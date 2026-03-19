संखुवासभामा ४ हजार बढी कुखुराको चल्ला नष्ट

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ३० गते १८:०७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • संखुवासभामा बर्ड फ्लू सङ्क्रमित मोरङबाट ल्याइएका ४ हजार १ सयभन्दा बढी ब्रोइलर कुखुराका चल्ला नष्ट गरिएको छ।
  • बर्ड फ्लू रोग नियन्त्रण समितिको बैठकले मोरङबाट अनुमति बिना ल्याइएका चल्ला नष्ट गर्ने निर्णय गरेको थियो।
  • कोशी प्रदेशका झापा, मोरङ र सुनसरीमा बर्ड फ्लू सङ्क्रमण फैलिएको छ र स्वास्थ्य जोखिमलाई ध्यानमा राखिएको छ।

३० चैत, संखुवासभा । संखुवासभामा ४ हजारभन्दा बढी ब्रोइलर कुखुराका चल्ला नष्ट गरिएको छ ।

बर्ड फ्लू सङ्क्रमित क्षेत्र मोरङबाट ल्याइएका ४ हजारभन्दा बढी ब्रोइलर कुखुराका चल्ला नष्ट गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

बर्डफ्लू प्रभावित क्षेत्रबाट भित्र्याइएका कुखुरका चल्लाहरू नष्ट गरिएको हो । कोशी प्रदेशका १४ जिल्लामध्ये झापा, मोरङ र सुनसरीमा बर्ड फ्लू सङ्क्रमण फैलिएको छ ।

भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका प्रमुख हिमालय पोख्रेलका अनुसार ४ हजार १ सय चल्ला नियन्त्रणमा लिएर नष्ट गरिएको हो ।

बर्ड फ्लू रोग नियन्त्रण समितिका संयोजक निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकरी घाङरी लामाको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले बर्ड फ्लू सङ्क्रमित क्षेत्र मोरङबाट ल्याइएका ४ हजारभन्दा बढी बोइलर कुखुराका चल्ला नष्ट गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

अनुमति बिना प्रतिबन्धित क्षेत्र मोरङबाट ल्याइएका कारण स्वास्थ्य जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै नष्ट गरिएको पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका प्रमुख पोख्रेलले बताए

कुखुराको चल्ला
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूसँग भएको हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा के होला ?

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूसँग भएको हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा के होला ?
उच्च रक्तचापको नयाँ उपचार : दैनिक चक्कीको सट्टा वर्षमा दुई पटक भ्याक्सिन

उच्च रक्तचापको नयाँ उपचार : दैनिक चक्कीको सट्टा वर्षमा दुई पटक भ्याक्सिन
चोरी भएका ५० वटा मोटरसाइकल र स्कुटर धनीलाई हस्तान्तरण

चोरी भएका ५० वटा मोटरसाइकल र स्कुटर धनीलाई हस्तान्तरण
महिला खेलाडी चम्किएको वर्ष, यी हुन् १० स्टार खेलाडी

महिला खेलाडी चम्किएको वर्ष, यी हुन् १० स्टार खेलाडी
तोकिएकै समयमा संसद् भवन निर्माण सम्पन्न गर्न सभामुखको निर्देशन

तोकिएकै समयमा संसद् भवन निर्माण सम्पन्न गर्न सभामुखको निर्देशन
छात्रवृत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न विद्यालयलाई शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशन

छात्रवृत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न विद्यालयलाई शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशन

वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा

वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा
फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार
गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो

गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो
डिजिटल स्पेस : आन्दोलनको नयाँ मोर्चा

डिजिटल स्पेस : आन्दोलनको नयाँ मोर्चा
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी
यस्तो हुन्न के ‘राइट टु रिकल’ !

यस्तो हुन्न के ‘राइट टु रिकल’ !
उपसभामुख चुनावमा ‘तटस्थ’ बसेर एमालेले गुमाएको अर्को अवसर

उपसभामुख चुनावमा ‘तटस्थ’ बसेर एमालेले गुमाएको अर्को अवसर

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित