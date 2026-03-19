भारतले किन दियो आफ्ना नागरिकलाई तुरुन्त इरान छोड्न निर्देशन ?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानको १० बुँदे प्रस्तावलाई आधार मान्दै दुई हप्ताको युद्धविराम घोषणा गरेपछि भारतले आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षित रूपमा त्यहाँबाट निकाल्न यो कदम चालेको हो।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २५ गते १७:४७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • इरानस्थित भारतीय दूतावासले सुरक्षा अवस्था हेर्दै आफ्ना नागरिकलाई तत्काल इरान छोड्न आग्रह गरेको छ।
  • अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले इरानसँग दुई हप्ताको युद्धविराम घोषणा गरेपछि भारतले नागरिकलाई सुरक्षित फिर्तीका लागि समन्वय गर्न भनेको छ।
  • इरानले १० बुँदे प्रस्तावमा हर्मुज स्ट्रेटमा अमेरिकी हस्तक्षेपबिना नियन्त्रण र आणविक कार्यक्रमसँग सम्बन्धित प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न माग गरेको छ।

२४ चैत, काठमाडौं । इरानस्थित भारतीय दूतावासले आफ्ना नागरिकहरूलाई तत्काल इरान छोड्न आग्रह गरेको छ। अमेरिका र इरानबीच विकसित पछिल्लो सुरक्षा र राजनीतिक परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै दूतावासले आफ्ना नागरिकको सुरक्षाका लागि यस्तो आह्वान गरेको हो।

दूतावासले इरानमा रहेका भारतीय नागरिकहरूलाई पूर्वपरामर्श र समन्वयबिना अन्तर्राष्ट्रिय सीमातर्फ जाने प्रयास नगर्न कडा सुझाव दिएको छ। सुरक्षित फिर्तीका लागि दूतावाससँग समन्वय गर्न आग्रह गर्दै नागरिकको सहजताका लागि आपतकालीन सम्पर्क नम्बरहरू समेत सार्वजनिक गरिएको छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानको १० बुँदे प्रस्तावलाई आधार मान्दै दुई हप्ताको युद्धविराम घोषणा गरेपछि भारतले आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षित रूपमा त्यहाँबाट निकाल्न यो कदम चालेको हो।

ट्रम्पले इरानमाथि हुँदै आएका बमबारी र आक्रमण अभियान तत्कालका लागि स्थगित गरेको घोषणा गरेका छन्।

इरानले जारी गरेको १० बुँदे प्रस्तावमा विश्वकै महत्त्वपूर्ण तेल निर्यात बिन्दु मानिने हर्मुज स्ट्रेटमा अमेरिकी हस्तक्षेपबिना इरानको निरन्तर नियन्त्रण हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ।

इरानको प्रस्तावको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बुँदा भनेको यसको आणविक कार्यक्रमसँग सम्बन्धित छ, जुन लामो समयदेखि दुई राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबीच विवादको मुख्य केन्द्रबिन्दु बन्दै आएको छ।

तेहरानले आणविक कार्यक्रमलाई लिएर लगाइएका सम्पूर्ण प्रतिबन्धहरू फुकुवा गर्नुपर्ने र तत्काल आर्थिक राहत दिनुपर्ने माग गरेको छ। वर्षौंदेखिको अमेरिकी प्रतिबन्धले इरानको अर्थतन्त्रलाई गम्भीर असर पारेको छ।

यसैगरी, द्वन्द्वका क्रममा भएको क्षतिको पूर्तिस्वरूप अमेरिकाले वित्तीय क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने इरानको अडान छ। साथै, आफ्नो क्षेत्रबाट अमेरिकी लडाकु सेना पूर्ण रूपमा फिर्ता हुनुपर्ने र लेबनानसहितका मध्यपूर्वी क्षेत्रमा भइरहेको युद्ध अन्त्य हुनुपर्ने सर्त पनि इरानले राखेको छ।

यही संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्था र युद्धविरामपछिको अनिश्चितताका कारण भारतले आफ्ना नागरिकलाई सम्भावित जोखिमबाट बचाउन इरान छाड्न निर्देशन दिएको हो। एएनआई

इरान भारत
सम्बन्धित खबर

पुल र ऊर्जा केन्द्र जोगाउन भन्दै इरानीहरूले मानव साङ्लो बनाए, रातभर जाग्राम बसे

पुल र ऊर्जा केन्द्र जोगाउन भन्दै इरानीहरूले मानव साङ्लो बनाए, रातभर जाग्राम बसे
अमेरिका/इजरायल-इरान युद्ध : टर्कीको सबैभन्दा ठूलो टाउको दुखाइ

अमेरिका/इजरायल-इरान युद्ध : टर्कीको सबैभन्दा ठूलो टाउको दुखाइ
इरानमा पक्राउ परेका अमृत झाको मुद्दा अदालतमा, फैसलाको प्रतीक्षा

इरानमा पक्राउ परेका अमृत झाको मुद्दा अदालतमा, फैसलाको प्रतीक्षा
इरानले अमेरिकी सैन्य विमान खसालेको विषयमा के लेख्दैछन् अमेरिकी सञ्चारमाध्यम ?

इरानले अमेरिकी सैन्य विमान खसालेको विषयमा के लेख्दैछन् अमेरिकी सञ्चारमाध्यम ?
इरानको दाबी– देशको दक्षिणमा पेट्रोकेमिकल कम्प्लेक्समा हमला भयो

इरानको दाबी– देशको दक्षिणमा पेट्रोकेमिकल कम्प्लेक्समा हमला भयो
इरान युद्ध र इरानी सिनेमा

इरान युद्ध र इरानी सिनेमा

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

देउवा दम्पतीविरुद्ध के प्रमाण भेटिएपछि अघि बढेको हो अनुसन्धान ?

देउवा दम्पतीविरुद्ध के प्रमाण भेटिएपछि अघि बढेको हो अनुसन्धान ?
प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान ‘राडार’ मा नवीनराज बस्नेत

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान ‘राडार’ मा नवीनराज बस्नेत
टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय

टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय
ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय

ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय
निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’

निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’
क्षेत्राधिकार नाघेर जाँचबुझ आयोगको सिफारिस, ऐन मिचेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय

क्षेत्राधिकार नाघेर जाँचबुझ आयोगको सिफारिस, ऐन मिचेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय
वाचापत्र अनुसार कहिले सार्वजनिक हुन्छ सम्पत्ति विवरण ?

वाचापत्र अनुसार कहिले सार्वजनिक हुन्छ सम्पत्ति विवरण ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

10 Stories
फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

8 Stories
निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

8 Stories
बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

7 Stories
गर्भावस्थामा पिसाबको संक्रमण किन बढी देखिन्छ ?

गर्भावस्थामा पिसाबको संक्रमण किन बढी देखिन्छ ?

8 Stories

लोकप्रिय

