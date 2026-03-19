अमेरिकी उपराष्ट्रपतिले भने-वार्ता उपल्बधिविना सकियो

२९ चैत, काठमाडौं । युद्धरत अमेरिका र इरानबीच पाकिस्तानको इस्लामावादमा भएको वार्ता निष्कर्षविहीन भएको छ ।
वार्तामा कुनै पनि सहमति हुन नसकेको वार्तामा सहभागी अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले बताएका छन् ।
सघन संलग्नताका बाबजुद कुनै ठोस उपलब्धिविना नै वार्ता टुङ्गिएको हो । भान्सले अमेरिकी पक्षले झन्डै एक दिनको निरन्तर सञ्चारपछि आफ्नो ‘अन्तिम र उत्कृष्ट प्रश्ताव’ पेस गरेको दाबी गरेका छन् ।
छलफल ‘सद्भाव’ का साथ गरिएको थियो तर प्रस्तावले स्वीकृति पाउन नसकेको उनको भनाइ छ ।
