निषेधित क्षेत्रमा हुने उद्धार उडानमा हटाइयो प्रक्रियागत झन्झट

यसबारे जानकारी गराउँदै वायुसेवा सञ्चालक संघले गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई १७ चैतमा पत्र लेखेको थियो ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २७ गते १८:३९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सरकारले निषेधित क्षेत्रमा हुने उद्धार उडानमा प्रक्रियागत झन्झट हटाएको छ।
  • वायुसेवा सञ्चालक संघका अनुसार गृह मन्त्रालयलाई जानकारी गराए पुग्ने गरी सहजीकरण गरिएको छ।
  • संघले गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई १७ चैतमा पत्र लेखेको थियो र सोही अनुरूप निर्णय भएको छ।

२७ चैत, काठमाडौं । सरकारले निषेधित क्षेत्रमा हुने उद्धार उडानमा विद्यमान प्रक्रियागत झन्झट हटाएको छ ।

वायुसेवा सञ्चालक संघका अनुसार अब निषेधित क्षेत्र हेलिकप्टर उडान सम्बन्धी कार्यप्रक्रिया २०७५ को बुँदा ५ बमोजिम उद्धार कार्य गरी गृह मन्त्रालयलाई जानकारी गराए पुग्ने गरी सहजीकरण गरिएको छ ।

संघले सहजीकरणका लागि मन्त्रालयलाई धन्यवाद भनेको छ । संघका अनुसार निषेधित क्षेत्रमा हेलिकप्टरबाट उडान गर्दा पूरा गर्नुपर्ने लामो कागजी प्रक्रियाका कारण कतिपय स्वदेशी नागरिक र बिरामी पर्यटकको समयमा उद्धार हुन सकेको थिएन ।

यसबारे जानकारी गराउँदै संघले गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई १७ चैतमा पत्र लेखेको थियो । सोही पत्रको सम्बोधन हुने गरी निर्णय भएको संघले जनाएको छ ।

'उद्धार' उडान निषेधित क्षेत्र
बागमतीमा प्रशासनिक पुनर्संरचनापछि मात्रै नयाँ बजेट, १५ दिनभित्र सुझाव पठाउन पत्राचार

बागमतीमा प्रशासनिक पुनर्संरचनापछि मात्रै नयाँ बजेट, १५ दिनभित्र सुझाव पठाउन पत्राचार
उपसभामुखको निर्वाचन हुँदै (लाइभ)

उपसभामुखको निर्वाचन हुँदै (लाइभ)
विधानले परिकल्पना गरेको समावेशी प्रतिनिधित्व संसद्‍मा देखिन्छ : सांसद चौधरी

विधानले परिकल्पना गरेको समावेशी प्रतिनिधित्व संसद्‍मा देखिन्छ : सांसद चौधरी
निसान गाडीको ‘न्यू इयर, न्यू बिगिनिङ्स, न्यू ड्राइभ’ योजना सार्वजनिक

निसान गाडीको ‘न्यू इयर, न्यू बिगिनिङ्स, न्यू ड्राइभ’ योजना सार्वजनिक
हाजिरी जमानीमा रिहा भए बले

हाजिरी जमानीमा रिहा भए बले
मस्कोलाई युद्धविराम होइन ‘दिगो शान्ति’ चाहिएको छ : क्रेमलिन प्रवक्ता

मस्कोलाई युद्धविराम होइन ‘दिगो शान्ति’ चाहिएको छ : क्रेमलिन प्रवक्ता

सांसदहरू, स्वकीय सचिव माग्न नधकाउनुहोस्

सांसदहरू, स्वकीय सचिव माग्न नधकाउनुहोस्
ओली-लेखक हिरासतका १३ दिन : के-के भयो अनुसन्धान, के बाँकी छ ?

ओली-लेखक हिरासतका १३ दिन : के-के भयो अनुसन्धान, के बाँकी छ ?
देउवा दम्पतीविरुद्ध के प्रमाण भेटिएपछि अघि बढेको हो अनुसन्धान ?

देउवा दम्पतीविरुद्ध के प्रमाण भेटिएपछि अघि बढेको हो अनुसन्धान ?
श्रममन्त्रीको असन्तुष्टि : नेता घुमाउने कर्मचारी, बीमा बोर्ड पदाधिकारी रबर स्ट्याम्प !

श्रममन्त्रीको असन्तुष्टि : नेता घुमाउने कर्मचारी, बीमा बोर्ड पदाधिकारी रबर स्ट्याम्प !
प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान ‘राडार’ मा नवीनराज बस्नेत

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान ‘राडार’ मा नवीनराज बस्नेत
टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय

टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय
ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय

ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित