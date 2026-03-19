रूपन्देहीमा एक ७० वर्षीय पुरुष मृत फेला

२८ चैत, काठमाडौं । रूपन्देहीमा एक पुरुष मृत अवस्थामा फेला परेका छन् ।
सिद्धार्थनगर नगरपालिका–३ महामाया पथ डेरा गरी बस्ने अन्दाजी ७० वर्षीय पुरुष मृत अवस्थामा फेला परेका हुन् ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय समाचार कक्षका अनुसार, हालसम्म उनको पहिचान खुलेको छैन । ती पुरुष आफ्नै कोठामा शनिबार मृत अवस्थामा फेला परेका हुन् ।
यस सम्बन्धमा प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको केन्द्रीय समाचार कक्षले जनाएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4