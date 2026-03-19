+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

देउवा समूहको रिटमा जवाफ फर्काउँदै गगनले भने- विशेष महाधिवेशन विधानसम्मत छ

कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन विरुद्ध निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले दायर गरेको रिट निवेदनको जवाफ दिँदै थापाले विशेष महाधिवेशनलाई कानुन एवं विधान विपरीत भन्न नहुने दाबी गरेका हुन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २६ गते १४:०५
फाइल तस्वीर

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले गत पुसमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशन विधानसम्मत रहेको जिकिर गरेका छन्।
  • थापाले विशेष महाधिवेशनलाई कानुन एवं विधान विपरीत भन्न नहुने दाबी गर्दै रिट निवेदनको जवाफ दिएका छन्।
  • उनले केन्द्रीय समितिका जिम्मेवार पदाधिकारी महामन्त्रीहरूले आव्हान गरेको विशेष महाधिवेशनलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने उल्लेख गरेका छन्।

२६ चैत, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले गत पुसमा सम्पन्न नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन विधानसम्मत रहेको जिकिर गरेका छन् ।

कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन विरुद्ध निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले दायर गरेको रिट निवेदनको जवाफ दिँदै थापाले विशेष महाधिवेशनलाई कानुन एवं विधान विपरीत भन्न नहुने दाबी गरेका हुन् ।

२४ मंसिर २०७८ मा कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन भएको थियो । र, त्यो महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीहरूको कार्यकाल २३ मंसिर, २०८२ मा सकिएको थापा समूहको जिकिर थियो ।

असाधारण परिस्थिति भन्दै सुरुमा माघ मसान्त र पछि जेठ २०८३ मसान्तसम्म पदावधि थप भएको भन्दै थापा समूहले हचुवाको भरमा असाधारण परिस्थिति भनेर पटक-पटक म्याद थप्न नहुने जिकिर गरेको हो ।

त्यस्तो अवस्थामा ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन माग गरेको र त्यसका आधारमा महाधिवेशन भएको उनीहरूको जिकिर हो । त्यही पृष्ठभूमिमा गत पुसमा विशेष महाधिवेशन भएको उनको जिकिर हो ।

नेपाली कांग्रेसको विधानमा नै केन्द्रीय कार्यालय महामन्त्रीको मातहत रहने भनिएको अनि महामन्त्रीले नै त्यसको रेखदेख र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै उनले त्यस्तो अवस्थामा महामन्त्रीहरूले आह्वान गरेको विशेष महाधिवेशनलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने जिकिर गरेका हुन् । उनले लिखित जवाफमा भनेका छन्, ‘ केन्द्रीय समितिका जिम्मेवार पदाधिकारी महामन्त्रीहरूले आव्हान गरेको विशेष महाधिवेशनलाई अन्यथा भन्न मिल्ने देखिँदैन ।’

केन्द्रीय विशेष महाधिवेशनले कार्यसमितिका पदाधिकारी र सदस्यहरू निर्वाचित गरेको विषयलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने दाबीसहित उनले प्रचलित कानुन अनुसार नै आफ्नो पार्टी निर्वाचन आयोगमा अद्यावधिक भएको जिकिर गरेका हुन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

देउवा दम्पतीविरुद्ध के प्रमाण भेटिएपछि अघि बढेको हो अनुसन्धान ?

श्रममन्त्रीको असन्तुष्टि : नेता घुमाउने कर्मचारी, बीमा बोर्ड पदाधिकारी रबर स्ट्याम्प !

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान ‘राडार’ मा नवीनराज बस्नेत

टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय

ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय

निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’

क्षेत्राधिकार नाघेर जाँचबुझ आयोगको सिफारिस, ऐन मिचेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित