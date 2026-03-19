हरिवनमा डाइभर्सन बगाउँदा अवरुद्ध भएको पूर्व-पश्चिम राजमार्ग पुन: सञ्चालन

अमलेश शर्मा अमलेश शर्मा
२०८२ चैत २६ गते १०:००

२६ चैत, सर्लाही । पूर्व- पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत सर्लाहीको हरिवनस्थित चापिनी खोलामा बनाइएको डाइभर्सन बाढीले बगाउँदा बिहीबार बिहानदेखि राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ ।

बुधबार राति परेको भारी वर्षापछि आएको बाढीले हरिवनको तीनघरे र बासाटोलबीच पर्ने चापिनी खोलाको डाइभर्सन बगाएपछि बिहान करिब ४ बजेदेखि यातायात पूर्ण रूपमा ठप्प भएको थियो ।

राजमार्गलाई चार लेनमा स्तरोन्नति गर्ने काम भइरहेका कारण पुरानो पुल मर्मत र नयाँ पुल निर्माण सँगसँगै चलिरहेको छ । निर्माण अवधिमा सवारी आवतजावतका लागि डाइभर्सन प्रयोग हुँदै आएको थियो ।

डाइभर्सन बगाएसँगै पुरानो पुलको मर्मत कार्य तत्काल रोकिएको प्रहरीले जनाएको छ । त्यसपछि सोही पुलमार्फत सवारी सञ्चालन गर्न माटो भर्ने तथा अस्थायी मर्मतको काम थालिएको थियो ।

प्रहरीका अनुसार बिहान करिब साढे ८ बजेपछि पुरानो पुलमा माटो हालेर सवारी सञ्चालन पुन: सुञ्चालन गरिएको छ । अहिले राजमार्ग खुलेसँगै रोकिएका सवारीसाधनहरू गन्तव्यतर्फ अघि बढेका छन् ।

भारी वर्षाका कारण खोलामा आएको बाढीले डाइभर्सन बगाउँदा केही घण्टा राजमार्ग अवरुद्ध बनेको थियो ।

पूर्वपश्चिम राजमार्ग हरिवन नगरपालिका
देउवा दम्पतीविरुद्ध के प्रमाण भेटिएपछि अघि बढेको हो अनुसन्धान ?

श्रममन्त्रीको असन्तुष्टि : नेता घुमाउने कर्मचारी, बीमा बोर्ड पदाधिकारी रबर स्ट्याम्प !

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान ‘राडार’ मा नवीनराज बस्नेत

टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय

ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय

निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’

क्षेत्राधिकार नाघेर जाँचबुझ आयोगको सिफारिस, ऐन मिचेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय

खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

गर्भावस्थामा पिसाबको संक्रमण किन बढी देखिन्छ ?

