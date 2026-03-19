मुन्धुमी शक्ति केन्द्र मेन्छ्यायेम डाँडा

प्रकाश पाक्साँवा प्रकाश पाक्साँवा
२०८२ चैत ३० गते ९:००

  • तेह्रथुमको मेन्छ्यायेम डाँडा लिम्बु समुदायको सांस्कृतिक, धार्मिक र ऐतिहासिक दृष्टिले अत्यन्त महत्वपूर्ण पवित्र स्थल हो।
  • मेन्छ्यायेम डाँडाको प्राकृतिक सौन्दर्यसँगै मुन्धुम धर्मग्रन्थ अनुसार यहाँको आध्यात्मिक शक्ति मन्त्र र विधिहरूको आधार मानिन्छ।
  • स्थानीय सरकारले मेन्छ्यायेम डाँडामा स्तम्भ निर्माण र आधारभूत संरचना विकास गरी धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने योजना बनाएको छ।

३० चैत, तेह्रथुम । तेह्रथुम, ताप्लेजुङ र संखुवासभाको सीमावर्ती पहाडी काखमा अवस्थित मेन्छ्यायेम डाँडा लिम्बु समुदायको आस्था, पहिचान र इतिहाससँग गहिरोसँग जोडिएको एक पवित्र मुन्धुमी स्थल हो ।

समुद्री सतहबाट ३,१४१ मिटर उचाइमा फैलिएको यो डाँडा प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण मात्र होइन, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा ऐतिहासिक दृष्टिले समेत अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ । थाक्थुङ लिम्बु जातिको मौलिक पहिचानकै रूपमा परिचित यस स्थानले प्रकृति र परम्पराको अद्भुत संगम प्रस्तुत गर्दछ ।

लिम्बु भाषामा ‘मेन्छ्या’ भनेको ‘तरुनी’ र ‘येप’ भनेको ‘उभिएको’ भन्ने अर्थ हुन्छ । यही ‘मेन्छ्यायेप’ शब्द कालान्तरमा उच्चारण परिवर्तन हुँदै ‘मेन्छ्यायेम’ बनेको किंवदन्ती आज पनि प्रचलित छ । टाढाबाट हेर्दा तरुनी उभिएझैँ देखिने यसको आकृतिले यस कथालाई थप जीवन्त बनाएको छ । यसै कारण यो डाँडा केवल भूगोलको विषय नभई सांस्कृतिक मिथक र जनविश्वासको जीवित प्रतीक बनेको छ ।

लिम्बु समुदायको मौलिक धर्मग्रन्थ ‘मुन्धुम’ अनुसार मेन्छ्यायेम डाँडा अत्यन्तै पवित्र स्थल मानिन्छ । फेदाङमा (पुजारी) हरूले गर्ने विभिन्न पूजा–आजा तथा कर्मकाण्डमा यस डाँडाको स्मरण अनिवार्य मानिन्छ । फेदाङमा सिरिहाङ लिम्बुका अनुसार मुन्धुमसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित भएकै कारण यहाँबाट प्राप्त हुने आध्यात्मिक शक्ति नै मन्त्र र विधिहरूको आधार मानिन्छ। यसैले मेन्छ्यायेम डाँडा धार्मिक आस्थाको केन्द्रका रूपमा स्थापित भएको छ ।

मुन्धुमी मान्यताअनुसार प्रत्येक लिम्बुले जीवनमा कम्तीमा एकपटक यस डाँडामा पुगेर आफ्नो जातीय इतिहास र संस्कारसँग साक्षात्कार गर्नुपर्छ भन्ने विश्वास छ । पुरुषले छेलो हान्न सक्ने र महिलाले तान बुन्न जान्नुपर्ने परम्परासँग पनि यो स्थल गहिरोसँग जोडिएको छ, जसले सामाजिक संरचना र सांस्कृतिक अभ्यासलाई निरन्तरता दिने काम गर्दछ ।

लिम्बु समुदायको प्रसिद्ध तीनराते ‘तङ्सिङ मुन्धुम’ मा पनि मेन्छ्यायेम डाँडाको विशेष वर्णन पाइन्छ । धार्मिक गायनको क्रममा कथा जब यस डाँडासम्म आइपुग्छ, त्यहाँ गायन–वाचन रोकिने परम्परा आजसम्म कायम छ ।

किंवदन्ती अनुसार प्राचीन समयमा तन्देरी–तरुनी र किशोर–किशोरीहरू यहीँ भेला भएर जीवनका खुसी, प्रेम र उमंग साटासाट गर्थे । यही जमघटबाट मुन्धुमी गायन परम्पराको सुरुआत भएको विश्वास गरिन्छ । आज पनि साम्बा र येबाहरू हा:क्पारे लयमा गीत गाउँदै यस सांस्कृतिक परम्परालाई जोगाइरहेका छन्।

हाल मेन्छ्यायेम डाँडामा ‘तरुनी उभिएको’ आकृतिलाई मूर्तरूप दिन स्तम्भ निर्माण कार्य सुरु गरिएको छ । साथै, पर्यटक तथा तीर्थालुहरूको सहज पहुँचका लागि फुटट्रयाक, सिँढी र रेलिङजस्ता आधारभूत संरचनाहरू निर्माण भइरहेका छन्। मुन्धुमी चोलुङ मेन्छ्यायेन संरक्षण प्रतिष्ठानका अध्यक्ष खगेन्द्र चोङबाङका अनुसार यस स्थलको संरक्षण, प्रचार–प्रसार र विकासका लागि विभिन्न तहका सरकारसँग समन्वय भइरहेको छ ।

स्थानीयवासी सन्तोष लिम्बुका अनुसार योजनाबद्ध विकासले यस क्षेत्रलाई धार्मिक पर्यटनको महत्वपूर्ण गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न सक्छ । प्राकृतिक सौन्दर्य, धार्मिक आस्था र सांस्कृतिक गहिराइको संगमका रूपमा रहेको मेन्छ्यायेम डाँडा अझै संरक्षण र व्यवस्थित विकासको प्रतीक्षामा छ ।

 यदि यसलाई दिगो र योजनाबद्ध रूपमा अघि बढाइयो भने, यसले लिम्बु समुदायको सांस्कृतिक पहिचानलाई मात्र सुदृढ बनाउने होइन, पूर्वी नेपालको धार्मिक तथा प्राकृतिक पर्यटनलाई समेत नयाँ आयाम दिन सक्ने सम्भावना बोकेको छ । आज पनि मेन्छ्यायेम डाँडा तरुनी उभिएझैँ अडिग उभिएको छ । इतिहास, आस्था र संस्कृति बोकेर भावी पुस्तालाई पहिचानको सन्देश दिइरहेको एक अमूल्य धरोहरका रूपमा मेन्छ्यायेम डाँडा रहँदै आएको छ ।

मुन्धुम मेन्छ्यायेम डाँडा
प्रकाश पाक्साँवा

इरानमा अमेरिकालाई जासुसी गरेको आरोपमा व्यापक गिरफ्तारी

चेल्सीलाई हराउँदै सिटीले घटायो आर्सनलसँगको दूरी

इरानलाई टोल तिरे अमेरिकाले होर्मुज हुँदै जाने जहाजहरूमा नाकाबन्दी गर्ने, के भन्छ इरान ? 

हंगेरीमा १६ वर्षे ओर्बान शासनको अन्त्य, चिनियाँ लगानीमा संशय

यस्तो छ आज तरकारी र फलफूलको थोक मूल्य

दक्षिणकालीको केराबारीमा कार दुर्घटना, चालकको मृत्यु

फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो

डिजिटल स्पेस : आन्दोलनको नयाँ मोर्चा

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी

यस्तो हुन्न के ‘राइट टु रिकल’ !

उपसभामुख चुनावमा ‘तटस्थ’ बसेर एमालेले गुमाएको अर्को अवसर

सांसदहरू, स्वकीय सचिव माग्न नधकाउनुहोस्

गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

