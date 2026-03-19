उद्योग वाणिज्य महासंघको नयाँ कार्यसमितिका लागि मतदान सुरु

महासंघको विधान अनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने प्रावधान छ । सोही अनुसार अन्जन श्रेष्ठ स्वतः अध्यक्ष हुनेछन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २२ गते ११:४८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नयाँ कार्यसमिति चयनका लागि राष्ट्रिय प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा मतदान सुरु भएको छ।
  • महासंघको ६० औं वार्षिक साधारणसभा सोमबार उद्घाटन भएको थियो।
  • वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने प्रावधान अनुसार अन्जन श्रेष्ठ अध्यक्ष हुनेछन्।

२२ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नयाँ कार्यसमिति चयनका लागि मतदान सुरु भएको छ । राष्ट्रिय प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आज मतदान भइरहेको छ ।

सोमबार महासंघको ६० औं वार्षिक साधारणसभा उद्घाटन भएको थियो । महासंघको विधान अनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने प्रावधान छ । सोही अनुसार अन्जन श्रेष्ठ स्वतः अध्यक्ष हुनेछन् ।

तर उपाध्यक्ष र कार्यकारिणी समिति सदस्यका लागि भने आज मतदान भइरहेको छ । महासंघमा हेमराज ढकाल र शिव प्रसाद घिमिरेका दुई प्यानल चुनावी मैदानमा छन् ।

ढकाल प्यानलले वरिष्ठ उपाध्यक्षमा ढकाललाई उम्मेदवार घोषणा गरिसकेको छ । अब निर्वाचित हुने वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठ पछि स्वतः अध्यक्ष हुनेछन् । महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ लगायतले मतदात गरिसकेका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

उद्योग वाणिज्य महासंघ भावी अध्यक्ष श्रेष्ठले सुनाए आफ्ना योजना

राजनीतिक नेतृत्वको प्रतिबद्धताले खस्किएको निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढ्नेछ : अध्यक्ष ढकाल

नीतिगत सुधारमा महासंघले नयाँ उचाइ हासिल गरेको छ : चन्द्र ढकाल

आर्थिक सुधार गरेमात्रै राजनीतिक स्थिरता कायम हुन्छ : उपाध्यक्ष ढकाल

महासंघमा गुटबन्दी नगर्न अध्यक्ष ढकालको चेतावनी

पीएसपीपी कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णयलाई उद्योग वाणिज्य महासंघले गर्‍यो स्वागत

एमालेमा बढ्दैछ छटपटी

सरकारले स्वीकारेन राष्ट्रपतिको सन्देश, अध्यादेश फेरि शीतलनिवासको कोर्टमा

मन्त्रीको दाबीलाई मन्त्रालयकै छानबिनले ठहर्‍यायो गलत

डोजर चलेका तीन विद्यालय : कसरी हुँदैछ ५०० विद्यार्थीको पठनपाठन ?

नेपाल-भारत सीमा विवाद : संवादको ढोका खोल्ने अवसर

‘आजदेखि स्कुल लागेको हो र !’

केरलामा पनि कम्युनिस्ट खुम्चिए, ४९ वर्षपछि भारत वामपन्थी सरकारविहीन

मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

