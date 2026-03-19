राष्ट्रिय प्रतिबद्धता :

काम सम्पन्न नभएसम्म आयोजना प्रमुख र कर्मचारी सरुवा नगरिने

सरकारले काम सम्पन्न नभएसम्म आयोजना प्रमुख र कर्मचारीको सरुवा नगर्ने भएको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १ गते १८:१३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सरकारले आयोजना प्रमुख र कर्मचारीको सरुवा काम सम्पन्न नभएसम्म नगर्ने व्यवस्था मिलाएको छ।
  • राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा नतिजामुखी, समयबद्ध कार्ययोजना तयार गरी लागु गरिने घोषणा गरिएको छ।
  • महेन्द्र राजमार्गलाई तीन वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रिय हाइवेको मापदण्डमा स्तरोन्नति गरिने प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरिएको छ।

१ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले काम सम्पन्न नभएसम्म आयोजना प्रमुख र कर्मचारीको सरुवा नगर्ने भएको छ ।

६ राजनीतिक दलको चुनावी घोषणा पत्र समेट्दै सरकारले राष्ट्रिय प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ । जसमा आयोजना वर्गीकरण र आयोजना कार्यान्वयनमा अन्तरनिकाय समन्वय गरिने उल्लेख छ । पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी नीति, योजना, प्राथमिकता निर्धारण, स्रोत परिचालन तथा बजेट विनियोजन र आयोजना कार्यान्वयनको समन्वय एकीकृत रुपमा गरिने समेत प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ ।

सरकारी आयोजनालाई लक्ष्य केन्द्रित कार्यशैली (मिसन मोड) मा कार्यान्वयन गरिने बताइएको छ । समयमै गुणस्तरीय रुपमा आयोजना सम्पन्न नभएसम्म आयोजना प्रमुख र कर्मचारीको सरुवा नगरिने व्यवस्था मिलाइने प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा नतिजामुखी, समयबद्ध कार्ययोजना तयार गरी लागु गरिने भएको छ । अध्ययन, आवश्यकता, प्राथमिकता र स्रोतको प्रबन्ध नभई पहुँचको भरमा विकास आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरी प्राथमिकतामा आधारित, परिणाममुखी र राष्ट्रिय विकास लक्ष्यसँग तादाम्य हुने आयोजना मात्र कार्यान्वयनमा लगिने उल्लेख छ ।

राजमार्ग, जलमार्ग, विमानस्थल आदि पूर्वाधारलाई एकअर्कासँग आवद्ध गरी एकीकृत मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट सिस्टमको विकास गरिने सरकारको घोषणा छ । यातायात सञ्जाललाई आधुनिक र व्यवस्थित बनाइने प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ । महेन्द्र राजमार्गलाई तीन वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रिय हाइवेको मापदण्डमा स्तरोन्नति गरिने घोषणा गरिएको छ । भारतसँग अन्तरदेशीय जलमार्ग र मित्रराष्ट्र चीनसँग पारवहन तथा व्यापार सम्झौता बमोजिम सामुदायिक बन्दरगाह उपयोग गरेर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा जलमार्गको पहुँच स्थापित गरिने भएको छ ।

उत्तर–दक्षिण जोड्ने लोकमार्ग निर्माणको कार्यलाई तिव्रता दिइने बताइएको छ । पूर्वाधार निर्माणमा जलवायु परिवर्तनलाई अनुकूलन हुनेगरी प्राकृतिक वातावरणको संरक्षण र सम्बद्र्धन गरिने भएको छ । यातायातलाई मर्यादित तथा दुर्घटना रहित बनाउन स्रोत साधन, प्रविधि र तालिममा ध्यान दिने सरकारको प्रतिबद्धता छ ।

सम्बन्धित खबर

लक्षित स्वास्थ्य समता, डिजाइनमै छ समस्या

लक्षित स्वास्थ्य समता, डिजाइनमै छ समस्या
प्रदेश-प्रदेशमा कांग्रेसको आत्ममन्थन : चुनावमा अन्तर्घात भयो, परिवर्तनको लहर बुझिएन

प्रदेश-प्रदेशमा कांग्रेसको आत्ममन्थन : चुनावमा अन्तर्घात भयो, परिवर्तनको लहर बुझिएन
राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको मस्यौदामा कांग्रेस एमाले र नेकपाको प्रतिक्रिया के छ ?

राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको मस्यौदामा कांग्रेस एमाले र नेकपाको प्रतिक्रिया के छ ?
सुन राख्ने सीमा नहुँदा थुपार्दै ‘हाई प्रोफाइल’

सुन राख्ने सीमा नहुँदा थुपार्दै ‘हाई प्रोफाइल’
नीतिशको २१ वर्षे मुख्यमन्त्रीकालमा कति बदलियो बिहार ?

नीतिशको २१ वर्षे मुख्यमन्त्रीकालमा कति बदलियो बिहार ?
श्रीमान्‌लाई फोन गरेर ‘मर्न’ लागेको बताएकी महिलाको सकुशल उद्धार

श्रीमान्‌लाई फोन गरेर ‘मर्न’ लागेको बताएकी महिलाको सकुशल उद्धार

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२
प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए
वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा

वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा
फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार
गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो

गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो
डिजिटल स्पेस : आन्दोलनको नयाँ मोर्चा

डिजिटल स्पेस : आन्दोलनको नयाँ मोर्चा
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

7 Stories
दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

9 Stories
गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

8 Stories
दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

6 Stories
खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

10 Stories

