दर्शकमाझ लोकप्रिय छ । यो शो प्राइम टेलिभिजन र ओएसआर रियालिटी युट्युबमार्फत दर्शकमाझ आइरहेको छ ।

‘कमेडी दरबार’ टिम अहिले फिल्म ‘ककाकिकी’ निर्माणमा समेत ब्यस्त छ । फिल्मको निर्देशन पनि विक्की र श्रद्धाले मिलेर गरेका हुन् । रिलिज डेट तय हुन बाँकी छ ।

कमेडी दरबार
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

‘कमेडी दरबार’ले थाल्यो पर्वतबाट फिल्म ’ककाकिकी’ छायांकन

‘कमेडी दरबार’ले थाल्यो पर्वतबाट फिल्म ’ककाकिकी’ छायांकन
जेनजी आन्दोलनका शहीदप्रति समर्पण गर्दै ‘कमेडी दरबार’ले ल्यायो ‘टिब्यूट शो’

जेनजी आन्दोलनका शहीदप्रति समर्पण गर्दै ‘कमेडी दरबार’ले ल्यायो ‘टिब्यूट शो’
प्रचण्डको क्यारिकेचर गर्दा धम्की आएपछि विकास : यसलाई व्यंग्यकै रूपमा बुझौं

प्रचण्डको क्यारिकेचर गर्दा धम्की आएपछि विकास : यसलाई व्यंग्यकै रूपमा बुझौं
‘कमेडी दरबार’ टिमले फिल्म ‘क का कि की’ निर्माण गर्ने

‘कमेडी दरबार’ टिमले फिल्म ‘क का कि की’ निर्माण गर्ने
‘कमेडी दरबार’मा फर्किए मनोज गजुरेल

‘कमेडी दरबार’मा फर्किए मनोज गजुरेल
राजेन्द्र लिङ्देन र कोमल वलीलाई ‘कमेडी दरबार’मा रोस्टै रोस्ट

राजेन्द्र लिङ्देन र कोमल वलीलाई ‘कमेडी दरबार’मा रोस्टै रोस्ट

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता
रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद

रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

9 Stories
हिटर प्रयोग गर्दा कस्तो सावधानी अपनाउने ?

हिटर प्रयोग गर्दा कस्तो सावधानी अपनाउने ?

9 Stories
गर्भाधानका लागि सबैभन्दा उपयुक्त उमेर कुन हो ?

गर्भाधानका लागि सबैभन्दा उपयुक्त उमेर कुन हो ?

13 Stories
यी हुन् विश्वका सुन्दर चर्च

यी हुन् विश्वका सुन्दर चर्च

8 Stories
सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित