रूबी ठाकुरलाई ‘बहिनी’ भनेकोप्रति हर्क साम्पाङको आपत्ति

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २७ गते १७:३७

  • श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले सांसद रूबीकुमारी ठाकुरलाई ‘बहिनी’ सम्बोधन गरेकोप्रति आपत्ति जनाए।
  • प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले ‘बहिनी’ शब्द खारेज गर्न माग गरे।
  • उनले संसद्मा कोहीलाई बहिनी, नातिनी, बाजे, मामा भान्जा भनेर बोल्न नहुने बताए।

२७ चैत, काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य हर्क साम्पाङले आफ्नो पार्टीकी सांसद रूबीकुमारी ठाकुरलाई ‘बहिनी’ सम्बोधन गरेकोप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले उक्त शब्द खारेज गर्न समेत माग गरे ।

‘हाम्रा कतिपय पूर्ववक्ता माननीयज्यूहरूले हाम्रो माननीय रुबी बहिनी पनि भनेर यहाँनेर सम्बोधन गरेको देखेँ । त्यो शब्दलाई खारेज गरियोस्,’ उनले भने ।

उनले संसद्मा कोही कसैका बहिनी, नातिनी, बाजे, मामा भान्जा भन्ने हिसाबले बोल्न नहुने बताए ।

‘यहाँ कोही कसैका बहिनी, नातिनी, बाजे, मामा भान्जा भन्ने हिसाबले बोल्न हुँदैन । हामी यहाँ सबैजना एकले अर्को सम्मान गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

रूबी ठाकुर हर्क साम्पाङ
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

संसद् भवनमा उपसभामुख निर्वाचनको तयारी (तस्वीरहरू)

संसद् भवनमा उपसभामुख निर्वाचनको तयारी (तस्वीरहरू)
ह्वाट्सएपमा अब ‘च्याट’ लिस्टको माथि नै देखिनेछ स्ट्याटस अपडेट

ह्वाट्सएपमा अब ‘च्याट’ लिस्टको माथि नै देखिनेछ स्ट्याटस अपडेट
‘संघीयता, धर्म निरपेक्षता र लोकतन्त्रमा दायाँबायाँ गर्न खोजे प्रतिकार गर्छौं’

‘संघीयता, धर्म निरपेक्षता र लोकतन्त्रमा दायाँबायाँ गर्न खोजे प्रतिकार गर्छौं’
मधेशमाथि बागमतीको महत्त्वपूर्ण जित, प्रतिशको ५ विकेट

मधेशमाथि बागमतीको महत्त्वपूर्ण जित, प्रतिशको ५ विकेट
जर्मनीका लागि नेपाली राजदूत रुपाखेतीले दिए राजीनामा

जर्मनीका लागि नेपाली राजदूत रुपाखेतीले दिए राजीनामा
क्यूएफएक्सले माइकल ज्याक्सनको फिल्मलाई ‘पेड प्रिभ्यू शो’ गर्ने

क्यूएफएक्सले माइकल ज्याक्सनको फिल्मलाई ‘पेड प्रिभ्यू शो’ गर्ने

सिफारिस

ओली-लेखक हिरासतका १३ दिन : के-के भयो अनुसन्धान, के बाँकी छ ?

ओली-लेखक हिरासतका १३ दिन : के-के भयो अनुसन्धान, के बाँकी छ ?
देउवा दम्पतीविरुद्ध के प्रमाण भेटिएपछि अघि बढेको हो अनुसन्धान ?

देउवा दम्पतीविरुद्ध के प्रमाण भेटिएपछि अघि बढेको हो अनुसन्धान ?
श्रममन्त्रीको असन्तुष्टि : नेता घुमाउने कर्मचारी, बीमा बोर्ड पदाधिकारी रबर स्ट्याम्प !

श्रममन्त्रीको असन्तुष्टि : नेता घुमाउने कर्मचारी, बीमा बोर्ड पदाधिकारी रबर स्ट्याम्प !
प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान ‘राडार’ मा नवीनराज बस्नेत

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान ‘राडार’ मा नवीनराज बस्नेत
टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय

टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय
ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय

ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय
निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’

निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

6 Stories
खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

10 Stories
फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

8 Stories
निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

8 Stories
बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

7 Stories

