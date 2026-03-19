देउवा समूहको रिटमा जवाफ फर्काउँदै गगनले भने- विशेष महाधिवेशन विधानसम्मत छ

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले गत पुसमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशन विधानसम्मत रहेको जिकिर गरेका छन्।
- थापाले विशेष महाधिवेशनलाई कानुन एवं विधान विपरीत भन्न नहुने दाबी गर्दै रिट निवेदनको जवाफ दिएका छन्।
- उनले केन्द्रीय समितिका जिम्मेवार पदाधिकारी महामन्त्रीहरूले आव्हान गरेको विशेष महाधिवेशनलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने उल्लेख गरेका छन्।
२६ चैत, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले गत पुसमा सम्पन्न नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन विधानसम्मत रहेको जिकिर गरेका छन् ।
कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन विरुद्ध निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले दायर गरेको रिट निवेदनको जवाफ दिँदै थापाले विशेष महाधिवेशनलाई कानुन एवं विधान विपरीत भन्न नहुने दाबी गरेका हुन् ।
२४ मंसिर २०७८ मा कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन भएको थियो । र, त्यो महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीहरूको कार्यकाल २३ मंसिर, २०८२ मा सकिएको थापा समूहको जिकिर थियो ।
असाधारण परिस्थिति भन्दै सुरुमा माघ मसान्त र पछि जेठ २०८३ मसान्तसम्म पदावधि थप भएको भन्दै थापा समूहले हचुवाको भरमा असाधारण परिस्थिति भनेर पटक-पटक म्याद थप्न नहुने जिकिर गरेको हो ।
त्यस्तो अवस्थामा ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन माग गरेको र त्यसका आधारमा महाधिवेशन भएको उनीहरूको जिकिर हो । त्यही पृष्ठभूमिमा गत पुसमा विशेष महाधिवेशन भएको उनको जिकिर हो ।
नेपाली कांग्रेसको विधानमा नै केन्द्रीय कार्यालय महामन्त्रीको मातहत रहने भनिएको अनि महामन्त्रीले नै त्यसको रेखदेख र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै उनले त्यस्तो अवस्थामा महामन्त्रीहरूले आह्वान गरेको विशेष महाधिवेशनलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने जिकिर गरेका हुन् । उनले लिखित जवाफमा भनेका छन्, ‘ केन्द्रीय समितिका जिम्मेवार पदाधिकारी महामन्त्रीहरूले आव्हान गरेको विशेष महाधिवेशनलाई अन्यथा भन्न मिल्ने देखिँदैन ।’
केन्द्रीय विशेष महाधिवेशनले कार्यसमितिका पदाधिकारी र सदस्यहरू निर्वाचित गरेको विषयलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने दाबीसहित उनले प्रचलित कानुन अनुसार नै आफ्नो पार्टी निर्वाचन आयोगमा अद्यावधिक भएको जिकिर गरेका हुन् ।
