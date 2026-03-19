ट्रम्पको आह्वान- अमेरिकासँग धेरै र गुणस्तरीय तेल छ, छिटो आउनुस्

‘दुनियाँका भविष्यका सबैभन्दा बढी तेल अर्थतन्त्र मिलाएर जति तेल हुन्छ, अमेरिकासँग त्यसभन्दा पनि बढी तेल छ’

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २८ गते २०:०२

२८ चैत, काठमाडौं ।  अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दुनियाँका सबैभन्दा ठूला दुई तेल अर्थतन्त्रभन्दा बढी तेल अमेरिकासँग रहेको दाबी गरेका छन् । शनिबार आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ट्रूथ सोसलमार्फत ट्रम्पले ठूलै संख्यामा तेल ट्यांकर अमेरिकातर्फ आइरहेको दाबी गर्दै यस्ता बताएका हुन् ।

‘ठूलो संख्यामा खाली तेल ट्यांकर अमेरिकातर्फ अघि बढिरहेका छन् । ताकि दुनियाँको सबैभन्दा राम्रो र मीठो तेल र ग्यास भर सकुन्,’ ट्रम्पले लेखेका छन् ।

‘दुनियाँका भविष्यका सबैभन्दा बढी तेल अर्थतन्त्र मिलाएर जति तेल हुन्छ, अमेरिकासँग त्यसभन्दा पनि बढी तेल छ,’ उनले लेखेका छन्, ‘र, त्यो तेलको गुणस्तर पनि अत्यधिक राम्रो छ ।’

ट्रम्पले तेल खरिदकर्तालाई अमेरिका आउन पनि भनेका छन् । ‘हामी तपाईँको प्रतीक्षा गरिरहेको छौं, छिटो आउनुस्,’ ट्रम्पले लेखेका छन् ।

उता ट्रम्पले यसो लेखिरहँदा पाकिस्तानको इस्लामावादमा अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलले इरानी वार्ताटोलीसँग शान्ति वार्ता गरिरहेको छ ।

Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्रम्प र उनका पुराना समर्थक सञ्चारकर्मीबीच आरोप–प्रत्यारोप

ट्रम्प र उनका पुराना समर्थक सञ्चारकर्मीबीच आरोप–प्रत्यारोप
युद्धविरामपछि ट्रम्प भन्छन्– इरानलाई सैन्य सहयोग गर्ने देशलाई ५० प्रतिशत ट्यारिफ लगाउँछौं

युद्धविरामपछि ट्रम्प भन्छन्– इरानलाई सैन्य सहयोग गर्ने देशलाई ५० प्रतिशत ट्यारिफ लगाउँछौं
ट्रम्पको चेतावनी : इरानले अमेरिकासँग सम्झौता नगरे पूरै सभ्यता आज राति नष्ट हुनेछ

ट्रम्पको चेतावनी : इरानले अमेरिकासँग सम्झौता नगरे पूरै सभ्यता आज राति नष्ट हुनेछ
इरानलाई ट्रम्पको नयाँ धम्की- ४८ घण्टाभित्र सम्झौता वा होर्मुज नखोले कहर बर्सिन्छ

इरानलाई ट्रम्पको नयाँ धम्की- ४८ घण्टाभित्र सम्झौता वा होर्मुज नखोले कहर बर्सिन्छ
सन् २०२७ का लागि ट्रम्पको बजेट प्रस्ताव : रक्षा खर्च ४४ प्रतिशत बढाउँदै

सन् २०२७ का लागि ट्रम्पको बजेट प्रस्ताव : रक्षा खर्च ४४ प्रतिशत बढाउँदै
ट्रम्पले हटाए महान्यायाधिवक्ता, आर्मी चिफलाई पनि राजीनामा दिन आग्रह

ट्रम्पले हटाए महान्यायाधिवक्ता, आर्मी चिफलाई पनि राजीनामा दिन आग्रह

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित