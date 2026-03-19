विदेशी राजदूत र नियोग प्रमुखहरूलाई प्रधानमन्त्रीका १२ सन्देश

प्रधानमन्त्री बनेपछि पहिलोपटक नेपालस्थित विभिन्न मुलुकका राजदूत र कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूलाई संयुक्त रूपमा ब्रिफिङ गरेका थिए ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २५ गते १८:४५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नेपालस्थित विदेशी राजदूत र कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूलाई सरकारको प्राथमिकताबारे पहिलोपटक संयुक्त रूपमा ब्रिफिङ दिएका छन्।
  • प्रधानमन्त्री शाहले नेपालको सन्तुलित र व्यावहारिक परराष्ट्र नीतिलाई दोहोर्‍याउँदै छिमेकी, मित्र राष्ट्र र विकास साझेदारसँग सम्बन्ध प्रगाढ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
  • उनले १२ मुख्य सन्देशमा मित्र राष्ट्रसँग सम्बन्ध सुदृढ पार्ने, नेपाली नागरिकको सुरक्षा प्राथमिकता, शान्तिलाई साझा प्राथमिकता राख्ने र राजनीतिक स्थायित्व कायम राख्ने कुरा समावेश गरे।

२७ चैत, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नेपालले नेपालस्थित विदेशी राजदूत र कूटनीतिक नियोगकमा प्रमुखहरूलाई सरकारको प्राथमकिताबारे जानकारी दिएका छन् । सन्तुलित र व्यावहारिक कूटनीति अपनाउँदै शान्तिलाई साझा प्राथमिकतामा राख्ने उल्लेख गर्दे १२ वटा सन्देश स्पष्ट रूपमा देखिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री बनेपछि पहिलोपटक नेपालस्थित विभिन्न मुलुकका राजदूत र कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूलाई संयुक्त रूपमा ब्रिफिङ गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर उनले नेपालको परराष्ट्र नीतिको प्राथमिकताबारे जानकारी गराएका थिए ।

सो भेटमा भारत, पाकिस्तान, कोरिया गणराज्य, बेलायत, कतार, स्विट्जरल्यान्ड, फ्रान्स, इजरायल, जापान, बंगलादेश, जर्मनी, इजिप्ट, श्रीलंका, साउदी अरेबिया, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका र संयुक्त राष्ट्र संघका राजदूत/नियोग प्रमुखहरूको उपस्थिति रहेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले नेपालको सन्तुलित र व्यावहारिक परराष्ट्र नीतिलाई दोहोर्‍याउँदै छिमेकी, मित्र राष्ट्र र विकास साझेदारहरूसँग विश्वास, पारस्परिक सम्मान र साझा समृद्धिमा आधारित सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

सम्बन्धित खबर

हनी ट्रयाप प्रकरण : इन्स्पेक्टर शाहीसहित ५ जनालाई सफाइ, एक जनालाई कैद

हनी ट्रयाप प्रकरण : इन्स्पेक्टर शाहीसहित ५ जनालाई सफाइ, एक जनालाई कैद
‘स्वीस बैंकमा नेपालीको भ्रष्टाचार रकम भए फिर्ता ल्याउन पहल गरिदिनू’

‘स्वीस बैंकमा नेपालीको भ्रष्टाचार रकम भए फिर्ता ल्याउन पहल गरिदिनू’
अपार्टमेन्ट भाडामा लिएर अनलाइन जुवा, तीन भारतीयसहित ९ जना पक्राउ

अपार्टमेन्ट भाडामा लिएर अनलाइन जुवा, तीन भारतीयसहित ९ जना पक्राउ
भृकुटी ब्रोकर कम्पनी निलम्बनमा, लगानीकर्ताको ५ अर्ब तिर्न निर्देशन

भृकुटी ब्रोकर कम्पनी निलम्बनमा, लगानीकर्ताको ५ अर्ब तिर्न निर्देशन
श्रममन्त्रीको असन्तुष्टि : नेता घुमाउने कर्मचारी, बीमा बोर्ड पदाधिकारी रबर स्ट्याम्प !

श्रममन्त्रीको असन्तुष्टि : नेता घुमाउने कर्मचारी, बीमा बोर्ड पदाधिकारी रबर स्ट्याम्प !
धरान अस्पतालको जग्गा विवाद : स्वामित्व फिर्ताका लागि प्रधानमन्त्रीलाई कावा मेयरको पत्र

धरान अस्पतालको जग्गा विवाद : स्वामित्व फिर्ताका लागि प्रधानमन्त्रीलाई कावा मेयरको पत्र

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

देउवा दम्पतीविरुद्ध के प्रमाण भेटिएपछि अघि बढेको हो अनुसन्धान ?

देउवा दम्पतीविरुद्ध के प्रमाण भेटिएपछि अघि बढेको हो अनुसन्धान ?
प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान ‘राडार’ मा नवीनराज बस्नेत

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान ‘राडार’ मा नवीनराज बस्नेत
टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय

टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय
ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय

ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय
निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’

निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’
क्षेत्राधिकार नाघेर जाँचबुझ आयोगको सिफारिस, ऐन मिचेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय

क्षेत्राधिकार नाघेर जाँचबुझ आयोगको सिफारिस, ऐन मिचेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय
वाचापत्र अनुसार कहिले सार्वजनिक हुन्छ सम्पत्ति विवरण ?

वाचापत्र अनुसार कहिले सार्वजनिक हुन्छ सम्पत्ति विवरण ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

10 Stories
फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

8 Stories
निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

8 Stories
बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

7 Stories
गर्भावस्थामा पिसाबको संक्रमण किन बढी देखिन्छ ?

गर्भावस्थामा पिसाबको संक्रमण किन बढी देखिन्छ ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
