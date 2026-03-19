मनोगत :

पञ्च र म: कथा एउटै, अवस्था फरक

पञ्च, भविष्यमा मैले पनि माया गर्ने मान्छे भेटें भने तिमीलाई सम्बोधन गरेर अवश्य अर्को पत्र लेख्नेछु ।

चञ्चली चञ्चली
२०८३ वैशाख २९ गते ८:०५

प्रिय पञ्च,

तिम्रो कहानी संसारमै प्रसिद्ध भयो नि ! हुनत तँलाई थाहा छैन होला ! धेरै दु:ख लाग्यो— तँलाई जन्म दिने आमाले जन्मिनासाथ छोडिन् । तिमीले आमाको माया महसुस नै गर्न पाएनौ । आमाको मायाका लागि तिमी तड्पिएको, पागल जस्तै भएको देख्दा साह्रै दु:ख लाग्यो ।

सामाजिक सञ्जालमा आएका तिम्रा भिडियोहरू हेर्नै सकिनँ । तिम्रो घटनाले मलाई पनि ट्रिगर गर्‍यो, मेरो पनि त्यस्तै–त्यस्तै कहानी भएकाले यो चिठी लेख्न मन लाग्यो ।

अब मेरो कहानी सुन:

म एक टुहुरी, बाबुआमा नभएको मान्छेलाई अकस्मात् असीमित माया गर्ने मान्छे भेटें । एकदम हर्षित भएर उसको माया सहर्ष स्वीकार गरें ।

म तिम्रो घर र माइती सबै हुँ भन्ने आश्वासन पाउँथें । जिन्दगी यति रमाइलो भएको थियो कि वर्षौं बितेको पनि पत्तै भएन । हामी एक–अर्कासँग यति आश्रित भयौं कि खुट्टा उचाल्न पनि एक–अर्का चाहिने भयो ।

मैले वास्तवमै आमा, बुबा, जीवनसाथी र साथी–सबैको माया ऊबाट पाएँ । जिन्दगीमा मलाई केही वा कोही चाहिन्छ जस्तो अनुभूति नै भएन । म आफूलाई कति भाग्यमानी सम्झन्थें ।

मलाई केही खान मन लाग्यो भने उसलाई भोक लाग्थ्यो । म बिरामी हुँदा उसलाई दुख्थ्यो । यसरी उसको अनुहार हेरेर नै उसको सञ्चो–बिसञ्चोको अनुमान लगाउँथें मैले पनि । उसले लगाउने हरेक लुगा मैले नै छानेको हुन्थ्यो । हामी नगएको रेस्टुरेन्ट र शपिङ मल शायद कुनै पनि बाँकी थिएन होला ।

हाम्रो यो रमाइलो जीवनमा दैवको आँखा लाग्यो नि ! मलाई थाहा थिएन कि ऊ पहिलेदेखि नै विवाहित थियो भनेर । अकस्मात् उसको परिवारको प्रवेश हुन्छ अनि हाम्रो जीवन तहसनहस बन्छ ।

अब उसको दिनचर्या परिवारसँग कुरा गर्नमै बित्न थाल्यो । जसले मलाई आफ्नो मुटुमा राखेको थियो, उसैले अकस्मात् मलाई टाढा बनायो । दशौं वर्षको माया–प्रेमको सम्बन्ध भत्किन १० दिन पनि लागेन ।

‘पञ्च, तिमीले त जन्मेर माया कस्तो हुन्छ थाहा नै नपाई तँ एक्लो हुन पुगिस् नि है ? मलाई हेर त— आफ्नो मुटुमा सजाएर राखेको मान्छेले १० दिनमै मुटुबाट झिकेर फ्याँकिदियो नि ! मैले माया कस्तो हुन्छ भनेर अनुभव गर्न पाएँ र अकस्मात् गुमाउँदाको अनुभव कस्तो हुन्छ भन्ने भयो । तिमीलाई यसको अन्दाज नै छैन, किनभने तिमीले मायाको अनुभव नै गर्न पाएनौ नि !’

यो बीचमा मैले पनि केही गल्ती त गरें होला । किन तँसँग झुट बोल्थें र ! मैले पनि उसलाई केही प्रतिबन्ध लगाएछु— यो डरले कि कतै उसले मलाई छोडेर जान्छ कि भन्ने । परिवारसँग नजिक भयो भने मबाट टाढा होला कि भन्ने डरले अलि बढी नै निगरानी गरें कि जस्तो लाग्छ ।

तर मेरो निर्दोषपन हेर्नु, मैले यो बुझिनँ कि उसको परिवार टाढा हुँदा उसले आफ्नो एक्लोपनबाट मुक्त हुन मेरो जीवनसँग खेलबाड गरेको रहेछ । उसको परिवार किन टाढिएको थियो, मलाई थाहा भएन, र अहिले किन फेरि जोडिंदै छन्, त्यो पनि थाहा भएन । यतिसम्म कि उसको परिवार छ भन्ने कुरा समेत मलाई थाहा थिएन ।

त्यही भएर मैले आफ्नो तन, मन सबै सुम्पिएको थिएँ । अब हेर न, मेरो जीवनमा कस्तो मोड आयो— सास फेर्न पनि ऊ चाहिने मान्छे म, अचानक ऊबाट टाढा हुनुपर्दा मलाई कस्तो भयो होला ? मेरो त धर्ती नै फाटेको जस्तो भयो । कति महिना त मेरो जीवनमा के भयो भनेर मैले बुझ्नै सकिनँ ।

मलाई ऊ बाहेक कोही नचाहिने भएको थियो, त्यसैले मैले जीवनमा साथी नै बनाएको थिइनँ । अहिले त साथ दिने कोही छैन । मेरो बाँच्ने आधार नै नभएको जस्तो भयो । बाँच्ने इच्छा नै हरायो । कति रोएँ, कति कराएँ, तर सुन्ने कोही थिएन ।

यदि कुनै साथी बनाएको भए, अहिले उसलाई आफ्नो कथा सुनाएर अलि हलुका हुन्थें जस्तो लाग्छ । कहिले त आफूजस्तो मूर्खलाई ठीकै पर्‍यो भन्ने पनि लाग्छ । एउटा मान्छेलाई कति विश्वास गरेको, कति हदसम्म भर परेको !

अब मेरो दिन झन् नराम्रो हुँदैगयो । मैले यो दु:ख खप्न नसकेर मलाई एन्जाइटी नै भयो । डाक्टरकहाँ जानुपर्‍यो, कति औषधि खाएँ, योगा गरें तर केहीले पनि काम गरेन । अब मलाई यो संसारमा बाँच्ने नै चाहना छैन जस्तो लाग्न थाल्यो । मान्छे किन आत्महत्या गर्छ, मर्छ भन्ने कुराको जवाफ पनि मैले आफ्नै भोगाइबाट पाएँ । अझै खत्तम दिनहरू आए मेरो जीवनमा । उसको जीवनको अभिन्न अङ्ग थिएँ म । मैले जीवनमा अरूको बारेमा सोचेको थिएन, उसको उपस्थितिले ।

अब ऊ एकाएक परिवर्तन भएको छ । त्यो परिवर्तनसँगै हाम्रो सम्बन्धमा पनि परिवर्तन देखिन थाल्यो । उसलाई त केही फरक नै परेन किनभने ऊ आफ्नो परिवारसँग जोडिन पुगेको छ । दिनदिनै ऊ अब घण्टौं परिवारसँग फोनमा बिताउँछ, जुन समय मसँग बिताउने गर्थ्यो । म एकदम एक्लिएँ । आफ्नो मनको कुरा भन्ने मान्छे नै भएन जीवनमा । एन्जाइटीले झन् च्याप्न थाल्यो । खाना अरुचि भयो । मेरो रूप र रङ सबै खत्तम भयो । उसलाई दिनदिनै रमाइलो लागिरहेको छ, यता म चाहिं दिनदिनै गलिरहेकी छु ।

अब यस्तो दिन आयो कि खान अथवा सुत्न भन्यो कि डर मात्र लाग्न थाल्यो— कसरी खाने, कसरी सुत्ने भन्ने डर भयो । ऊ पूरै परिवारको पछाडि बेफिक्री भएर लाग्न थाल्यो र मेरो भने पूरै बेवास्ता भयो । मसँग १ मिनेट मात्र कुरा गर्न पनि कुनै विषय नै हुन छोड्यो । कति महिनासम्म ‘तिमी ठीक छौ ?’ भनेर पनि सोधेन । सम्बन्धमा पूरै दरार आयो । उसको झुट र बहानाबाजी बढ्न थाल्यो । ममाथि गालीको वर्षा हुन थाल्यो ।

यतिसम्म कि ‘अब तिमी आफ्नो बाटो लाग, अरू साथी बनाऊ, अरू साथीहरूसँग घुम्न जाऊ’सम्म भन्न भ्यायो । पक्कै पनि आफैंलाई सोध्छु—यति छिटो कोही मान्छे कसरी परिवर्तन हुन्छ ? घण्टौं कुरा गरेर बिताउने हामी, अब १ मिनेट पनि कुरा गर्न गाह्रो भयो । एकअर्काको भेट पनि पूरै नाटक जस्तो लाग्न थाल्यो ।

पञ्च, तिम्रो र मेरो दु:खदायी दिनको फरक म भन्छु है ! जब तिम्रो भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भयो नि, सारा संसार रोयो । तिमी बसेको चिडियाखानाका दुई जना केटाहरूले कति राम्रो हेरचाह गरे । आमाको झल्को मेटियोस् भनेर तिमी जस्तै पुतली दिए । तिमी त्यसैसँग खेल्न र सुत्न थाल्यौ । तिमी कति भाग्यमानी— तिमीलाई आईकेईए जापानका सीईओले अझै धेरै खेलौना पठाइदिए ।

कति मानिसले तिमीलाई एडप्ट गर्छु पनि भने । चिडियाखानामा तिमीलाई हेर्न दिनहुँ हजारौं मानिस आउन थाले । अहिले त तिमीलाई त्यही चिडियाखानाको एउटा बाँदरले एडप्ट पनि गर्‍यो । तिम्रो जीवन त सुखदायी भयो, म खुशी छु । सारा संसार खुशी छन् ।

मलाई हेर त– ‘न गाउन मिल्ने गीत, न सुनाउन मिल्ने कथा’ जस्तै भएकी छु । कसैलाई भन्न पाए पनि त अलि हल्का हुन्थ्यो । डाक्टरलाई त भनेकै हुँ नि, तर औषधि थप्ने काम बाहेक केही गरेन । यो अवधिमा म धेरै रोएँ । तिमीलाई थाहा छ, आँसु यस्तो महत्वपूर्ण तरल पदार्थ हो, जसमा १ प्रतिशत पानी र ९९ प्रतिशत अन्तरात्माको पीडा, चोट र भावना बगेको हुन्छ । जिन्दगीभरि नबगाएको आँसु यी २/३ महिनामा बगाएँ । कति पीडा बगेर गयो, तर पनि पीडा कम भएन ।

मेरो माया र विश्वासको बदलामा मैले पाएको पुरस्कार भनेको ती आँसुका थोपा र निराशा नै भयो । मैले आफूलाई ठीक पार्न कोसिस नगरेको होइन— डाक्टरको सल्लाह लिएँ, योगको सहारा लिएँ, तर पनि म ठीक भइनँ । मेरो दु:ख झन्–झन् बढ्दै गयो, उता ऊ भने झन् रमाउँदै गयो । उसले यो पटक्कै बिर्सियो कि दशौं वर्षको उकालो–ओरालोमा साथ दिने मान्छे छ । उसको यस्तो व्यक्तिवादी व्यवहारले मलाई कस्तो असर परेको होला ?

के उसले मलाई यति सजिलै, यति छिट्टै बिर्सियो त ? त्यत्रो पुरानो सम्बन्ध यति सजिलै टुट्छ होला ? यस्तो गर्नु थियो भने मलाई किन आडभरोसा दिएको होला ? किन हदसम्मको माया गरेर यसरी पानी विनाको माछा जस्तो बनाउनु थियो त ? के हाम्रो सम्बन्ध बन्नुमा मेरो मात्र दोष थियो ?

यस्ता प्रश्नहरूले मेरो निद्रा र भोक दुवै हराउँदै गए । म दिनदिनै अस्वस्थ हुँदै गएँ । सबैले मलाई ‘के भयो ?’ भनेर सोध्न थाले, तर उसलाई केही असर नै परेन । कस्तो मान्छेलाई आफू सुम्पेछु ? धिक्कार छ मेरो बुद्धिलाई !

पञ्च, तिम्रो अन्त्य एकदम सुखमय भयो, लक्की रहेछौ, म खुशी छु । तिमीले आमा पायौ, दुनियाँको माया र सान्त्वना पायौ । तर यता मेरो अन्त्य भने दु:खदायी नै छ । म अझै माया गर्ने मान्छेको पर्खाइमा छु । जिन्दगी एक्लै त बित्दैन नि है ? फेरि मलाई कसैमा विश्वास गर्न पनि गाह्रो छ । माया गर्ने मान्छेको पर्खाइमा पनि छु— कस्तो द्विविधा हो जिन्दगीमा ।

पञ्च, भविष्यमा कहिल्यै माया गर्ने मान्छे भेटें भने अवश्य पनि तिमीलाई फेरि लेख्नेछु है । तिम्रा आगामी दिनहरू सधैं सुखमय रहुन्– यही मेरो कामना ।

तिम्रो अनभिज्ञ साथी– चञ्चली ।

धादिङको बैरेनी दुर्घटना अपडेट : ३४ जना घाइतेलाई काठमाडौं ल्याइयो

प्रतिनिधिसभा बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल सुरु हुँदै

लिग २ क्रिकेटमा नेपालले स्कटल्यान्डसँग खेल्दै

पथलैया–अमलेखगञ्ज खण्डमा वन्यजन्तुमैत्री ‘ओभरपास’ निर्माणको प्रस्ताव

स्क्रिनमा हराइरहेको बाल्यकाललाई सन्तुलनतर्फ फर्काऊँ

सरकारले ‘देवभूमि नेपाल’ अभियान चलाउने, ‘तीर्थ कूटनीति’मार्फत् धार्मिक क्षेत्र प्रवर्द्धन गर्ने

छिमेकसँग सीमा समस्या संवादबाटै समाधान गर्ने सरकारी सन्देश

संसद्को विशेष दिनमा बालेनको बिझाउने दृश्य

ई–बिडिङ प्रकरण : विक्रम पाण्डेको कम्पनीले ७ करोड घटाएर फेर्‍यो बोलकबोल

टेन्टमा उकुसमुकुस सुकुमवासी : तत्काललाई ठिक, भविष्य अनिश्चित

डा. मनोज शर्मा : चोलेन्द्रशमशेरका ‘हिरा’

सुदन मिसिंदा थप बलिया बने हर्क

‘अदालतको स्थापित पद्धतिमा असर पर्ने त्रास देखियो’

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

