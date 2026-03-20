‘कमेडी दरबार’ को तेस्रो सिजन ४ बैशाखदेखि, बाहिरिए हिमेश पन्त

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १० गते १७:०६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • टेलिभिजन कमेडी रियालिटी शो ‘कमेडी दरबार’ को तेस्रो सिजन ४ बैशाख २०८३ देखि सुरु हुने भएको छ।
  • निर्माताले मंगलबार युट्युबमा ‘घोषणा भिडियो’ सार्वजनिक गर्दै नयाँ सिजनमा केही नयाँ सदस्य आउने संकेत दिएका छन्।
  • सिजन ३ मा मनोज गजुरेल र गौरी मल्ल जज रहनेछन्, हिमेश पन्त बाहिरिएका छन् र नयाँ जज र कमेडियनको नाम खुलाइएको छैन।

काठमाडौं । टेलिभिजन कमेडी रियालिटी शो ‘कमेडी दरबार’ को तेस्रो सिजन घोषणा भएको छ । नयाँ सिजन ४ बैशाख, २०८३ देखि सुरु हुने जनाइएको छ ।

मंगलबार निर्माताले ‘घोषणा भिडियो’ युट्युबमा सार्वजनिक गर्दै तेस्रो सिजन आउने जनाएका हुन् । साथै, शोमा केही नयाँ सदस्यको आगमन हुने संकेत पनि दिइएको छ ।

यद्यपि, नयाँ सिजनमा के-के परिवर्तन हुन्छ भन्ने अझै खुलाइएको छैन । बुझिएअनुसार सिजन ३ मा महाराजा र महारानीको लहरमा अर्को एकजना पनि थपिनेछन् ।

३ जना जजमध्ये मनोज गजुरेल र गौरी मल्लले निरन्तरता पाउनेछन् । अर्का जज को हुन खुलाइएको छैन । केही कमेडियन पनि थपिनेछन् । यद्यपि, नयाँ थपिन लागेकाहरूको नाम सार्वजनिक गरिएको छैन ।

पहिलो सिजनबाटै सहभागी कमेडियन हिमेश पन्त भने बाहिरिएका छन् । स्रोतका अनुसार, उनी आफ्नै टिभी कार्यक्रम ल्याउने तयारीमा छन् । यसको पुष्टि हुन बाँकी छ ।

‘कमेडी दरबार’ शोलाई बिक्की अग्रवाल र श्रद्धा प्रसाईंले संयुक्तरुपमा निर्देशन गर्दै आएका छन् ।

कमेडी दरबार
गृह मन्त्रालय : शक्ति अभ्यासको बेथितिले प्रदूषित, सफाइ कहाँबाट थाल्ने ?

कर्णालीका आमाहरूको मृत्युवरण : ती सुकी, यी माया

बालेन सरकारले नियुक्तिमा कस्तो लगाउला युक्ति ?

'रविमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगले न्यायको ढोका बन्द हुन्छ'

'छिमेकी र शक्ति राष्ट्रहरूसँग प्रमाणमा आधारित कूटनीति अवलम्बन गर्छौं'

चिनियाँ प्राध्यापकको चर्चित वार्ता- 'इरान युद्ध युक्रेनको जस्तै लम्बिनेवाला छ'

ओली, लेखकसहित प्रधानसेनापति सिग्देल पनि जेनजी आन्दोलनका दोषी

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

