गौरीफन्टा नाकामा यात्रुसँग बढी भाडा असुल्ने अटोचालक ‍पक्राउ

कैलालीको गौरीफन्टा नाकामा आइतबार बिहान भारतबाट फर्किने क्रममा बाजुराको बूढीगंगा नगरपालिका-८ कि सुनिता कुमालबाट चोकिएको दर भन्दा अस्वभाविक रकम असुल्ने अटो चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २९ गते १८:२०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कैलालीको गौरीफन्टा नाकामा भारतबाट फर्किने क्रममा सुनिता कुमालबाट अस्वभाविक रकम असुल्ने अटो चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ।
  • अटो चालक केशव सिंह रावल र सहयोगी भूगालीराम चौधरीले कुमाललाई गौरीफन्टा नाकाबाट धनगढी बसपार्कसम्म १५०० भारतीय रूपैयाँ लिएको स्वीकारेका छन्।
  • जिल्ला प्रहरी कार्यालयले दुवै जनालाई नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान गरिरहेको र रकम फिर्ता गराइने तयारी रहेको जनाएको छ।

२९ चैत, धनगढी । कैलालीको गौरीफन्टा नाकामा आइतबार बिहान भारतबाट फर्किने क्रममा बाजुराको बूढीगंगा नगरपालिका-८ कि सुनिता कुमालबाट चोकिएको दर भन्दा अस्वभाविक रकम असुल्ने अटो चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।

जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको टोलीले अटो चालक केशव सिंह रावल र उनका सहयोगी भूगालीराम चौधरीलाई नियन्त्रणमा लिएको हो ।

ट्राफिक प्रहरी निरीक्षक रेशमप्रसाद आचार्यले दुवै जनालाई नियन्त्रणमा लिएर थप कारवाहीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयको जिम्मा लगाइएको बताए ।

उनकाअनुसार दुवै जनाले कुमालबाट गौरीफन्टा नाकाबाट धनगढी बसपार्कसम्म पुर्‍याएबापत एक हजार पाँच सय भारतीय रूपैयाँ लिएको स्वीकारेका छन् । उनीहरूले कुमालको झोला पारी गौरीफन्टा नाकाबाट वारीसम्म बोकेर ल्याएकोसमेत गरेर उक्त रकम लिएको बताएका छन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक(डीएसपी) योगेन्द्र तिमिल्सिनाले दुवै जनालाई नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान भइरहेको बताए ।

उनकाअनुसार भारतबाट फर्किएका पीडित बाजुरा हिडिसकेका कारण कारबाहीका लागि जाहेरी भने परेको छैन् तर उनीहरूले असुली गरेको रकम सम्बन्धित पक्षलाई फिर्ता गराइनेछ ।

उजुरी आएको खण्डमा थप कारबाही अघि बढाउने र अन्यथा सम्झाइबुझाइ गरेर छाड्ने प्रहरीको तयारी छ ।

गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो

गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी
यस्तो हुन्न के 'राइट टु रिकल' !

यस्तो हुन्न के ‘राइट टु रिकल’ !
उपसभामुख चुनावमा 'तटस्थ' बसेर एमालेले गुमाएको अर्को अवसर

उपसभामुख चुनावमा ‘तटस्थ’ बसेर एमालेले गुमाएको अर्को अवसर
सांसदहरू, स्वकीय सचिव माग्न नधकाउनुहोस्

सांसदहरू, स्वकीय सचिव माग्न नधकाउनुहोस्
ऐन विपरीत थपिएको एमबीबीएस सिट प्रधानमन्त्रीले के गर्छन् ?

ऐन विपरीत थपिएको एमबीबीएस सिट प्रधानमन्त्रीले के गर्छन् ?
ओली-लेखक हिरासतका १३ दिन : के-के भयो अनुसन्धान, के बाँकी छ ?

ओली-लेखक हिरासतका १३ दिन : के-के भयो अनुसन्धान, के बाँकी छ ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

8 Stories
दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

6 Stories
खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

10 Stories
फोक्सोको जाँच गर्ने 'पीएफटी' कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

8 Stories
निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

8 Stories

