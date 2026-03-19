यी हुन् भृकुटीमण्डपमा वर्षौंदेखि भाडा नतिर्नेहरू (सूचीसहित)

भाडा लिएर पनि नतिर्नेमध्ये २० वटामा आज समाजकल्याण परिषद्‌ले सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा ताला लगाएको हो ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ३० गते १६:०२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा भाडा नतिरेका २० वटा स्टलमा समाजकल्याण परिषद्‌ले सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा ताला लगाएको छ।
  • काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालय समाजले परिषद्लाई २ करोड ९० लाखभन्दा बढी भाडा तिर्न बाँकी छ।
  • रिपोर्टस क्लब नेपाल र नेपाल फोटो पत्रकार महासंघले पनि ठूलो रकम भाडा नतिरेपछि ताला लगाइएको छ।

३० चैत, काठमाडौं ।  काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा भाडामा सटल लिएर पनि वर्षौंदेखि भाडा नतिरेपछि आज ताला लगाइएको छ ।

भाडा लिएर पनि नतिर्नेमध्ये २० वटामा आज समाजकल्याण परिषद्‌ले सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा ताला लगाएको हो ।

यहाँ सबैभन्दा धेरै भाडा तिर्न बाँकी रहेको संस्था हो काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालय समाज रहेको छ । यो संस्थाले परिषद्लाई १ करोड ७६ लाख ७० हजार २८१ रुपैयाँ भाडा तिर्न बाँकी छ । यो संस्थाले लिएको स्टल नम्बर ६८ को भाडा हो । त्यस्तै यही संस्थाले स्टल ३४ भाडामा लिएबापत १ करोड १३ लाख ५३ हजार ९५ रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।

राष्ट्रिय अपांग महासंघले पनि परिषद्लाई १ करोड १६ लाख ३२ हार २७ रुपैयाँ भाडा नतिरेको परिषद्ले जनाएको छ ।

बालबालिकाका लागि गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल स्टल नम्बर ७४ ले पनि ८९ लाख ९० हजार ७४६ रुपैयाँ भाडा तिरेको छैन ।

नेकपा एमालेनिकट अनेरास्ववियु (अखिल)ले स्टल नम्बर ६० र ६१ भाडामा लिएको र ०७७ सालदेखि अहिलेसम्म भाडा नतिरेको परिषद्ले जनाएको छ ।

त्यस्तै नेपाल राष्ट्रिय मानव अधिकार संरक्षण मञ्चले पनि २१ लाख ८५ हजार ९५७ रुपैयाँ भाडा तिरेको छैन ।

ऋषि धमला सञ्चालक रहेको रिपोर्टस क्लब नेपालले ७३ लाख ४० हजार ९० रुपैयाँ भाडा नतिरेपछि आज ताला लगाइएको छ ।

त्यस्तै उपभोक्ता मञ्च नेपालले ४५ लाख ५७ हजार ९०७ रुपैयाँ, लोकतान्त्रिक सहिद तथा घाइते समाजले १४ लाख ६१ हजार ३७०, नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाले ३३ लाख ७ हजार ४२१ रुपैयाँ भाडा तिरेको छैन ।

त्यस्तै सेन्थेसिस एक्जिबिसन एण्ड इभेन्ट्स १० लाख रुपैयाँ, मनकला श्रेष्ठ जुत्ता पसलले ७ लाख ४६ हजार २३ रुपैयाँ, टीकाराम सिटौला जुत्ता पसलले ११ लाख ८० हजार ६२५ रुपैयाँ, कृष्णप्रसाद लामिछाने जुत्ता पसलले ८ लाख ९८ हजार १६३ रुपैयाँ, यशोदाकुमारी सेठी खाजा पसलले १० लाख ५९ लाख १५६ रुपैयाँ, हरि हमात्य खाजा पसलले ५ लाख १५ हजार ६६४ रुपैयाँ भाडा तिर्न बाँकी छ ।

त्यस्तै नारायणकुमारी निरौला खाजा पसलले २ लाख ७३ हजार १३ रुपैयाँ, बुद्धिराम भुसाल खाजा पसलले ६ लाख ८७ हजार ७३४ रुपैयाँ, मञ्जु तिमिल्सिना खाजा पसलले ९ लाख ७ हजार ७१० रुपैयाँ, चित्रबदुर पण्डित क्षेत्री खाजा पसलले २ लाख १९ हजार ५६७ रुपैयाँ, नेपाल फोटो पत्रकार महासंघले २० लाख ६८ हजार रुपैयाँ भाडा नतिरेपछि आज ताला लगाइएको छ ।

वर्षौं भाडा नतिर्ने भृकुटीमण्डपका २० सटलमा समाजकल्याणको ताला (तस्वीरहरू)

भृकुटीमण्डपमा विशेष महाधिवेशनको दोस्रो दिन : के भइरहेको छ ? (लाइभ)

भृकुटीमण्डपमा कांग्रेस विशेष महाधिवेशनको बन्दसत्र (तस्वीरहरू)

भृकुटीमण्डपमा कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन (तस्वीरहरू)

कांग्रेस विशेष महाधिवेशनले गुलजार भृकुटीमण्डप (तस्वीरहरू)

भृकुटीमण्डप आउन थाले कांग्रेस प्रतिनिधि, मञ्च बन्दै (तस्वीरहरू)

फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो

डिजिटल स्पेस : आन्दोलनको नयाँ मोर्चा

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी

यस्तो हुन्न के ‘राइट टु रिकल’ !

उपसभामुख चुनावमा ‘तटस्थ’ बसेर एमालेले गुमाएको अर्को अवसर

सांसदहरू, स्वकीय सचिव माग्न नधकाउनुहोस्

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

