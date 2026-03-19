असल मनसायका साथ वार्तामा बस्न अमेरिका–इरानसँग राष्ट्रसंघका महासचिवकाे अपिल

२८ चैत, काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले अमेरिका–इरान शान्ति वार्ताको योजना गर्दै दुवै पक्षलाई असल मनसायका साथ वार्तामा सहभागी हुन अपिल गरेका छन् ।
पाकिस्तानको राजधानी इस्लामावाद अमेरिका र इरानको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले वार्ता गर्ने तय भएपछि महासचिव गुटेरेसले दुवै देशलाई असल मनसायका साथ वार्तामा सहभागी हुन अपिल गरेका हुन् ।
संयुक्त राष्ट्र संघको प्रेस ब्रिफिङमा महासचिवका प्रवक्ता स्टेफन डुजेरिकले गुटेरेसले दुवै पक्षलाई कूटनीतिक अवसरको फाइदा उठाउन र असल मनसायका साथ स्थायी र व्यापक सम्झौताको दिशामा वार्ता गर्न आग्रह गरेको बताए ।
‘महासचिवले अन्तर्राष्ट्रिय विवादहरूको शान्तिपूर्ण समाधानका लागि कुनै विकल्प नभएको दोहोर्याउनुभएको छ,’ प्रवक्ता डुजेरिकले भने, ‘यो पूर्णतया अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुरूप हुनु पर्ने बताउनुभएको छ ।’
