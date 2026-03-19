+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

दाउराका लागि मासिँदै गुराँसकाे वन

जन्तेढुंगा गाउँपालिकाले गुराँसका हाँगा भाँच्ने, फूल टिप्ने तथा गुराँसका विरुवालाई हानीनोक्सानी पुग्ने खालको गतिविधि नगर्न सूचना नै जारी गरेको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २८ गते १४:४१

२८ चैत, खोटाङ । खोटाङको जन्तेढुंगा गाउँपालिकाका विभिन्न सामुदायिक वनमा राष्ट्रिय फूल गुराँस दाउराका लागि मासिने गरेको पाइएको छ ।

गाउँपालिकाभित्रका बोपुङ, काहुले, डम्बर्खुशिवालय, चिसापानी र दिप्लुङका विभिन्न सामुदायिक वनमा दाउराकै लागि स्थानीयले गुराँस काट्ने गरेका छन् । जसमा जन्तेढुंगा गाउँपालिका अध्यक्ष अरुणादेवी राईले चिन्ता व्यक्त गरेकी छन् ।

सचेतना अभावमा स्थानीयले पहिल्यैदेखि गुराँसको रुख काट्ने गरेको उनी बताउँछिन् । पछिल्लो समय अनियन्त्रित रूपमा आलै रुख पनि काटिन थालेपछि गुराँसको वनमा व्यापक क्षति पुगिरहेको छ ।

गुराँसको आलो काठ सहजै चिर्न सकिने, खरो बल्ने र धेरैबेरसम्म कोइला रहने भएकाले स्थानीयले गुराँसको दाउरा रुचाउने गरेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ जन्तेढुंगा गाउँपालिका अध्यक्ष वीरवल किरातीले बताए ।

पछिल्लो समय गाउँपालिकाले नै गुराँस संरक्षणका लागि त्यसको कटानीमा कडाइ गर्न थालेको छ । जन्तेढुंगा गाउँपालिकाले गुराँसका हाँगा भाँच्ने, फूल टिप्ने तथा गुराँसका विरुवालाई हानीनोक्सानी पुग्ने खालको गतिविधि नगर्न सूचना नै जारी गरेको छ ।

‘गुराँस हाम्रो राष्ट्रिय फूल हो । गुराँस फूल्दा वनको सौन्दर्य मनमोहक देखिन्छ । यसले जैविक विविधतामा पनि योगदान पुर्‍याएको छ,’ गाउँपालिका अध्यक्ष राईले भनिन्, ‘त्यसैले सबै वन उपभोक्ता तथा स्थानीय वासिन्दाहरूलाई वन क्षेत्रमा घाँस तथा दाउरा सङ्कलन गर्दा गुराँसका बिरुवालाई कुनै पनि प्रकारको क्षति नपुर्‍याउन हुन अनुरोध गरेका छौं ।’

यसलाई विस्तारै कानुनी रूपमा पनि कडाइ गर्दै लैजाने उनले बताइन् ।

गुराँसकाे वन लालीगुराँस
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

धनकुटामा कोप्चे उत्सव हुने

एरिका कराते वान प्रिमियर लिगको सेमिफाइनलमा

इस्लामावाद वार्ताका प्रमुख चार मुद्दा : अमेरिका र इरानमा को होला ‘ब्याक’ ?

जुनसुकै छानबिनका लागि तयार छु : प्रचण्ड

वैश्विक चुनौतीको सामना गर्न सामूहिक जिम्मेवारी आवश्यक : परराष्ट्रमन्त्री खनाल

अब उद्यमी बन्ने सपनालाई कागजी प्रक्रियाले तिरष्कार हुँदैन : रास्वपा सांसद वैदिक

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

यस्तो हुन्न के ‘राइट टु रिकल’ !

उपसभामुख चुनावमा ‘तटस्थ’ बसेर एमालेले गुमाएको अर्को अवसर

सांसदहरू, स्वकीय सचिव माग्न नधकाउनुहोस्

ऐन विपरीत थपिएको एमबीबीएस सिट प्रधानमन्त्रीले के गर्छन् ?

ओली-लेखक हिरासतका १३ दिन : के-के भयो अनुसन्धान, के बाँकी छ ?

देउवा दम्पतीविरुद्ध के प्रमाण भेटिएपछि अघि बढेको हो अनुसन्धान ?

श्रममन्त्रीको असन्तुष्टि : नेता घुमाउने कर्मचारी, बीमा बोर्ड पदाधिकारी रबर स्ट्याम्प !

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

6 Stories
खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

10 Stories
फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

8 Stories
निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

8 Stories
बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित