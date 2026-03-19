अमेरिकी र इरानी प्रतिनिधिमण्डलसँग पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीको छुट्टाछुट्टै भेट

२८ चैत, काठमाडौं । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज शरिफले शान्तिवार्ताका लागि आएका अमेरिकी र इरानी प्रतिनिधिमण्डलसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेका छन् । शनिबार दुवै देशका प्रतिनिधिमण्डलसँग शरिफले भेटेर वार्ता सफल बनाउने सहयोग गर्ने बताएका छन् ।
आजै इस्लामावाद पुगेका अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले प्रधानमन्त्री शरिफसँग प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेर भेटवार्ता गरेका छन् ।
भेटमा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शरिफले पाकिस्तान शान्तिवार्तालाई प्रगति दिलाउन सहयोग गर्ने बताएका छन् ।
पाकिस्तानको प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार त्यसअघि प्रधानमन्त्री शरिफले इरानी वार्ता टोलीका प्रमुख संसद्का अध्यक्ष मोहम्मद बाकर कालीबाफ र इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अरागचीसँग पनि भेटवार्ता गरेका थिए ।
इरानी सञ्चारमाध्यमले सो बैठकको तस्वीर सार्वजनिक गरेका छन् ।
