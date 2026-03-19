वर्षौं भाडा नतिर्ने भृकुटीमण्डपका २० सटलमा समाजकल्याणको ताला (तस्वीरहरू)

समाज कल्याण परिषदअन्तगर्त रहेको भृकुटीमण्डपमा भाडामा रहेर वर्षौ भाडा नतिर्ने २० वटा सटलमा तालाबन्दी गरिएको छ ।

0Comments
Shares
आर्यन धिमाल आर्यन धिमाल
२०८२ चैत ३० गते १५:१७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • समाज कल्याण परिषदअन्तर्गत भृकुटीमण्डपमा वर्षौं भाडा नतिर्ने २० वटा सटलमा तालाबन्दी गरिएको छ।
  • ५६ वटा भाडा नतिर्ने सटलमध्ये २० वटामा समाज कल्याण परिषद्का कर्मचारीले सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा तालाबन्दी गरेका छन्।
  • तालाबन्दी लागेका सटलमा रिपोर्टस क्लब र अन्य विभिन्न संस्थाका कार्यालयहरू समावेश छन्।

३० चैत, काठमाडौं । समाज कल्याण परिषदअन्तगर्त रहेको भृकुटीमण्डपमा भाडामा रहेर वर्षौ भाडा नतिर्ने २० वटा सटलमा तालाबन्दी गरिएको छ । वर्षौंसम्म भाडा नतिर्ने व्यक्तिको पसल वा संस्थाको कार्यालयमा ताला लगाइएको हो ।

भाडा नतिर्ने ५६ वटा सटलमध्ये २० वटामा आज समाज कल्याण परिषद्‌का कर्मचारीले सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा तालाबन्दी गरेका छन् । ताला लाग्नेमा रिपोर्टस क्लबदेखि अन्य विभिन्न संस्थाका कार्यालय छन् ।

भृकुटीमण्डप
लेखक
आर्यन धिमाल

धिमाल अनलाइनखबरका फोटो पत्रकार हुन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
सम्बन्धित खबर

यी हुन् भृकुटीमण्डपमा वर्षौंदेखि भाडा नतिर्नेहरू (सूचीसहित)

यी हुन् भृकुटीमण्डपमा वर्षौंदेखि भाडा नतिर्नेहरू (सूचीसहित)
भृकुटीमण्डपमा विशेष महाधिवेशनको दोस्रो दिन : के भइरहेको छ ? (लाइभ)

भृकुटीमण्डपमा विशेष महाधिवेशनको दोस्रो दिन : के भइरहेको छ ? (लाइभ)
भृकुटीमण्डपमा कांग्रेस विशेष महाधिवेशनको बन्दसत्र (तस्वीरहरू)

भृकुटीमण्डपमा कांग्रेस विशेष महाधिवेशनको बन्दसत्र (तस्वीरहरू)
भृकुटीमण्डपमा कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन (तस्वीरहरू)

भृकुटीमण्डपमा कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन (तस्वीरहरू)
कांग्रेस विशेष महाधिवेशनले गुलजार भृकुटीमण्डप (तस्वीरहरू)

कांग्रेस विशेष महाधिवेशनले गुलजार भृकुटीमण्डप (तस्वीरहरू)
भृकुटीमण्डप आउन थाले कांग्रेस प्रतिनिधि, मञ्च बन्दै (तस्वीरहरू)

भृकुटीमण्डप आउन थाले कांग्रेस प्रतिनिधि, मञ्च बन्दै (तस्वीरहरू)

