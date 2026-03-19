इरानी राष्ट्रपति भन्छन्- अमेरिकासँग शान्ति वार्ता जारी राख्न तयार छौं

इरानी राष्ट्रपति पेजिस्कियनले धम्की, दबाब र सैन्य कारबाही समस्या समाधानमा सहयोगी नहुने बताएका छन् । म्याक्रोंसँग उनले अमेरिकाले नै यो समस्या पैदा गरेको र बढाएको बताएका छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १ गते २०:५८

१ वैशाख, काठमाडौं । इरानी राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियानले अमेरिकासँग शान्तिवार्ता जारी राख्न तयार रहेको बताएका छन् । फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्मानुएल म्याक्रोंसँगको कुराकानीमा उनले विवाद समाधानका लागि कूटनीतिक बाटो नै आफूले रुचाउने बताएका हुन् ।

यो समाचार इरानका कैयौं सञ्चारमाध्यमले लेखेको बीबीसीले जनाएको छ । समाचारअनुसार इरानी राष्ट्रपति पेजिस्कियनले धम्की, दबाब र सैन्य कारबाही समस्या समाधानमा सहयोगी नहुने बताएका छन् । म्याक्रोंसँग उनले अमेरिकाले नै यो समस्या पैदा गरेको र बढाएको बताएका छन् ।

यस्तै युरोपले अमेरिकालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नियमको पालन गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्ने पनि पेजिस्कियनले बताएका छन् ।

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा

फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो

डिजिटल स्पेस : आन्दोलनको नयाँ मोर्चा

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

