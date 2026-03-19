+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

चिम्पान्जीहरूको गृहयुद्ध

एउटा समूहले आक्रमण गर्दा ६ भाले,६ पोथी र २ वटासहित १४ वटा चिम्पान्जी मारिए । यस्तै, ३ वटा बच्चा चिम्पान्जीको हत्या अर्को समूहको चिम्पान्जीले हत्या गरे । यस्तै, फरक समूहको चिम्पान्जीले अर्को समूहका १४ वटा भाले चिम्पान्जीहरूलाई बेपत्ता बनाए ।

0Comments
Shares
गोविन्द पोखरेल गोविन्द पोखरेल
२०८२ चैत ३० गते १५:४६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अमेरिकाका टेक्सास विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक एरोन स्यान्डेलसहितको टोलीले युगान्डाको किबाले राष्ट्रिय निकुञ्जमा २४ वर्षको अनुसन्धानमा चिम्पान्जीहरूको गृहयुद्ध भएको पत्ता लगाएको छ।
  • सन् २०१५ देखि न्गोगो चिम्पान्जी समूह दुई फरक समूहमा विभाजित भई पश्चिमी समूहले केन्द्रीय समूहमाथि २४ पटक आक्रमण गरी ७ भाले र १७ शिशु मार्न थालेको छ।
  • अनुसन्धानले देखाएको छ कि समूह विभाजनपछि हरेक वर्ष औसतमा एउटा वयस्क भाले र दुई बच्चा चिम्पान्जीको मृत्यु हुन्छ, जसले केन्द्रीय समूहको अस्तित्व संकटमा परेको छ।

गत साता प्रसिद्ध साइन्स जर्नलमा एउटा अनुसन्धान छापियो । अनुसन्धान पढ्दै जाँदा मलाई निकै नै रोचक लाग्यो । अनुसन्धान थियो, चिम्पान्जीहरूको गृहयुद्ध । मानिसमा जस्तै चिम्पान्जीहरूको पनि गृहयुद्ध हुन्छ ? सुरुमा मलाई अचम्म लाग्यो, पढ्दै गएपछि ध्यान खिच्यो ।

अफ्रिकाको युगान्डास्थित किबाले राष्ट्रिय निकुञ्जमा रहेका न्गोगो चिम्पान्जीको समूहमा गरिएको २४ वर्षको सामाजिक परिवेश र ३० वर्षको जनसंख्याकि तथ्यांकको विश्लेषणले वैज्ञानिकहरूले गृहयुद्ध भएको अनुसन्धानको निष्कर्ष छ ।

एउटै समूहका चिम्पान्जीहरू छुट्टिँदै फरक समूहमा रुपान्तरण भएपछि गृहयुद्धको रुपमा लिएको अनुसन्धानको निष्कर्ष हो ।

एउटा समूहले अर्को समूहलाई ७ वर्षको अन्तरलालमा २४ पटक आक्रमण गर्दा ७ वटा भाले र १७ वटा शिशु चिम्पान्जी मारेको उल्लेख छ ।

यो विषयका बारेमा पढ्दै गएपछि यसबारे लेख्ने हुटहुटी भयो ।

वैज्ञानिकहरूले यो विभाजनलाई चाँही विभिन्न तीन चरणमा भएको निष्कर्ष निकालेका छन् । पहिला यो प्रजातिहरूका समूहरूबीच ध्रुवीकरण वा भनौँ समूहको एकता टुट्ने र गुटहरू निर्माण भयो ।

सन् २०१८ यताको औसत दर हेर्दा यो युद्धमा हरेक वर्ष १ वयस्क र २ बच्चा चिम्पान्जीले यो युद्धका कारण ज्यान गुमाइरहेका छन् जसका कारण अर्को समूहको चिम्पान्जीको अस्तित्व नै संकटमा परेको छ ।

समूहभित्र बनेका गुटले एक अर्कोलाई पन्छाउँदै पूर्णरुपमा फरक समूहको निर्माण भयो । त्यस्तै, पहिला एउटै समूहमा रहेका सदस्यहरूबीच एकअर्कालाई मार्नेसम्मको घटना भएको छ ।

यो लेखमा यी चिम्पान्जीको गृहयुद्धको कुराको चर्चा गर्नुअघि वन्यजन्तुसँग उनीहरूको केही आनीबानी बुझुनुपर्ने हुन्छ ।

गाँस र बास वन्यजन्तुको प्रमुख विषयभित्र पर्छन् । यही चिजकै लागि उनीहरू लड्ने गरेका घटनाहरू सामान्य लाग्छन् । वन्यजन्तुहरूको इलाका बनाएर बस्छन् । कुकुरदेखि बाघको आ-आफ्नो इलाका हुन्छ । जंगलमा प्रसिद्ध वैज्ञानिक चाल्र्स डार्बिनले भनेजस्तै बाँच्नका लागि संघर्ष सधैँ हुन्छ । जसले सक्छ, त्यो बस्छ जसले सक्दैन विलुप्त भएर जान्छ ।

समूहका चिम्पान्जीहरू ।

मानिसमा पनि त्यही लागू हुन्छ । शक्ति र सत्ता हुने नै शक्तिशाली हुन्छन् । यी दुई चीज आर्जन गर्नका लागि स्रोत चाहिन्छ । त्यही स्रोतका लागि लडाईँ र युद्ध हुने गर्छ ।

न्याउरीमुसादेखि बाँदरसम्मका प्रजातिहरूमा समूगत द्वन्द्वलाई सामान्य नै मानिन्छ । पहिल्यै एउटै समूहमा मिलेर बसेका प्रजातिको समूह छुट्टिएर बनेको नयाँ समूहबीचको द्वन्द्वमा केही फरक भने पक्कै हुन्छ । चिम्पान्जीको हकमा यो विषय नयाँ नै हो ।

चिम्पान्जी हाम्रो मानव प्रजातिको सबैभन्दा नजिकको वैज्ञानिक नातेदारमा पर्छ । उनीहरूका केही विषय मानिससँग पनि मिल्छन् । समूहमा बस्छन्, सँगै खान्छन्, हिँड्छन अनि झगडा पनि गर्छन् ।

उनीहरू आफ्नो क्षेत्र(इलाका)को सुरक्षा गर्दै समूहका सदस्यहरूको रक्षा गर्छन् । आक्रमण गरेपनि बाहिरको समूहलाई गर्छन् । कहिलेकाहिँ चिम्पान्जीहरूमा परिचित प्रजातिहरूसँग पनि आक्रमण हुने गर्ने केही अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।

प्रायः चिम्पान्जीहरू खाना, सम्भोग गर्ने साथी र ओहदाका लागि झगडा गर्छन् । हरेक समूहमा एउटा नाइके हुन्छ । नाइके भाले हुन्छ र समूहमा उसैको नियम लागू हुन्छ । ऊ बलवान हुनुका साथै समूहमा उसैका निर्णय लागू हुन्छ ।

बाँदरहरूमा ‘अल्फा मेल’ नाइके हुन्छ । समूहभित्र पनि विभिन्न उपसमूह (गुट) हुने गर्छ । चिम्पान्जी प्रजातिका भालेहरू जीवनभर एउटा समूहमा बस्छन् । पोथी चिम्पान्जी चाँही प्रजनन् गर्न योग्य भएपछि समूहबाट छुटिटन्छे ।

कसरी भयो विग्रह ?

चिम्पान्जीको यो गृहयुद्ध चाँही युगान्डाको किबाले राष्ट्रिय निकुञ्जमा भएको हो । त्यहाँ पाइने न्गोगो चिम्पान्जीमाथि वर्षौँदेखि अनुसन्धान भइरहेको छ । उक्त अनुसन्धानका लागि अमेरिकाका नेशनल साइन्स फाउन्डेशन(एनएसएफ)ले सहयोग गर्दै आएको छ ।

न्गोगो समूहका चिम्पान्जीको समूह विश्वको सबैभन्दा ठूलो चिम्पान्जीको समूह थियो । जसमा करिब २ सय सदस्य थिए । यो समूह यति शक्तिशाली थियो कि फरक समूहका चिम्पान्जीलाई दबाएर राख्थ्यो । समूहमा धेरै जनसंख्याका कारण त्यसभित्र बढेको दूरीले नै समूहमा विचलन आएको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

न्गोगो चिम्पान्जी ।

यो समूहको झगडाको बिजारोपण चाँही सन् २०१५ देखि सुरु हुन्छ । धेरै संख्याका कारण गुट तथा उपसमूहरू निर्माण हुन थाल्छ । ती उपसमूहलाई अनुसन्धाकर्ताहरूले पश्चिम र मध्य समूह भनेर अनुसन्धाकर्ताहरूले नाम दिएका छन् । केही मुख्य र भाले चिम्पान्जीहरूको प्राकृतिक र झगडाका कारण मृत्यु हुन्छ ।

अनुसन्धानमा भनिएको छ, ‘विस्तारै यिनीहरूमा ‘सोसियल डिसिपेसन’ अर्थात् सामाजिक संरचना भत्कदै गयो । जसका कारण उनीहरूले एक अर्कालाई आक्रमण गर्न एम्बुस नै थापे ।’

मिलेर बस्ने सामाजिक संरचना भत्कदै जाँदा उनीहरूले योजनाबद्ध रुपमा समूहका सदस्यहरूलाई आक्रमण गर्न थाल्छन् ।

अनुसन्धानका मुख्य लेखक समेत रहेका अस्टिनस्थित टेक्सास विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक एरोन स्यान्डेलसहित अन्य सहलेखहरू रहेको यो अनुसन्धानमा उल्लेख भए अनुसार सुरुवातमा चिम्पान्जीहरू मिलेर बसेका थिए । न्गोगो चिम्पान्जीमाथि विगत ३० वर्षदेखि अनुसन्धान भइरहेको छ ।

उसो त चिम्पान्जी प्रजातिमा मिल्ने र छुट्टिने पक्रिया तीव्र हुन्छ । यसलाई फिसन र फ्यूजन पनि भनिन्छ । समूहमा रहेका चिम्पान्जीहरू दिनभरी स–साना टोली बनाएर हिँडछन् । टोलीहरूमा आउने र जाने क्रम भइरहन्छ । चिम्पान्जीहरू फेरिरहन्छन् ।

साँझ परेपछि उनीहरू सबै आफ्नो इलाका क्षेत्रमा आएर समूहमा नै बस्दै आएका थिए । अध्ययनमा अनुसन्धानकर्ताहरूले ती चिम्पान्जीको सामाजिक अवस्थालाई विश्लेषण गरेका थिए ।

सन् १९९८ देखि न्गोगो चिम्पान्जीको अनुसन्धान परियोजनाका क्रममा ७७ वटा चिम्पान्जीको बानी व्यवहारलाई नजिकैबाट नियाल्ने काम हुदै आएको छ । कुनै चिम्पान्जी कसको नजिक बस्छ, कसले कसको कपाल चलाइदिने भन्ने कुराको अभिलेख छ । हरेक चिम्पान्जीको एउटा कोड नाम दिइएको छ । अनुसन्धानकर्ताहरूले उनीहरूको बानीव्यहोरा हेर्दै विभिन्न समूहको अध्ययन गरे ।

सन् १९९८ देखि २०१४ सम्म समूहभित्र २ देखि ४ वटा उपसमूह थिए । मुख्यतः पश्चिमी र केन्द्रीय समूह । अनुसन्धानमा उल्लेख भए अनुसार चिम्पान्जीका ती दुवै समूह स्थिर थिएनन् ।

न्गोगो चिम्पान्जीको समूहको आकार र संरचना

‘करिब २९ प्रतिशत चिम्पान्जीहरू हरेक वर्ष एउटा उपसमूहबाट अर्कोमा आउने र जाने गर्थे,’ अनुसन्धानमा भनिएको छ, ‘यसका बाबजुत पनि केही भालेहरूबीच भने निकै घनिष्ठ सम्बन्ध थियो । पछि यिनै भालेहरू समूह विभाजन हुँदा नयाँ समूहको मेरुदण्ड बने ।’

समूह विभाजन हुनुअघि उनीहरूको सबैले एउटै जंगलको भूभाग प्रयोग गर्थे । प्रजनन् सम्बन्धमा पनि साझा नै थियो । तर, सन् २००४ देखि २०१४ सम्म जन्मिएका बच्चाका आमा र बुबा फरक फरक उपसमूहका थिए । त्यो बेलासम्म उनीहरूबीच कुनै पनि शत्रुता नभएको अनुसन्धानमा उल्लेख छ ।

जब धुव्रीकरण सुरु भयो

सन् २०१५ को २४ जुनमा अनुसन्धानकर्ताहरूले अनौठो दृश्य देखे । पश्चिमी र केन्द्रीय गुटका चिम्पान्जीहरू आफ्नो इलाकाको बीच भागमा झुम्मिए । सामान्य अवस्थामा उनीहरूबीच भेट हुँदा मिलेर बस्थे ।

‘त्यस दिन त्यसो भएन,’ अनुसन्धानमा भनिएको छ, ‘पश्चिमी गुटका चिम्पान्जीहरू डराएर भागे । उनीहरूलाई केन्द्रीय गुटका चिम्पान्जीले लेखेटे ।’ उनीहरूले एक अर्काको गुटलाई करिब ६ हप्तासम्म पूर्ण रुपमा पन्छाउँदै हिँड्न थाले । यसअघि यस्तो घटना कहिल्यै अभिलेख नभएको अनुसन्धानकर्ताले बताएका छन् ।

यो घटनालाई चिम्पान्जीको अध्ययनका २४ वर्षको इतिहासमा सबैभन्दा ठूला परिवर्तनको बिन्दुको रुपमा उक्त वर्षलाई पहिचान गरिएको थियो ।

एकअर्कोको कपाल कन्याइ दिँदै चिम्पान्जीहरू ।

यसलाई वैज्ञानिकहरूले स्ट्रक्चरल ट्रान्जिसनको रुपमा व्याख्या गरेका छन् । त्यसपछि विस्तारै चिम्पान्जीहरूबीचको आपसी सम्बन्धका कारण विभिन्न समूहरू छुट्टिन थाले । सन् २०१८ सम्म पुग्दा स्पष्ट रुपमा दुई वटा समूह बनेको अनुसन्धानमा उल्लेख छ ।

पहिला एउटै भूगोल र इलाकामा एउटा ठुलो समूह बस्दै आएको इलाकामा दुईवटा फरक समूह निर्माण भयो । उनीहरूबीच प्रजननमा पनि ठूलो परिवर्तन आयो ।

सन् २०१५ को मार्चपछि फरक फरक समूहका चिम्पान्जीहरूबीच सन्तान जन्मिन नै छाडेको अनुसन्धानमा उल्लेख छ । त्यसपछि जन्मिएका सबै चिम्पान्जीका बच्चाहरू आफ्नै समूहभित्रका आमाबाबुबाट जन्मिएका थिए । त्यसबेला पश्चिमी समूहका २२ र केन्द्रीय समूहका २६ वटा बच्चा जन्मिएका थिए ।

सन् २०१८मा पश्चिमी समूहमा १० वटा भाले र २२ वटा वयस्क पोथीहरू भए । केन्द्रीय समूहमा ३० वटा वयस्क भाले र ३९ वटा पोथी चिम्पान्जीहरू समूहमा थिए । यद्यपि केन्द्रीय समूहका पोथीहरू भने कहिलेकाँही पश्चिमी समूहका फलफूलका बोटहरूमा देखिने गरेको अध्यनयमा उल्लेख छ । सन् २०१८ पछि भने उनीहरूबीचमा कुनै पनि किसिमको सम्बन्ध नै बाँकी रहेन । उनीहरू पूर्ण रुपमा फरक र शत्रुतापूर्ण समूहमा परिणत भइसकेका थिए ।

चिम्पान्जीहरूको युद्ध

विभाजन भएपछि चिम्पान्जीको समूह त्यसयता आक्रमणमा उत्रन थाल्यो । पूर्ण रुपमा अलग भएपछि पश्चिमी समूहका चिम्पान्जीहरूले आफ्नो पूर्व साथीहरू रहेको केन्द्रीय समूहका चिम्पान्जीहरूमाथि पटक पटक सामूहिक रुपमा घातक आक्रमण गर्न थाल्यो ।

पश्चिमी समूहका चिम्पान्जीहरूले योजनाबद्ध रुपमा केन्द्रीय समूहको इलाकामा गस्ती अर्थात् प्याट्रोल गर्न थाल्यो । त्यसक्रममा अनुसन्धानकर्ताहरूले ६ वटा घातक आक्रमण प्रत्यक्ष रुपमा देखे । जहाँ वयस्क भालेहरू मारिए ।

सन् २०२१ देखि यो हिंसा अझ भयानक बन्यो । वयस्क भालेहरूबाट बच्चाहरूतर्फ मोडियो । पश्चिमी समूहका भालेहरूले केन्द्रीय समूहका १४ वटा बच्चाको हत्या गरे ।

जसमा ६ वटा पोथी, ६ वटा भाले र २ वटा लिंग नुखुलेका थिए । यस्तै, अन्य थप ३ वटा बच्चाको पनि हत्या भएको अनुमान छ । औसतमा सन् २०१८ देखि २०२४को बीचमा पश्चिमी समूहले केन्द्रीय समूहका एउटा वयस्क भाले र २ वटा बच्चा हरेक वर्ष मारिरहेका छन् ।

अध्ययनमा केन्द्रीय समूहका पनि मृत्यु हुनेको संख्या यो भन्दा बढी हुने अनुमान छ । सन् २०२१ देखि २०२४को बीचममा केन्द्रीय समूहमा १४ वटा भाले चिम्पान्जीहरू बेपत्ता भए वा मरे ।

सन् २०१५मा पश्चिमी समूहका चिम्पान्जीहरूले (W1, W2/W3) आफूसँगै पहिले एउटै समूहमा रहेका केन्द्रीय समूहका वयस्क भाले C1 माथि आक्रमण गरी हत्या गरे ।

उनीहरू मर्नुअघि बिरामी पनि थिएनन् । तर, उनीहरूको शव कहिल्यै फेला नपरको अध्ययनमा उल्लेख छ । अध्ययनले ती चिम्पान्जीहरू पनि पश्चिमी समूहको घातक आक्रमणकै शिकार भएको जिकिर गरेको छ ।

विभाजनको कारण

वैज्ञानिकहरूले चिम्पान्जीहरूमा विभाजन आउनुमा चाँही धेरै मात्रामा न्गोगो चिम्पान्जीजीको संख्यालाई मानेका छन् । जहाँ ३० भन्दा बढी वयस्क भालेहरू थिए । जसका कारणका समूहमा सबैले सबैसँग राम्रो सम्बन्ध राख्न पनि गाह्रो भयो । खानाका लागि चिम्पान्जीहरूबीच मारामारको अवस्थाले पनि उनीहरूमा विभाजन भयो । यस्तै, समूह छुटिनुअघि नै भालेभालेबीच प्रजनन्का लागि प्रतिस्पर्धा बढ्दा पनि विभाजन भएको थियो ।

यस्तै, समूहमा सन् २०१५मा नयाँ नाइके फेरियो । जसका कारण पनि समूहभित्र तनाव बढायो । सन् २०१७ मा २५ वटा चिम्पान्जी रोगका कारणले मरे । जसले समूहलाई दुई टुक्रा बनाउन मद्दत गरेको अध्ययनमा उल्लेख छ ।

सामान्यतः चिम्पान्जीहरू आफ्नो समूहका सदस्यहरूलाई चिन्छन् । उनीहरू आफ्नो र अर्कोलाई चिन्ने क्षमता राख्छन् । मारे पनि अपरिचितलाई मार्दैनन् । तर न्गोगोमा वर्षौसम्म सँगै बसेका, खाएका, सुतेका, कपाल चिलाइदिएका साथीहरू नै  बैरी बने ।

सन् २०१६ देखि २०२४ सम्मको पश्चिमी र केन्द्रीय समूहका चिम्पाजीहरूले एकअर्कोको इलाकामा गरेको गस्ती (प्याट्रोल)को तथ्यांक विवरण ।

फरक समूहमा गएकै आधारमा चिम्पान्जीहरूले एकअर्कालाई तारो बनाउँदै आक्रमणमा उत्रिए । ‘सानो समूह रहेको पश्चिमी समूहले नै ठूलो समूह रहेको केन्द्रीय समूहमाथि लगायतार आक्रमण गर्‍यो । र, यसले जित्यो,’ अनुसन्धानमा भनिएको छ, ‘यसले संख्या भन्दा पनि एकता र घनिष्ठ सम्बन्ध शक्तिशाली हुन्छ ।’

सामान्यताः चिम्पान्जी प्रजातिहरूमा समूहको स्थायी विभाजन अर्थात् फिजन औसतमा ५ सय वर्षको अन्तरालमा मात्र हुन्छ । यस्तै, किसिमको विभाजन तान्जेनियाको गेम्बेको पनि भएको थियो । त्यसबेलाको विभाजनमा ६ वटा भाले र एक पोथी चिम्पान्जीको हत्या भएको थियो ।

यो अनुसन्धान पढ्दै जाँदा युद्ध र हिंसाको आधारभूत केही तथ्यहरू मानिसको उद्विकाससँग पनि जोडिन्छ । युद्ध र हिंसाले नै हाम्रो समाजलाई सयौँ वर्षदेखि विभिन्न आकार दिँदै आएको छ ।

केही सभ्यता हराएर गए त केही जीवित नै छन् । धर्म, विचार, जातियता र सांस्कृतिक विषयले मानव प्रजातिलाई डोहोर्‍याउँदै आएको छ । एउटै समूह, विचार, धर्म मिल्नेसँग मित्रता र अन्यसँग शत्रुता व्यवहार गर्ने मानवीय स्वभाव नै हो ।

तर, एउटा मिलेर रहेको वन्यजन्तुको समूहभित्र कसरी विद्रोह वा गृहयुद्ध हुन सक्छ ? कसरी शत्रुतापूर्ण विभाजनहरू हुन्छन् ?  सम्बन्धमा आउने फेरबदलले नै सामूहिक हिंसा निम्त्याउने भएकाले हाम्रो इतिहासमा पनि यस्तै किसिमको विभाजन भएको हुन सक्ने विषयलाई नर्कान नसकिने वैज्ञानिकहरूले बताएका छन् ।

तस्बिरहरू : सहप्राध्यापक एरोन स्यान्डेल ।

अफ्रिकाकाे वन चिम्पान्जी चिम्पान्जीहरूको गृहयुद्ध
लेखक
गोविन्द पोखरेल

पोखरेल विज्ञान, वातावरण , जलवायु लगायतका विषयमा लेख्छन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

भारतीय संसद्‌मा महिला आरक्षण विधेयक, मोदीले भने– ऐतिहासिक निर्णय
वर्षौं भाडा नतिर्ने भृकुटीमण्डपका २० सटलमा समाजकल्याणको ताला (तस्वीरहरू)
वर्षको अन्तिम दिन घट्यो सेयर बजार
नवाजुद्दिनकी छोरी शोरालाई लिएर अरिजितले थाले फिल्म छायांकन
इरानी सेनाको चेतावनी : अमेरिकाले नाकाबन्दी गरे खाडीका कुनै बन्दरगाह सुरक्षित रहन्नन्
संसदीय समितिमा हिन्दीमा सम्बोधन गर्दै ठाकुरले भने- कुशासन हटाउन सजिलो छैन

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार
गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो
डिजिटल स्पेस : आन्दोलनको नयाँ मोर्चा
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी
यस्तो हुन्न के ‘राइट टु रिकल’ !
उपसभामुख चुनावमा ‘तटस्थ’ बसेर एमालेले गुमाएको अर्को अवसर
सांसदहरू, स्वकीय सचिव माग्न नधकाउनुहोस्

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

9 Stories
गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

8 Stories
दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

6 Stories
खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

10 Stories
फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित