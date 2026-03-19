खिमलाल भट्टराईले भने – बादलको पुरानो धङधङी एमालेको नीति हुन सक्दैन

२०८२ चैत २६ गते ९:४४

२६ चैत, बुटवल । नेकपा एमालेका कार्यवाहक अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा बादलको अभिव्यक्तिप्रति पार्टी केन्द्रीय सदस्य खिमलाल भट्टराईले असन्तुष्टि जनाउँदै विरोध गरेका छन् ।

उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत पार्टी संसदीय दलका नेतासमेत रहेका बादलले प्रयोग गरेको भाषा, शैली र दृष्टिकोण एमालेको नीति र परम्पराविपरीत रहेको बताएका छन् ।

भट्टराईले चैत २५ गते हिको पोखरामा जिल्ला कमिटीद्वारा आयोजित भेलालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा बादलले प्रयोग गरेका ‘कब्जा, आक्रमण, दुश्मन’ जस्ता प्रयोग गरेका शब्दावली एमालेको विचार र अभ्याससँग मेल नखाने बताएका छन् ।

बादलले एमाले उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलप्रति कटाक्ष गर्दै पार्टीको नीतिभन्दा बाहिर नगएको र एमालेविरुद्ध पार्टीभित्रैबाट सकाउने अभ्यास भइरहेको गम्भीर आरोप लगाएका थिए । ‘हाम्रो पार्टी नेकपा एमालेका कार्यवाहक अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिसभामा दलका नेता कमरेड रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले हिजो चैत २५ गते पोखरामा जिल्ला कमिटीद्वारा आयोजित भेलालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा जेजस्ता भाषा, शैली र दृष्टिकोण पेस गर्नुभयो, त्यो पार्टी नीति र एमाले स्कुलिङकाविरुद्ध छ’, भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।

उनले एमालेले जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शनमा आधारित राजनीति गर्ने भन्दै कब्जा र आक्रमणको भाषा पार्टीको नीति नभएको स्पष्ट पारेका छन् । ‘कब्जा, आक्रमण, दुश्मन आदि शब्दावली एमालेका होइनन् । जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शन विल्कुल यो होइन । हामी कब्जा होइन, जनताको मन जितेर प्रतिस्पर्धामा श्रेष्ठ हुन्छौं । कब्जा हाम्रो नीति होइन । हामीले आक्रमण होइन, शान्तिपूर्ण संघर्षबाट विजय सुनिश्चित गर्छौं । हामी प्रतिस्पर्धा गर्छौं, दुश्मनी गर्दैनौं । एमालेको संघर्षको नीति यही हो’, उनले उल्लेख गरेका छन् ।

भट्टराईले आफूले कार्यवाहक अध्यक्षलाई सिकाउन खोजेको नभए पनि युद्धकालीन शैलीको भाषा एमालेको नीति हुन नसक्ने बताएका छन् । ‘कार्यवाहक अध्यक्षज्यूलाई सिकाउन खोजेको विल्कुल होइन । उहाँको पुरानो धङधङी एमालेको नीति हुन सक्दैन मात्रै भन्न खोजेको हुँ’, उनले भनेका छन् ।

उनले बादलले पार्टीको वर्तमान अवस्था र कार्यकर्तालाई परिचालन गर्ने तरिकासमेत नबुझेको टिप्पणी गरेका छन् । ‘उहाँले आज नेकपा एमाले कुन अवस्थामा छ भन्ने आँकलन र कसरी कार्यकर्ता र शुभेच्छुकको पंक्तिलाई परिचालन गर्ने भन्ने कुराको तरीका पनि ठम्याउन सक्नु भएन । उहाँमा विल्कुल युद्धकालीन भाषा, शैली र चिन्तन प्रवृत्ति देखियो’, उनले लेखेका छन् ।

भट्टराईले बादललाई यसअघि सैद्धान्तिक चेत भएका, कम बोल्ने र भद्र नेताको रूपमा आफूले लिएको उल्लेख गर्दै पछिल्लो अभिव्यक्तिले आफूलाई दुःख लागेको बताएका छन् ।

भट्टराईले पार्टीको वर्तमान जटिल अवस्थामा नेतृत्वको भूमिका कमजोर देखिएको भन्दै शीर्ष नेतृत्वलाई समेत ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी ओली निकटस्थ मानिएका भट्टराईको उक्त अभिव्यक्तिपछि एमालेभित्र नेतृत्व शैली र पार्टीको भावी दिशा सम्बन्धी बहस थप चर्किने संकेत देखिएको छ ।

एमालेमा बादललाई काबा अध्यक्ष तथा समानुपातिकबाट सांसद छनोटदेखि दलको नेता बनाएको विषयमा आन्तरिक विवाद बढ्दै गएको छ । यसअघि उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले पनि बादलको संसदमा बोलेको अभिव्यक्तिप्रति आलोचना गरेका थिए । पार्टी सचिवालय बैठकमा पनि बादलको अभिव्यक्तिबारे छलफल भई उक्त विचार पार्टी सिद्धान्त र नीति विपरीत भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

हर्क साम्पाङ भन्छन्– उपसभामुखबारे छलफल गर्नुस्, बार्गेनिङ होइन

हर्क साम्पाङ भन्छन्– उपसभामुखबारे छलफल गर्नुस्, बार्गेनिङ होइन
एप्पल विरुद्ध युट्युब क्रिएटरले हाले मुद्दा, एआईका लागि भिडियो चोरेको आरोप

एप्पल विरुद्ध युट्युब क्रिएटरले हाले मुद्दा, एआईका लागि भिडियो चोरेको आरोप
तोलामा ४ हजार ३ सय रुपैयाँ घट्यो सुन

तोलामा ४ हजार ३ सय रुपैयाँ घट्यो सुन
१३ दिनपछि छुटे ओली, प्रहरीले अस्पतालमै आफन्तको जिम्मा लगायो

१३ दिनपछि छुटे ओली, प्रहरीले अस्पतालमै आफन्तको जिम्मा लगायो
हैटीले सिकाउँछ – विदेशीलाई गाली गरेर देश बन्दैन

हैटीले सिकाउँछ – विदेशीलाई गाली गरेर देश बन्दैन
एमालेका अध्यक्ष ओलीलाई जिम्मा जमानीमा छाड्ने तयारी

एमालेका अध्यक्ष ओलीलाई जिम्मा जमानीमा छाड्ने तयारी

देउवा दम्पतीविरुद्ध के प्रमाण भेटिएपछि अघि बढेको हो अनुसन्धान ?

देउवा दम्पतीविरुद्ध के प्रमाण भेटिएपछि अघि बढेको हो अनुसन्धान ?
श्रममन्त्रीको असन्तुष्टि : नेता घुमाउने कर्मचारी, बीमा बोर्ड पदाधिकारी रबर स्ट्याम्प !

श्रममन्त्रीको असन्तुष्टि : नेता घुमाउने कर्मचारी, बीमा बोर्ड पदाधिकारी रबर स्ट्याम्प !
प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान ‘राडार’ मा नवीनराज बस्नेत

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान ‘राडार’ मा नवीनराज बस्नेत
टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय

टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय
ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय

ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय
निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’

निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’
क्षेत्राधिकार नाघेर जाँचबुझ आयोगको सिफारिस, ऐन मिचेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय

क्षेत्राधिकार नाघेर जाँचबुझ आयोगको सिफारिस, ऐन मिचेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

10 Stories
फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

8 Stories
निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

8 Stories
बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

7 Stories
गर्भावस्थामा पिसाबको संक्रमण किन बढी देखिन्छ ?

गर्भावस्थामा पिसाबको संक्रमण किन बढी देखिन्छ ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

