यी हुन् भृकुटीमण्डपमा वर्षौंदेखि भाडा नतिर्नेहरू (सूचीसहित)

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा भाडा नतिरेका २० वटा स्टलमा समाजकल्याण परिषद्ले सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा ताला लगाएको छ।
- काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालय समाजले परिषद्लाई २ करोड ९० लाखभन्दा बढी भाडा तिर्न बाँकी छ।
- रिपोर्टस क्लब नेपाल र नेपाल फोटो पत्रकार महासंघले पनि ठूलो रकम भाडा नतिरेपछि ताला लगाइएको छ।
३० चैत, काठमाडौं । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा भाडामा सटल लिएर पनि वर्षौंदेखि भाडा नतिरेपछि आज ताला लगाइएको छ ।
भाडा लिएर पनि नतिर्नेमध्ये २० वटामा आज समाजकल्याण परिषद्ले सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा ताला लगाएको हो ।
यहाँ सबैभन्दा धेरै भाडा तिर्न बाँकी रहेको संस्था हो काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालय समाज रहेको छ । यो संस्थाले परिषद्लाई १ करोड ७६ लाख ७० हजार २८१ रुपैयाँ भाडा तिर्न बाँकी छ । यो संस्थाले लिएको स्टल नम्बर ६८ को भाडा हो । त्यस्तै यही संस्थाले स्टल ३४ भाडामा लिएबापत १ करोड १३ लाख ५३ हजार ९५ रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।
राष्ट्रिय अपांग महासंघले पनि परिषद्लाई १ करोड १६ लाख ३२ हार २७ रुपैयाँ भाडा नतिरेको परिषद्ले जनाएको छ ।
बालबालिकाका लागि गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल स्टल नम्बर ७४ ले पनि ८९ लाख ९० हजार ७४६ रुपैयाँ भाडा तिरेको छैन ।
नेकपा एमालेनिकट अनेरास्ववियु (अखिल)ले स्टल नम्बर ६० र ६१ भाडामा लिएको र ०७७ सालदेखि अहिलेसम्म भाडा नतिरेको परिषद्ले जनाएको छ ।
त्यस्तै नेपाल राष्ट्रिय मानव अधिकार संरक्षण मञ्चले पनि २१ लाख ८५ हजार ९५७ रुपैयाँ भाडा तिरेको छैन ।
ऋषि धमला सञ्चालक रहेको रिपोर्टस क्लब नेपालले ७३ लाख ४० हजार ९० रुपैयाँ भाडा नतिरेपछि आज ताला लगाइएको छ ।
त्यस्तै उपभोक्ता मञ्च नेपालले ४५ लाख ५७ हजार ९०७ रुपैयाँ, लोकतान्त्रिक सहिद तथा घाइते समाजले १४ लाख ६१ हजार ३७०, नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाले ३३ लाख ७ हजार ४२१ रुपैयाँ भाडा तिरेको छैन ।
त्यस्तै सेन्थेसिस एक्जिबिसन एण्ड इभेन्ट्स १० लाख रुपैयाँ, मनकला श्रेष्ठ जुत्ता पसलले ७ लाख ४६ हजार २३ रुपैयाँ, टीकाराम सिटौला जुत्ता पसलले ११ लाख ८० हजार ६२५ रुपैयाँ, कृष्णप्रसाद लामिछाने जुत्ता पसलले ८ लाख ९८ हजार १६३ रुपैयाँ, यशोदाकुमारी सेठी खाजा पसलले १० लाख ५९ लाख १५६ रुपैयाँ, हरि हमात्य खाजा पसलले ५ लाख १५ हजार ६६४ रुपैयाँ भाडा तिर्न बाँकी छ ।
त्यस्तै नारायणकुमारी निरौला खाजा पसलले २ लाख ७३ हजार १३ रुपैयाँ, बुद्धिराम भुसाल खाजा पसलले ६ लाख ८७ हजार ७३४ रुपैयाँ, मञ्जु तिमिल्सिना खाजा पसलले ९ लाख ७ हजार ७१० रुपैयाँ, चित्रबदुर पण्डित क्षेत्री खाजा पसलले २ लाख १९ हजार ५६७ रुपैयाँ, नेपाल फोटो पत्रकार महासंघले २० लाख ६८ हजार रुपैयाँ भाडा नतिरेपछि आज ताला लगाइएको छ ।
