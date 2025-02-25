नेपाल र यूएईबीचको खेल फ्लडलाइटमा हुने

२७ चैत, काठमाडौं । त्रिवि क्रिकेट मैदानमा हुने नेपाल र यूएईबीचको दुई टी-२०आई खेल फ्लडलाइटमा खेलिने भएको छ ।
नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले उक्त खेल फ्लडलाइटमा हुने जनाएको छ । अप्रिल २० र २१ मा हुने खेल साँझ ५ बजेदेखि सुरु हुनेछ ।
नेपालमा रातको समयमा अन्तर्राष्ट्रिय खेल हुन लागेको पहिलोपटक हो । यसअघि एनपीएलको दोस्रो संस्करण रातको समयमा भएको थियो ।
आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग २ अन्तर्गत नेपालमा हुने नेपाल, ओमान र यूएईबीचको शृंखलाअघि नेपालले यूएईसँग टी-२०आई खेल्ने भएको हो ।
नेपाल र यूएईबीचको खेललाई एसोसियट क्रिकेटको एल क्लासिकोका रूपमा समेत लिने गरिन्छ । पछिल्लोपटक टी-२० विश्वकप छनोटमा खेलेका थिए ।
नेपालमा लिग २ को अर्को शृंखला पनि हुनेछ । मे १२ देखि २२ सम्म नेपाल, अमेरिका र स्कटल्यान्ड सम्मिलित त्रिदेशीय शृंखला हुनेछ ।
यस्तै नेपालको ‘ए’ टोलीले पनि ओमान, स्कटल्यान्ड र अमेरिकासँग ५० ओभरको खेलहरू खेल्ने तय भएको छ ।
प्रतिक्रिया 4