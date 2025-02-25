मुकुल चौधरीको शानदार ब्याटिङमा लखनउको रोमाञ्चक जित

News Summary
- मुकुल चौधरीले २७ बलमा ५४ रन बनाएर लखनउ सुपर जायन्ट्सलाई कोलकाता नाइट राइडर्सविरुद्ध अन्तिम बलमा जित दिलाए ।
- कोलकाताले दिएको १८२ रनको लक्ष्य लखनउले २० ओभरमा ७ विकेट गुमाएर पूरा गर्यो ।
- कोलकाताका लागि अंगकृश रघुवंशीले ४५, कप्तान अजिन्क्या रहानेले ४१ र रोभमन पावेलले ३९ रन बनाएका थिए ।
२६ चैत, काठमाडौं । मुकुल चौधरीले शानदार ब्याटिङ गर्दै अर्धशतक बनाएपछि लखनउ सुपर जायन्ट्सले आईपीएल २०२६ मा कोलकाता नाइट राइडर्स विरुद्ध रोमाञ्चक जित निकालेको छ ।
कोलकाताले दिएको १८२ रनको लक्ष्य लखनउले अन्तिम बलमा ७ विकेटको क्षतिमा पूरा गरेको हो । मुकुलले २७ बलमा ३ चौका र ७ छक्कासहित अविजित ५४ रन बनाए । त्यसअघि आयुष बदोनीले पनि ५४ रन बनाएर आउट भए ।
लखनउ १६ ओभरमा १२८-७ को अवस्थामा हुँदा २४ बलमा ५४ रन आवश्यक थियो । त्यहाँ देखि मुकुल चौधरीले शानदार ब्याटिङ गर्दै खेललाई अन्तिम ओभरसम्म पुर्याएका थिए । ६ बलमा १४ रन आवश्यक हुँदा वैभव अरोरा बलिङमा आए ।
अरोराको पहिलो बलमा आवेश खानले १ रन लिएर मुकुललाई स्ट्राइक लिए । मुकुलले दोस्रो बलमा छक्का प्रहार गरे । तेस्रो र चौथो बल डट भयो । पाँचौं बलमा मुकुलले फेरि छक्का प्रहार गरे । अन्तिम बलमा ब्याट टच नभएपनि १ रन बाईमा लिँदै जित दिलाए ।
कोलकाताका लागि वैभव अरोरा र अनुकुल रोयले २-२ विकेट लिँदा क्यामरन ग्रीन र सुनिल नराइनले १-१ विकेट लिए ।
त्यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको कोलकाताले २० ओभरमा ४ विकेट गुमाएर १८१ रन बनाएको थियो । सुरुवात राम्रो गरेको भएपनि कोलकाताले अपेक्षित फिनिसिङ भने गर्न सकेन ।
अंगकृश रघुवंशीले सर्वाधिक ४५ रन बनाए । कप्तान अजिन्क्या रहानेले ४१ रन बनाउँदा रोभमन पावेल ३९ अनि क्यामरन ग्रीन ३२ रनमा अविजित रहे ।
कोलकाता एक समय ११औं ओभरमा ९९-१ को अवस्थामा थियो । १४औं ओभरमा १११-४ को अवस्थामा पुगेको थियो । त्यहाँबाट पावेल र ग्रीनले १८१ रनको योगफलसम्म पुर्याएका थिए ।
लखनउका प्रिन्स यादव, मनिमरन सिद्धार्थ, मोहम्मद शामी र आवेश खानले १-१ विकेट लिए ।
लखनउले ३ खेल खेल्दा दोस्रो जित निकालेको छ भने ४ खेल खेलेको कोलकाता अझै जितविहीन छ ।
