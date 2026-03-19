कांग्रेस महामन्त्री पौडेलका नयाँ वर्षमा चार संकल्प

२०८३ वैशाख १ गते ९:०९

१ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले नयाँ वर्षको अवसरमा चारवटा नयाँ संकल्प गरेका छन् ।

नयाँ वर्षको अवसरमा सामाजिक सञ्जालमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उनले मुलुकको बदलिँदो परिस्थिति र नागरिकका अपेक्षाहरूलाई आत्मसात् गरेर चार सवालमा जीवन समर्पित गर्ने संकल्प लिएको बताएका छन् ।

पार्टीभित्रका हरेक मतभेदलाई संवादमार्फत् हल गर्दै कांग्रेसलाई विधि र पद्दतिमा चल्ने एकताबद्ध, आधुनिक र प्रविधिमैत्री पार्टी बनाउन तथा नयाँ पुस्ताका नवीन सपना र विचारलाई पार्टीको मूल प्रवाहमा जोड्न निरन्तर सक्रिय रहने पौडेलको भनाइ छ ।

उनले ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र र युवा उद्यमशीलतालाई राष्ट्रिय बहसको मुख्य एजेन्डा बनाउँदै युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै मर्यादित अवसर सिर्जना गर्ने ठोस नीतिगत नेतृत्व र कार्यान्वयनका लागि क्रियाशील रहने बताएका छन् ।

‘भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई व्यवहारमा उतार्दै राजनीतिलाई जनसेवा र सदाचारको मार्गमा डोहोर्‍याउन तथा आम जनसरोकारका विषय महँगी नियन्त्रण, गुणस्तरीय शिक्षा तथा सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा जस्ता सवालमा परिणाममुखी र संरचनात्मक सुधारका लागि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नेछु,’ उनले तेस्रो संकल्पमा उल्लेख गरेका छन् ।

मुलुकको दीर्घकालीन हित, राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक समृद्धिका साथै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको सन्तुलित विकासका लागि सबै राजनीतिक दलहरूबीच न्यूनतम साझा सहमति निर्माण गर्न जिम्मेवार र समन्वयकारी भूमिका खेल्ने पौडेलले भनेका छन् ।

दलगत स्वार्थ र सीमाभन्दा माथि उठेर सहकार्य गरौं : सभापति थापा

कांग्रेस नेता गौतमले भने- पार्टीले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न असर्मथ छु

कांग्रेसले बोलायो अनुशासन समितिको बैठक, लगत्तै केन्द्रीय कार्यसम्पादन

अब अधिवेशनतिर लागौँ, अदालततिर होइन : महामन्त्री पौडेल

कुनै नेताले लहडमा भाषण गरेर पार्टी सदस्यता खारेज गर्न सक्दैन : पूर्णबहादुर खड्का

कांग्रेस कार्यसम्पादन समितिको बैठक वैशाख २ गते बस्ने

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा

फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो

डिजिटल स्पेस : आन्दोलनको नयाँ मोर्चा

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

