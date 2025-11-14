भृकुटीमण्डपमा विशेष महाधिवेशनको दोस्रो दिन : के भइरहेको छ ? (लाइभ)

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनको दोस्रो दिन काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा बन्दसत्र सुरु भएको छ।
- महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले आफ्नो तयार पारेको सांगठनिक प्रतिवेदन पेश गरिरहेका छन्।
२७ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनको आज दोस्रो दिन हो ।
काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा जारी महाधिवेशनमा केहीबेरदेखि बन्दसत्र सुरु भएको छ ।
बन्दसत्रमा अहिले महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले आफूले तयार पारेको सांगठनिक प्रतिवेदन पेश गरिरहेका छन् ।
