बाढीका कारण अफगानिस्तानमा ७३ हजार मानिस प्रभावित : संयुक्त राष्ट्रसंघ

वर्षाका कारण आएको बाढीले सयौं गाउँ जलमग्न भएको र ७३ हजार भन्दा बढी मानिस प्रभावित भएको जनाइएको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २७ गते १६:५५

२७ चैत, काठमाडौं । गत दुई हप्तामा अफगानिस्तानमा बाढीमा परी  दशौं हजार प्रभावित मानिस प्रभावित भएका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघकाअनुसार मार्च २६ देखि अप्रिल ६ सम्म अफगानिस्तानमा भारी वर्षा भएको थियो । वर्षाका कारण आएको बाढीले सयौं गाउँ जलमग्न भएको र ७३ हजार भन्दा बढी मानिस प्रभावित भएको जनाइएको छ ।

बाढीका कारण नौ हजार भन्दा बढी घर क्षतिग्रस्त भएका छन् । यस्तै कृषि बाली तथा जग्गासमेत नष्ट भएको जनाइएको छ । जसले प्रभावित क्षेत्रहरूमा खाद्य सुरक्षाको बारेमा गम्भीर चिन्ता बढाएको छ ।

अफगानिस्तान संयुक्त राष्ट्रसंघ
सम्बन्धित खबर

अफगानिस्तानमा भूकम्प जाँदा ९ जनाको मृत्यु

अफगानिस्तानमा भूकम्प जाँदा ९ जनाको मृत्यु
अफगानिस्तान र पाकिस्तानलाई संयमता अपनाउन चीनको आह्वान

अफगानिस्तान र पाकिस्तानलाई संयमता अपनाउन चीनको आह्वान
अफगानिस्तानको दाबी– पाकिस्तानले अस्पतालमा आक्रमण गर्दा ४०० को मृत्यु  

अफगानिस्तानको दाबी– पाकिस्तानले अस्पतालमा आक्रमण गर्दा ४०० को मृत्यु  
अफगानिस्तानका ३७ स्थानमा हवाई आक्रमण गरेको पाकिस्तानको दाबी

अफगानिस्तानका ३७ स्थानमा हवाई आक्रमण गरेको पाकिस्तानको दाबी
पाकिस्तानको दाबी– अफगानका २७ सैन्य चौकी नष्ट, ९ माथि कब्जा

पाकिस्तानको दाबी– अफगानका २७ सैन्य चौकी नष्ट, ९ माथि कब्जा
पाकिस्तानद्वारा अफगान तालिवानविरूद्ध ‘खुला युद्ध’को घोषणा

पाकिस्तानद्वारा अफगान तालिवानविरूद्ध ‘खुला युद्ध’को घोषणा

ओली-लेखक हिरासतका १३ दिन : के-के भयो अनुसन्धान, के बाँकी छ ?

ओली-लेखक हिरासतका १३ दिन : के-के भयो अनुसन्धान, के बाँकी छ ?
देउवा दम्पतीविरुद्ध के प्रमाण भेटिएपछि अघि बढेको हो अनुसन्धान ?

देउवा दम्पतीविरुद्ध के प्रमाण भेटिएपछि अघि बढेको हो अनुसन्धान ?
श्रममन्त्रीको असन्तुष्टि : नेता घुमाउने कर्मचारी, बीमा बोर्ड पदाधिकारी रबर स्ट्याम्प !

श्रममन्त्रीको असन्तुष्टि : नेता घुमाउने कर्मचारी, बीमा बोर्ड पदाधिकारी रबर स्ट्याम्प !
प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान ‘राडार’ मा नवीनराज बस्नेत

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान ‘राडार’ मा नवीनराज बस्नेत
टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय

टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय
ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय

ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय
निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’

निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

