आर्थिक सुधार गरेमात्रै राजनीतिक स्थिरता कायम हुन्छ : उपाध्यक्ष ढकाल

उपाध्यक्ष ढकालले संघीय संरचना र नयाँ संविधानले जनतामा जगाएको आशा आर्थिक क्षेत्रमा नदेखिएको बताउँदै आर्थिक सुधारमा नयाँ सरकार लाग्नुपर्ने बताएका हुन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २६ गते १२:५५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले मुलुकमा जस्तोसुकै राजनीतिक व्यवस्था आए पनि आर्थिक विकास र निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन विना सरकार टिक्न नसक्ने बताए।
  • उपाध्यक्ष ढकालले निजी क्षेत्रमाथि आक्रमण गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्ने र यस्तो परिपाटीले लगानी वातावरण बिगार्ने बताए।
  • ढकालले प्रमुख राजमार्गहरूको अवस्था दयनीय रहेको र गुणस्तरीय पूर्वाधार नहुँदा उद्योगी व्यवसायीको ढुवानी लागत बढेको बताए।

२६ चैत, काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले मुलुकमा जस्तोसुकै राजनीतिक व्यवस्था आए पनि आर्थिक विकास र निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन विना सरकार र व्यवस्था टिकाउ हुन नसक्ने बताएका छन् ।

राजधानीमा आयोजित एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उपाध्यक्ष ढकालले संघीय संरचना र नयाँ संविधानले जनतामा जगाएको आशा आर्थिक क्षेत्रमा नदेखिएको बताउँदै आर्थिक सुधारमा नयाँ सरकार लाग्नुपर्ने बताएका हुन् ।

उपाध्यक्ष ढकालले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै गत २४ भदौको निजी क्षेत्रमाथि आक्रमण गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्ने बताए ।

निजी क्षेत्रलाई मात्र दोषी देखाउने र आक्रमण गर्ने परिपाटीले लगानीको वातावरण बिगार्ने उनको भनाइ छ । ढकालले भौतिक पूर्वाधारको अवस्थाप्रति टिप्पणी गर्दै जताततै सडक खनिए पनि प्रमुख राजमार्गहरूको अवस्था दयनीय रहेको बताए ।

ठूला र गुणस्तरीय पूर्वाधार (कनेक्टिभिटी) को अभावमा उद्योगी व्यवसायीहरूको ढुवानी लागत अत्यधिक बढेको उनको भनाइ छ ।

ढकालले भने, ‘अहिले बाटो जताततै बनेको छ, तर प्रमुख राजमार्ग राम्रो बन्न सकेको छैन । कनेक्टिभिटिका लागि ठूला-ठूला पूर्वाधारहरू नबन्दा उद्योगी व्यवसायीको लजिस्टीक कस्ट बढेको छ । हामीले गाउँगाउँमा टावरदेखि सानातिना बाटा बनायौं, त्यसले इकोनोमिक रिटर्न दिएको छैन । त्यस्तोमा जनताबाट उठाइएको कर प्रयोग गर्ने होइन ठिक ठाउँमा सरकारले खर्च गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य शिक्षातर्फ पनि सुधार गर्नुपर्छ । सातै प्रदेशमा राम्रो शिक्षा पुग्न जरुरी छ ।’

मुलुकको समग्र विकासका लागि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा आमूल सुधार आवश्यक रहेको ढकालले बताए । गुणस्तरीय शिक्षा काठमाडौं केन्द्रित मात्र नभई सातै प्रदेशमा समान रूपमा पुग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
सम्बन्धित खबर

महासंघमा गुटबन्दी नगर्न अध्यक्ष ढकालको चेतावनी

पीएसपीपी कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णयलाई उद्योग वाणिज्य महासंघले गर्‍यो स्वागत

स्टार्टअप तथा इनोभेसन प्रवर्द्धन गर्न नीतिगत सुधारमा जोड

महासंघ पहलमा कैलालीमा शिशु स्याहार, प्राथमिक उपचार केन्द्र तथा स्तनपान कक्ष स्थापना

कतारी लगानी आकर्षणबारे राष्ट्र बैंक गभर्नरसँग छलफल

बुढीगण्डकी आयोजना अगाडि बढाऔं, निजी क्षेत्र लगानी गर्न तयार छ : अध्यक्ष ढकाल

