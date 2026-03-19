+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

लिनक्स ७.० सार्वजनिक, नयाँ ‘सेल्फ-हिलिङ’ प्रविधि र एआई फिचर

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ३० गते १२:४४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • लिनक्स कर्नेलको नयाँ संस्करण 'लिनक्स ७.०' आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक भएको छ।
  • लिनस टोरभाल्ड्सले अघिल्लो संस्करण '६.१९' पछि प्रमुख संस्करण नम्बर परिवर्तन गर्दै ७.० रिलिज गरेका हुन्।
  • लिनक्स ७.० मा सेल्फ-हिलिङ एक्सएफएस, नयाँ एआई एजेन्ट इन्टरयाक्सन, नयाँ हार्डवेयर सपोर्ट र सुरक्षा सुधारहरू समावेश छन्।

लिनक्स कर्नेलको नयाँ संस्करण ‘लिनक्स ७.०’ आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक भएको छ।

लिनस टोरभाल्ड्सले अघिल्लो संस्करण ‘६.१९’ पछि प्रमुख संस्करण नम्बर परिवर्तन गर्दै ७.० रिलिज गरेका हुन्।

यो नयाँ कर्नेल विशेष गरी आगामी ‘युबुन्टु २६.०४ एलटीएस’ मा मुख्य आधारका रूपमा प्रयोग हुनेछ।

यस पटकको अपडेटमा केही यस्ता विशेषताहरू छन् जसले कम्प्युटरको कार्यक्षमता र सुरक्षालाई नयाँ उचाइमा पुऱ्याउनेछन् ;

मुख्य विशेषता र सुधारहरू:

सेल्फ-हिलिङ एक्सएफएस : यस संस्करणको सबैभन्दा ठूलो आकर्षण एक्सएफएस फाइल सिस्टममा थपिएको ‘सेल्फ-हिलिङ’ क्षमता हो। यसले गर्दा फाइल सिस्टममा आउने सानातिना त्रुटिहरूलाई सिस्टमले आफैँ पत्ता लगाएर समाधान गर्नेछ, जसले डाटा हराउने जोखिम कम गर्छ।

एआई एजेन्ट इन्टरयाक्सन : भविष्यमा आउने ल्यापटपहरूलाई ध्यानमा राख्दै यसमा नयाँ ‘एआई एजेन्ट’ सँग कुराकानी गर्न मिल्ने विशेष किबोर्ड बटनहरूका लागि एचआईडी कोडहरू थपिएको छ।

नयाँ हार्डवेयर सपोर्ट : इन्टेलको ‘नोभा लेक’ , ‘क्रेसेन्ट आइल्यान्ड’ र एएमडी का नयाँ ग्राफिक्स कार्डहरूका लागि यसमा पूर्ण सपोर्ट उपलब्ध गराइएको छ।

सुरक्षा र प्रदर्शन : वर्षौँदेखि लुकेको एक्स.५०९ सर्टिफिकेट कोडको सुरक्षा त्रुटिलाई यसमा सुधार्नुका साथै एएमडी जेन ३ प्रोसेसरहरूमा देखिने केही प्राविधिक समस्याहरूलाई पनि समाधान गरिएको छ।

आर्मरी ड्राइभर : आसुसका नयाँ डिभाइसहरूका लागि ड्राइभर सपोर्ट थपिएको छ, जसले गेमिङ ल्यापटप प्रयोगकर्ताहरूलाई फाइदा पुग्नेछ।

लिनक्स ७.० को रिलिजसँगै अब ७.१ को विकास प्रक्रिया पनि सुरु भइसकेको छ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

उपाधि होड बलियो बनाउँदै इन्टर मिलान

ओलीको शल्यक्रिया सकियो, पित्तथैलीबाट निकालियो २२ एमएमको ढुंगा

ठमेलमा नयाँवर्षमा सडक महोत्सव हुने   

‘पहाड’ को काठमाडौं प्रिमियर : सेलिब्रेटीले गरे ‘डेब्यू गर्ल’ पञ्चमीको प्रशंसा

एप्पलले ल्याउँदैछ चार डिजाइनका ‘स्मार्ट ग्लास’

आसिफको दोहोरो शतकमा एपीएफको कीर्तिमानी योगफल

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो

डिजिटल स्पेस : आन्दोलनको नयाँ मोर्चा

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी

यस्तो हुन्न के ‘राइट टु रिकल’ !

उपसभामुख चुनावमा ‘तटस्थ’ बसेर एमालेले गुमाएको अर्को अवसर

सांसदहरू, स्वकीय सचिव माग्न नधकाउनुहोस्

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

9 Stories
गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

8 Stories
दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

6 Stories
खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

10 Stories
फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित