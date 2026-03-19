गृहमन्त्रीले पिर्के सलामी नलिने

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- गृहमन्त्री सुधन गुरुङले नवलपुरस्थित सशस्त्र प्रहरी बलको कार्यालयमा आफूले पिर्के सलामी नलिने निर्णय गरेको सुनाउनुभयो।
- गृहमन्त्री गुरुङले जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चीरञ्जीवी राना, एसपी युवराज खड्का र राष्ट्रिय अनुसन्धानका एसपी अभिनयकुमार सिंहसँग शान्ति सुरक्षा विषयमा छलफल गर्नुभयो।
- गृहमन्त्री गुरुङले शनिबार पृथ्वीराजमार्गको सडक निरीक्षण गर्दै चितवन पुग्नुभएको थियो र बिहानै गृहप्रशासनका कर्मचारीहरूसँग छलफल गर्नुभएको थियो।
२९ चैत, काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पिर्के सलामी नलिने निर्णय गरेका छन् । नवलपुरस्थित सशस्त्र प्रहरी बलको कार्यालय पुगेका उनले आफूले पिर्के सलामी नलिने निर्णय गरेको सुनाएका हुन् ।
नवलपुरस्थित सशस्त्रको कार्यालयमा उनलाई डीएसपी लक्ष्मण बरालले स्वागत गरे । उनले त्यहाँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चीरञ्जीवी राना, एसपी युवराज खड्का, राष्ट्रिय अनुसन्धानका एसपी अभिनयकुमार सिंहलगायतसँग जिल्लाको शान्ति सुरक्षा, सुरक्षा जोखिमलगायत विषयमा छलफल गरेका थिए ।
पृथ्वीराजमार्गको सडक निरीक्षण गर्दै शनिबार उनी चितवन पुगेका थिए । आज बिहानै चितवनका गृहप्रशासनका कर्मचारीहरूसँग छलफल सकेर उनी नवलपुर पुगेका हुन् ।
