ट्रम्प-मोदी फोनवार्ता, होर्मुज स्ट्रेटको सुरक्षाबारे कुराकानी

२०८३ वैशाख १ गते २१:४७

१ वैशाख, काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच फोनवार्ता भएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीका अनुसार दुवै नेताबीच मंगलबार फोनवार्ता भएको हो ।

मोदीले एक्समार्फत फोनवार्ता भएको पुष्टि गरे । ‘मलाई मेरा मित्र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको फोन आयो,’ मोदीले लेखेका छन्, ‘हामीले विभिन्न क्षेत्रमा हाम्रो द्विपक्षीय सहयोगमा भइरहेको महत्वपूर्ण प्रगतिको समीक्षा गर्‍यौं ।’

उनले आफ्ना व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारीका सबै क्षेत्र बलियो बनाउनका लागि प्रतिबद्ध रहेको पनि उल्लेख गरेका छन् ।

यस्तै मोदीले पश्चिम एसियाको स्थितिबारे पनि ट्रम्पसँग कुराकानी भएको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘हामीले पश्चिम एसियाको स्थितिमा पनि चर्चा गर्‍यौं । होर्मुज स्ट्रेट खुला र सुरक्षित बनाइराख्न जोड दियौं ।’

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
