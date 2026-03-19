संखुवासभामा ४ हजार बढी कुखुराको चल्ला नष्ट

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- संखुवासभामा बर्ड फ्लू सङ्क्रमित मोरङबाट ल्याइएका ४ हजार १ सयभन्दा बढी ब्रोइलर कुखुराका चल्ला नष्ट गरिएको छ।
- बर्ड फ्लू रोग नियन्त्रण समितिको बैठकले मोरङबाट अनुमति बिना ल्याइएका चल्ला नष्ट गर्ने निर्णय गरेको थियो।
- कोशी प्रदेशका झापा, मोरङ र सुनसरीमा बर्ड फ्लू सङ्क्रमण फैलिएको छ र स्वास्थ्य जोखिमलाई ध्यानमा राखिएको छ।
३० चैत, संखुवासभा । संखुवासभामा ४ हजारभन्दा बढी ब्रोइलर कुखुराका चल्ला नष्ट गरिएको छ ।
बर्ड फ्लू सङ्क्रमित क्षेत्र मोरङबाट ल्याइएका ४ हजारभन्दा बढी ब्रोइलर कुखुराका चल्ला नष्ट गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
बर्डफ्लू प्रभावित क्षेत्रबाट भित्र्याइएका कुखुरका चल्लाहरू नष्ट गरिएको हो । कोशी प्रदेशका १४ जिल्लामध्ये झापा, मोरङ र सुनसरीमा बर्ड फ्लू सङ्क्रमण फैलिएको छ ।
भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका प्रमुख हिमालय पोख्रेलका अनुसार ४ हजार १ सय चल्ला नियन्त्रणमा लिएर नष्ट गरिएको हो ।
बर्ड फ्लू रोग नियन्त्रण समितिका संयोजक निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकरी घाङरी लामाको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले बर्ड फ्लू सङ्क्रमित क्षेत्र मोरङबाट ल्याइएका ४ हजारभन्दा बढी बोइलर कुखुराका चल्ला नष्ट गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
अनुमति बिना प्रतिबन्धित क्षेत्र मोरङबाट ल्याइएका कारण स्वास्थ्य जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै नष्ट गरिएको पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका प्रमुख पोख्रेलले बताए
