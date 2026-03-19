इस्लामावाद शान्तिवार्ता : अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्स पाकिस्तानमा (तस्वीरहरू)

भान्सको टोलीलाई विमानस्थलमा पाकिस्तानी उपप्रधान एवं विदेशमन्त्री मोहम्मद इशहाक डार र पाकिस्तानी सेना प्रमुख फिल्ड मार्सल आसिम मुनीरले स्वागत गरेका छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २८ गते १५:१२

२८ चैत, काठमाडौं । अमेरिका र इरान शान्तिवार्ता गर्नेमा सहमत भएपछि पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्व अस्थायी रूपमा थामिएको छ । पाकिस्तानको मध्यस्थतामा जुटेको सहमतिपछि आज दुई देशका वार्ताकार पाकिस्तानको राजधानी इस्लामावादमा शान्तिवार्तामा जुट्दैछन् ।

शान्तिवार्ताका लागि आजै अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्स नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल इस्लामाबाद पुगेको छ ।  अमेरिकी वार्ता टोलीको नेतृत्व उपराष्ट्रपति भान्सले गर्नेछन् । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले वार्ताको कमान उनैलाई सुम्पिएर पठाएका छन् ।

भान्स सवार ‘एयर फोर्स टु’ विमान इस्लामाबादमा केही घण्टाअघि अवतरण भएको छ । उपराष्ट्रपति भान्सलाई सघाउन ट्रम्पका विशेष दूत स्टीभ विटकफ र ट्रम्पका ज्वाइँ जेरेड कुसनर पनि साथमा छन् ।

भान्सको टोलीलाई विमानस्थलमा पाकिस्तानी उपप्रधान एवं विदेशमन्त्री मोहम्मद इशहाक डार र पाकिस्तानी सेना प्रमुख फिल्ड मार्सल आसिम मुनीरले स्वागत गरेका छन् ।

उता इरानका तर्फबाट वार्ताको नेतृत्व संसद्का अध्यक्ष मोहम्मद बगर गालिबाफले गर्नेछन् । उनीपनि पाकिस्तान पुगिसकेका छन् ।

जेडी भान्स इस्लामावाद पुग्दाका तस्वीरहरू

 

 

तस्वीर : एएफपी

इस्लामावाद शान्तिवार्ता
सम्बन्धित खबर

इस्लामावाद वार्ताका प्रमुख चार मुद्दा : अमेरिका र इरानमा को होला ‘ब्याक’ ?

इस्लामावाद वार्ताका प्रमुख चार मुद्दा : अमेरिका र इरानमा को होला ‘ब्याक’ ?
जुनसुकै छानबिनका लागि तयार छु : प्रचण्ड

जुनसुकै छानबिनका लागि तयार छु : प्रचण्ड
वैश्विक चुनौतीको सामना गर्न सामूहिक जिम्मेवारी आवश्यक : परराष्ट्रमन्त्री खनाल

वैश्विक चुनौतीको सामना गर्न सामूहिक जिम्मेवारी आवश्यक : परराष्ट्रमन्त्री खनाल
अब उद्यमी बन्ने सपनालाई कागजी प्रक्रियाले तिरष्कार हुँदैन : रास्वपा सांसद वैदिक

अब उद्यमी बन्ने सपनालाई कागजी प्रक्रियाले तिरष्कार हुँदैन : रास्वपा सांसद वैदिक
नेकपाको निष्कर्ष– विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्न पाइँदैन

नेकपाको निष्कर्ष– विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्न पाइँदैन
ट्वेल्व फुटबल ट्रेनिङ सेन्टरको समर फुटबल क्याम्प सुरु

ट्वेल्व फुटबल ट्रेनिङ सेन्टरको समर फुटबल क्याम्प सुरु

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

यस्तो हुन्न के ‘राइट टु रिकल’ !

यस्तो हुन्न के ‘राइट टु रिकल’ !
उपसभामुख चुनावमा ‘तटस्थ’ बसेर एमालेले गुमाएको अर्को अवसर

उपसभामुख चुनावमा ‘तटस्थ’ बसेर एमालेले गुमाएको अर्को अवसर
सांसदहरू, स्वकीय सचिव माग्न नधकाउनुहोस्

सांसदहरू, स्वकीय सचिव माग्न नधकाउनुहोस्
ऐन विपरीत थपिएको एमबीबीएस सिट प्रधानमन्त्रीले के गर्छन् ?

ऐन विपरीत थपिएको एमबीबीएस सिट प्रधानमन्त्रीले के गर्छन् ?
ओली-लेखक हिरासतका १३ दिन : के-के भयो अनुसन्धान, के बाँकी छ ?

ओली-लेखक हिरासतका १३ दिन : के-के भयो अनुसन्धान, के बाँकी छ ?
देउवा दम्पतीविरुद्ध के प्रमाण भेटिएपछि अघि बढेको हो अनुसन्धान ?

देउवा दम्पतीविरुद्ध के प्रमाण भेटिएपछि अघि बढेको हो अनुसन्धान ?
श्रममन्त्रीको असन्तुष्टि : नेता घुमाउने कर्मचारी, बीमा बोर्ड पदाधिकारी रबर स्ट्याम्प !

श्रममन्त्रीको असन्तुष्टि : नेता घुमाउने कर्मचारी, बीमा बोर्ड पदाधिकारी रबर स्ट्याम्प !

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

6 Stories
खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

10 Stories
फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

8 Stories
निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

8 Stories
बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
