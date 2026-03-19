+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

हनुमानगरको कार्यालय भारतको स्वामित्वमा रहेको भवनबाट स्थानान्तरण गरिने

0Comments
Shares
लोकेन्द्र यादव  लोकेन्द्र यादव 
२०८२ चैत २८ गते १०:२१

२८ चैत, सप्तरी । सप्तरीको हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिकाको विशेष नगरसभा शुक्रबार सम्पन्न भएको छ । सभाले महत्वपूर्ण निर्णय गर्दै हाल सञ्चालनमा रहेको नगर कार्यपालिकाको कार्यालयलाई अस्थायी रूपमा स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

नगरसभामा प्रस्तुत प्रस्तावमाथि छलफल गर्दै कोशी तटबन्ध क्षेत्रअन्तर्गत भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको भवनमा सञ्चालन भइरहेको कार्यालय निरन्तर वर्षाका कारण प्रभावित भएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

वर्षाका कारण भवनमा पानी प्रवेश भई महत्वपूर्ण कागजात तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुग्ने जोखिम बढेको र दैनिक सेवा प्रवाहमा समेत अवरोध सिर्जना भएको उल्लेख गरिएको छ । साथै कर्मचारीहरूलाई नियमित रूपमा कार्यालय सञ्चालन गर्नसमेत कठिनाइ भइरहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेशकुमार यादवले बताए ।

यस अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै नगरसभाले वडा नं. ५ र ७ को सीमामा हालै निर्माण सम्पन्न भएको पशु भेटेरिनरी अस्पतालको नयाँ भवनमा नगर कार्यपालिकाको कार्यालय अस्थायी रूपमा सार्ने निर्णय गरेको हो । उक्त भवन नेपाल सरकारको जग्गामा निर्माण भएको र आवश्यक कोठा तथा संरचना व्यवस्थित रहेको हुँदा सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता दिन सहज हुने विश्वास लिइएको छ ।

नगरपालिकाको आफ्नै स्थायी प्रशासनिक भवन निर्माण तथा व्यवस्थापन नभएसम्मका लागि सोही भवनबाट सम्पूर्ण कामकाज सञ्चालन गर्ने निर्णय नगरसभाबाट अनुमोदन गरिएको छ । नगरपालिकाले यस निर्णयले सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने र नागरिकलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउने अपेक्षा छ ।

हनुमान कंकालिनी नगरपालिका
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

6 Stories
10 Stories
8 Stories
8 Stories
7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित