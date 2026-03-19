जिग्री र काकुबीच सहकार्य पक्का, दुवै मिलेर फिल्म ‘चिरञ्जीवी भवः’ बनाउने

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १ गते १६:५५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कुमार कट्टेल 'जिग्री ब्रो' र दीपकप्रसाद आचार्य 'काकु' बीच पुनः सहकार्य हुने फिल्म 'चिरञ्जीवी भवः' निर्माणको घोषणा गरिएको छ।
  • फिल्मको स्क्रिप्ट अन्तिम ड्राफ्टमा छ र डेढ दुई महिनाभित्र छायांकन तयारी हुने कुमारले बताए।
  • यो फिल्म दुई पुस्ताबीचको कथा समेट्ने सोसल ड्रामा हुनेछ र काकुले निर्देशन गर्नेछन् भने जिग्रीले कथा लेखनमा काम गरिरहेका छन्।

काठमाडौं । टिभी श्रृंखलाका चर्चित नामहरू कुमार कट्टेल ‘जिग्री ब्रो’ र दीपकप्रसाद आचार्य ‘काकु’ बीच पुनः सहकार्य पक्का भएको छ । ‘सक्किगो नि’ सिरियल हुँदाहुँदै अलग भएर यी दुईजनाले कथानक फिल्म निर्देशन गरेका थिए ।

काकु निर्देशित ‘परान’ २०८२ सालको सर्वाधिक कमाउने फिल्म हो । जिग्री ब्रोको ‘लाज शरणम्’ ले पनि राम्रै कमायो ।

फिल्म निर्देशन ताका अलग-अलग देखिएका यी दुई जना कलाकारबीच पुनः सहकार्य सम्भव भएको छ । यी दुईको सहकार्य हुने फिल्म ‘चिरञ्जीवी भवः’ निर्माणको घोषणा गरिएको छ । नयाँवर्ष २०८३ को अवसरमा मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत यो फिल्म बन्ने जनाइएको हो ।

अहिले स्क्रिप्टको अन्तिम ड्राफ्टमा काम भैराखेको कुमारले बताए । अबको डेढ दुई महिनामा छायांकन तयारी छ । फिल्मले दुई पुस्ताबीचको कथा भन्ने उनले बताए । ‘यो अहिलेको कथा हो । दुई पुस्ताबीच के मिसिए, के हराए र के कुरा जरुरी छ भन्ने कथा यसमा हुनेछ’ उनले भने ।

यो फिल्म दुवैजनाको दोस्रो निर्देशकीय प्रोजेक्ट हुनेछ । काकुले निर्देशन गर्नेछन् भने जिग्री ब्रोले कथा लेखनमा काम गरिरहेका छन् । ‘बीचमा अलग देखिएपनि हामी सँगै थियौं’ जिग्रीले भने ।

उनका अनुसार, यो फिल्म सोसल ड्रामा जनरामा बन्नेछ । निर्माता र कलाकार तय हुन बाँकी छ । स्क्रिप्टलाई न्याय गर्न सक्ने कलाकारलाई कास्ट गर्ने उनले बताए । जिग्री ब्रो र काकुले ८ वर्षदेखि टिभी सिरिजहरू भद्रगोल, सक्किगो नि सहितमा सहकार्य गरिसकेका छन् ।

सम्बन्धित खबर

भ्रष्टाचार नियन्त्रण योजना : नीतिगत निर्णय परिभाषित हुने, प्रतिस्पर्धाबाट न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने

भ्रष्टाचार नियन्त्रण योजना : नीतिगत निर्णय परिभाषित हुने, प्रतिस्पर्धाबाट न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने
‘सहकारीमार्फत रोजगारी र स्वरोजगारी सिर्जना’

‘सहकारीमार्फत रोजगारी र स्वरोजगारी सिर्जना’
११ वर्ष ५१ दिनपछि बिहारको मुख्यमन्त्रीबाट बिदा भए नितिश कुमार

११ वर्ष ५१ दिनपछि बिहारको मुख्यमन्त्रीबाट बिदा भए नितिश कुमार
‘डढेलो निगरानी गर्न ड्रोन र स्याटेलाइटको प्रयोग’

‘डढेलो निगरानी गर्न ड्रोन र स्याटेलाइटको प्रयोग’
फुटबल संकट : फिफा र एएफसीको प्रतिनिधिसँग भर्चुअल वार्तामा के-के छलफल भयो ?

फुटबल संकट : फिफा र एएफसीको प्रतिनिधिसँग भर्चुअल वार्तामा के-के छलफल भयो ?
बलिउडका ‘नेपो किड्स’ उद्योगबाहिरका नयाँ ट्यालेन्टसँगको प्रतिस्पर्धामा पछाडि

बलिउडका ‘नेपो किड्स’ उद्योगबाहिरका नयाँ ट्यालेन्टसँगको प्रतिस्पर्धामा पछाडि

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२
प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए
वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा

वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा
फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार
गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो

गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो
डिजिटल स्पेस : आन्दोलनको नयाँ मोर्चा

डिजिटल स्पेस : आन्दोलनको नयाँ मोर्चा
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

7 Stories
दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

9 Stories
गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

8 Stories
दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

6 Stories
खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

10 Stories

