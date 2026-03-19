महासंघ निर्वाचन : वस्तुगततर्फ यी हुन् विजयी सदस्य

२३ वैशाख, काठमाडौैं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचनमा वस्तुगत सदस्यमा अरनिको राजभण्डारी सहित विजयी भएका छन् ।
सदस्यमा नानिराज घिमिरे, पशुपतिदेव पाण्डे, विदुर धमला, भक्तबहादुर हमाल, रविन पुरी, राजकुमार कार्की, लिलेन्द्र प्रधान, संघर्ष विष्ट, सागर ढकाल र होमप्रसाद घिमिरे विजयी भएका छन् ।
त्यस्तै सुरज बन्जाडे, विप्लप अधिकारी, रघुनन्दन मारु र निराज चलाउनेको समान (५०–५० मत) आएको छ । उनीहरूबीच कार्यकालका लागि गोलाप्रथा गर्ने तयारी छ ।
