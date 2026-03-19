+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

लुम्बिनीमा ७२ प्रतिशत भैंसी अनुत्पादक, वंश सुधार नगर्दा दूध उत्पादन कमजोर

लुम्बिनी प्रदेशमा साढे सात लाखभन्दा बढी भैंसी रहे पनि सवा दुई लाख मात्र दूधालु रहेको तथ्यांकले पशुपालनमा लगानी र मेहनतअनुसार उत्पादन हुन नसकेको देखाएको छ ।

0Comments
Shares
टोपराज शर्मा टोपराज शर्मा
२०८२ चैत २७ गते १०:२४
Photo Credit : Nabin Baral

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • लुम्बिनी प्रदेशमा ७ लाख ५७ हजार २०० भैंसी छन्, जसमा २ लाख १६ हजार ७९२ मात्र दूधालु छन् र ७२ प्रतिशत अनुत्पादक छन्।
  • प्रदेश सरकारले भैंसीको वंश सुधार र स्वास्थ्यमा सुधार गरी वार्षिक २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दूध उत्पादन र दुई लाख बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना बनाएको छ।
  • नेपालमा करिब ३३ लाख भैंसी छन्, जसले कुल दूध उत्पादनमा ५७ प्रतिशत र मासु उत्पादनमा ३६ प्रतिशत योगदान गर्छन् र वंश सुधारले मासु उद्योगमा क्रान्ति ल्याउन सकिन्छ।

२७ चैत, बुटवल ।  लुम्बिनी प्रदेशका किसानका गोठमा साढे सात लाख बढी भैंसी रहेपनि सवा दुई लाख मात्र दूधालु रहेको पाइएको छ । प्रदेशको कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तथ्यांक अनुसार प्रदेशमा ७ लाख ५७ हजार दुई सय भैंसी छन् । तर यीमध्ये २ लाख १६ हजार ७९२ वटा भैंसी मात्र दूधालु छन् ।

अनुत्पादक भैंसीको संख्या ५ लाख ४५ हजार १८४ (७२ प्रतिशत) र उत्पादक भैंसीको संख्या २८ प्रतिशत मात्र रहेको तथ्यांकले भैंसी पालनमा किसानहरुको ठूलो लगानी र मेहनत भएपनि उत्पादन र आयआर्जन अति न्यून भइरहेको देखाउँछ । दूध उत्पादन कम हुनुको मुख्य कारण भैंसीका प्रजातिको गुणस्तर नहुनु अर्थात वंश र नश्ल सुधार नहुनु प्रमुख कारण भएको पशु विज्ञहरुले औंल्याएका छन् ।

प्रदेशको कूल भैंसी संख्या मध्ये तराईका ६ जिल्लामा ६२ प्रतिशत र एक हिमाली सहित पहाडका ६ जिल्लामा ३८ प्रतिशत रहेको छ ।

तराईका जिल्लामा दूधालु भैंसीको संख्या एक लाख ३३ हजार ६६० र पहाडका जिल्लामा दूधालु भैंसीको संख्या ८३ हजार १३२ रहेको पशुपंक्षी निर्देशनालयका वरिष्ठ पशु रोग चिकित्सक लोकराज भुसाल बताउँछन् ।

सबैभन्दा दूधालु भैंसीमा मुर्रा जातको मानिन्छ । तर उन्नत जातको मुर्रा भैंसीको संख्या प्रदेशमा न्यून छ ।

जिल्लागतरुपमा सबैभन्दा धेरै रुपन्देहीमा एक लाख ७ हजार १९१ वटा (१४ प्रतिशत) र सबैभन्दा कम रुकुम पूर्वमा ९ हजार ८२० (१ प्रतिशत) भैंसी छन् ।

दोस्रो धेरै भैंसी भएका जिल्ला कपिलवस्तुमा एक लाख एक हजार ७३२ (१३ प्रतिशत) छन् । बाँकेमा ८४ हजार ७०१, अर्घाखाँचीमा ८३ हजार ६७६, बर्दियामा ७६ हजार ९८२, दाङमा ६८ हजार २६१ भैंसी छन् । यसैगरी गुल्मीमा ६४ हजार ३१७, पाल्पामा ५१ हजार २७१, प्युठानमा ४९ हजार ३४८, पश्चिम नवलपरासीमा ३२ हजार ८०७ र रोल्पामा २७ हजार ४ वटा भैंसी रहेका भुसालले जानकारी दिए ।

लुम्बिनी प्रदेशमा वार्षिक ३ लाख ५५ हजार ५५६ मेट्रिक टन भैंसीको दूध उत्पादन हुने गरेको छ । एउटा दूधालु भैंसीबाट दैनिक सरदर ४.६ लिटर (वार्षिक १४ सय लिटर) दूध उत्पादन हुने गरेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा हालको अनुत्पादक मध्ये आधा भैंसीको वंश तथा नश्ल सुधार, भकारो सुधार, नियमित स्वास्थ्य चेकजाँच गर्न सके वार्षिक २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको थप दूध उत्पादन र २ लाख जना बढीलाई रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने वरिष्ठ पशु चिकित्सक लोकराज भुसाल बताउँछन् ।

हालकै सवा दुई लाख भैंसीको पालन पोषण र स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउँदा पनि वार्षिक ३ अर्ब बराबरको दूध उत्पादन वृद्धि गर्न सकिने भुसालले बताए । ‘अहिले उत्पादन दिइरहेका भैंसीको पोषण र स्वास्थ्यमा सुधार गरी प्रतिदिन प्रतिभैंसी एक लिटर दूध बढी उत्पादन गर्दा मात्रै पनि वार्षिक ३ अर्ब आम्दानी बढाउन सकिन्छ भने अनुत्पादक साढे ५ लाखको आधा भैंसीको वंश सुधार गरी दूध उत्पादन गर्ने अवस्थामा ल्याउने हो भने वार्षिक २५ अर्ब बराबरको आम्दानी लिन र दुई लाख बढी रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ,’ भुसालले भने ।

भैंसीको श्रोत केन्द्र स्थापना आवश्यक : मन्त्री पन्थी

लुम्बिनी प्रदेशमा भैंसीको वंश सुधार गरी उत्पादकत्व बढाउने विषयलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको र संघीय सरकारसँग १० करोड रुपैयाँ विशेष अनुदानको माग गरेको प्रदेश सरकारका कृषि मन्त्री दिनेश पन्थीले बताए । लुम्बिनी प्रदेशमा भैंसी विकासको उच्च सम्भावना रहेको र संरचित आनुवंशिक सुधार अपरिहार्य रहेको भन्दै उनले प्रदेशको खाद्य सुरक्षा र किसानको जीविकोपार्जनका लागि भैंसीको श्रोत केन्द्र स्थापना आवश्यक रहेको बताए ।

भैंसीमा लाग्ने खोरेत रोग प्रमुख समस्या भएको र यसले ४० प्रतिशतसम्म दूध उत्पादनमा गिरावट आएकाले प्रदेशलाई खोरेत रोग मुक्त बनाउन प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको मन्त्री पन्थीले बताए ।

नेपालमा करिब ३३ लाख भैंसी रहेका र कुल दूध उत्पादनमा ५७ प्रतिशत र मासु उत्पादनमा ३६ प्रतिशत योगदान भैंसीको रहेको कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय रामपुर चितवनका प्राध्यापक डा. भूमिनन्दन देवकोटाले बताए ।

‘लुम्बिनी प्रदेशमा भैंसीको वंश सुधार तथा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि भैंसीलाई नियमित खोप र परजीवी नियन्त्रण, घरदैलो पशु चिकित्सा सेवा, वाँझोपन निवारण, थुनेलो नियन्त्रणमा सरकारले काम गरिरहेको छ,’ मन्त्री पन्थीले भने, ‘​​एन्टिबायोटिक संवेदनशीलता परीक्षण, जिल्लास्तरमा प्रयोगशाला सुदृढीकरण र जलवायु–उत्थानशील प्रजनन्लाई पनि प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ ।’

नेपालको कुल दूध उत्पादनमा भैंसीको योगदान ६३ प्रतिशत छ । नेपाल विश्वव्यापी रूपमा भैंसी जनसंख्यामा चौथो र भैंसी दूध उत्पादनमा पाँचौं स्थानमा छ ।

मासु उद्योगमा पनि क्रान्ति ल्याउन सकिन्छ : डा. देवकोटा

नेपालमा करिब ३३ लाख भैंसी रहेका र कुल दूध उत्पादनमा ५७ प्रतिशत र मासु उत्पादनमा ३६ प्रतिशत योगदान भैंसीको रहेको कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय रामपुर चितवनका प्राध्यापक डा. भूमिनन्दन देवकोटाले बताए । वंश सुधारेर दूध उत्पादन बढाउन उत्पादन रेकर्डको आधारमा उत्कृष्ट भैंसी छान्ने, पुर्खाको रेकर्ड हेरेर राँगा छान्ने, पाडीको रेकर्डको आधारमा राँगाको मूल्याङ्कन र स्थानीय नश्ललाई मुर्रासँग क्रस गराई उत्पादकत्व बढाउन सकिने डा. देवकोटाको सुझाव छ ।

भैंसीको वंश सुधार गरेमा प्रतिबेत ८०० लिटर उत्पादन दुई हजार लिटर प्रतिबेत पुग्ने, थोरै भैंसी पालेर धेरै नाफा कमाउन सकिने, प्रजनन् क्षमतामा सुधार भई पहिलो पटक ब्याउने उमेर घट्ने र दुई बेत बीचको अन्तर कम हुने तथा राँगाहरूको वृद्धि दरमा सुधार आउने डा. देवकोटाले बताए ।

भैंसीको वंश सुधार र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को विस्तार गरी गाउँ–गाउँमा कृत्रिम गर्भाधान सेवा, स्थानीय नश्लको सुधार र क्रसब्रिडिङ बीच सन्तुलन कायम, किसानलाई दूध र प्रजनन रेकर्ड राख्न प्रोत्साहन र प्रत्येक पालिकामा कम्तिमा एउटा भैंसी स्रोत केन्द्र विकास गनुपर्र्ने डा. देवकोटाले सरकारलाई सुझाएका छन् ।

नेपालको रैथाने लिमे भैंसीको सहनशीलता र जंगली अर्नाको विशाल शरीरको मिश्रणले नेपालको मासु उद्योगमा क्रान्ति ल्याउन सकिने डा. देवकोटा बताउँछन् ।

अन्य प्रजातिका भैंसी भन्दा जंगली अर्ना निकै ठूलो शरीरको हुने भएकाले उसको तौल औसत एक हजार २ सय केजीसम्म हुन्छ । चीनसँगको पछिल्लो सम्झौता अनुसार नेपालले अर्बौंको मासु निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ । नेपाल विश्वव्यापी रूपमा भैंसी जनसंख्यामा चौथो र भैंसी दूध उत्पादनमा पाँचौं स्थानमा छ ।

हाल नेपालमा स्थानीय जातका लिमे, पार्कोटे, गड्डी तथा विदेशी/क्रस जातका मुर्रा भैंसी पालन हुने गरेको देवकोटाले बताए ।

भैंसी पालन लुम्बिनी प्रदेश
लेखक
टोपराज शर्मा

शर्मा अनलाइनखबरका बुटवल संवाददाता हुन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित