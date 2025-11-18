बिहारका नयाँ मुख्यमन्त्री सम्राट चौधरीले लिए शपथ

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २ गते १२:३१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • भारतीय जनता पार्टीका नेता सम्राट चौधरीले बिहारको नयाँ मुख्यमन्त्रीको रूपमा शपथ लिएका छन्।
  • नीतीश कुमारले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि सम्राट चौधरीले मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुलेको हो।
  • सम्राट चौधरीसँगै जनता दल (युनाइटेड) का विजय कुमार चौधरी र बिजेन्द्र प्रसाद यादवले पनि मन्त्री पदको शपथ लिएका छन्।

२ वैशाख, काठमाडौं । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का नेता सम्राट चौधरीले बिहारको नयाँ मुख्यमन्त्रीको रूपमा शपथ लिएका छन्। उनी राज्यमा भाजपाबाट मुख्यमन्त्री बन्ने पहिलो नेता समेत बनेका छन्।

लामो समयसम्म बिहारको सत्ता सम्हालेका नीतीश कुमारले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएसँगै सम्राट चौधरीका लागि मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुलेको हो। नीतीश कुमारले हालै राज्यसभा सदस्यको रूपमा शपथ लिएका छन्। यससँगै बिहारको मुख्यमन्त्रीका रूपमा नीतीश कुमारको २१ वर्ष लामो यात्रामा पूर्णविराम लागेको छ।

नीतीश कुमार सन् २००० मा पहिलो पटक सात दिनका लागि मुख्यमन्त्री बनेका थिए। तर, उनको स्थायी कार्यकाल भने नोभेम्बर २००५ बाट सुरु भएको थियो। नयाँ सरकार गठनसँगै सम्राट चौधरीसँगै जनता दल (युनाइटेड) का नेताहरू विजय कुमार चौधरी र बिजेन्द्र प्रसाद यादवले पनि मन्त्री पदको शपथ लिएका छन्।

बिहारको राजनीतिमा भाजपाको यो उदय र नीतीश कुमारको बहिर्गमनलाई निकै अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। भाजपाले पहिलो पटक आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन सफल भएपछि राज्यको आगामी राजनीतिक दिशा कस्तो हुने भन्नेमा सबैको चासो बढेको छ।

बिहार मुख्यमन्त्री सम्राट चौधरी
सम्बन्धित खबर

नीतिशको २१ वर्षे मुख्यमन्त्रीकालमा कति बदलियो बिहार ?

नीतिशको २१ वर्षे मुख्यमन्त्रीकालमा कति बदलियो बिहार ?
बिहारमा फेरि नितिश राज : गठबन्धन फेर्दै बन्छन् पटकपटक मुख्यमन्त्री

बिहारमा फेरि नितिश राज : गठबन्धन फेर्दै बन्छन् पटकपटक मुख्यमन्त्री
बिहारका मुख्यमन्त्री नितिशकुमारले लिए शपथ

बिहारका मुख्यमन्त्री नितिशकुमारले लिए शपथ
नितिश कुमारको रेकर्ड : १० औं पटक मुख्यमन्त्रीको शपथ लिँदै, प्रधानमन्त्री मोदी पनि उपस्थित हुने

नितिश कुमारको रेकर्ड : १० औं पटक मुख्यमन्त्रीको शपथ लिँदै, प्रधानमन्त्री मोदी पनि उपस्थित हुने
१०औं पटक बिहारको मुख्यमन्त्री बन्दै नितिशकुमार, भोलि शपथ

१०औं पटक बिहारको मुख्यमन्त्री बन्दै नितिशकुमार, भोलि शपथ
बिहार विधानसभा निर्वाचन : अपरान्हसम्म ६० प्रतिशत भोट खस्यो

बिहार विधानसभा निर्वाचन : अपरान्हसम्म ६० प्रतिशत भोट खस्यो

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२
प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए
वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा

वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा
फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार
गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो

गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो
डिजिटल स्पेस : आन्दोलनको नयाँ मोर्चा

डिजिटल स्पेस : आन्दोलनको नयाँ मोर्चा
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

8 Stories
सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

7 Stories
दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

9 Stories
गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

8 Stories
दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

