…त्यसपछि उनी कहिल्यै फर्केर आइनन्

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २ गते १५:०७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कोनी कन्भर्स सन् १९५० को दशकमा अमेरिकी लोकसंगीतकी प्रतिभा थिइन्, तर तत्कालीन समयमा उनको संगीतलाई मान्यता मिलेन।
  • सन् १९७४ मा ५० वर्षको उमेरमा कोनी कन्भर्स बेपत्ता भइन् र उनको हालसम्म कुनै अत्तोपत्तो छैन।

कहिलेकाहीँ कोही व्यक्ति समयभन्दा धेरै अगाडि हुन्छ । तत्कालीन समयले उसलाई बुझ्न कहिल्यै सक्दैन । जब ती व्यक्तिको समय घर्किन्छ, तब मात्र उसको कामको मूल्यांकन हुन थाल्छ । कोनी कन्भर्स त्यस्तै एक हुन् ।

उनी अमेरिकी लोकसंगीतकी एक प्रतिभा थिइन् । सन् १९५० को दशकमा उनले न्यूयोर्कमा बसेर धेरै उत्कृष्ट गीतहरू रचना गरिन् । तर त्यतिबेला उनलाई कसैले चिनेन । अहिलेको समयमा बिस्तारै उनको चर्चा हुन सुरु गरेको छ ।

कोनीका गीतहरू सुन्दा ती सन् १९५० का होइनन्, आजका कुनै इन्डी-फल्क हुन् जस्तो लाग्छ । उनको हुर्काइ एक क्रिश्चियन परिवारमा भएको थियो । त्यहाँ रक्सी र यौनबारे कुरा गर्नु निषेध थियो । तर उनका गीतहरूमा उनले यी बन्धनहरू तोडेर स्वतन्त्रता र मानव भावनाका गहिरा पक्षहरूलाई समेटिन् ।

उदाहरणका लागि धेरैले सुनेको ‘रोभिङ वुमन’ एक हो । यस गीतमा उनले एक स्वतन्त्र महिलाको कथा भनेकी छिन् । ती महिलाले आफ्नो इच्छा र यौनिकतालाई निर्धक्क रूपमा प्रस्तुत भन्छिन् । यो गीतमा प्रयोग गरिएको गितारको धुन र उनको स्वरमा झल्किने उदासी आजका इन्डी फल्क कलाकारहरूभन्दा कम छैन । रोचक कुरा त के छ भने यो गीत बब डिलन प्रसिद्ध हुनुभन्दा धेरै वर्ष पहिले नै रेकर्ड गरिएको थियो ।

कोनी आफ्नै कोठामा बसेर गितार र एउटा सानो टेप रेकर्डरको भरमा संगीत सिर्जना गर्थिन् । आफ्नो करियरलाई गति दिन उनले विभिन्न रेकर्ड लेबलहरूसम्म कुरा गरिरहेकी हुन्थिन् । तर, अधिकांशले उनको संगीत ‘धेरै गाह्रो’ भएको भन्दै अस्वीकार गर्ने गर्थे । एक फेर उनले सन् १९५४ मा टेलिभिजनमा प्रस्तुति दिने मौका पनि पाएकी थिइन् । तर, त्यसले उनलाई कुनै ठूलो सफलता दिलाउन सकेन ।

यसरी आफ्नो संगीतले पहिचान नपाएपछि उनमा निराश छाउँदै गइरहेको थियो ।

एक पटक उनले आफ्ना परिवार र साथीहरूलाई पत्र लेख्दै आफूले संसारमा आफ्नो ठाउँ पाउन नसकेको गुनासो गरेकी थिइन् । त्यसको केही वर्षपछि सन् १९७४ मा ५० वर्षको उमेरमा उनी आफ्नो कार लिएर कतै निस्किन् । र, त्यसपछि कहिल्यै फिर्ता भइनन् ।

५० वर्षको उमेरमा अचानक बेपत्ता भएकी उनको आजको दिनसम्म कुनै अत्तोपत्तो छैन । उनी जिउँदो छिन्/छैनन् कसैलाई सार्वनजिक रूपमा थाहा छैन ।

कतिपयले भने उनी क्यानडामा दुर्घटनामा परेको अनुमान गर्छन् भने कसैले उनी ब्राजिल पुगेर नयाँ जीवन सुरु गरेको विश्वास गर्छन् ।

यद्यपि उनी हराए पनि उनको सिर्जना लोप भएन । उनी हराएको लामो समयपछि सन् २००४ मा उनका गीतहरू एक रेडियो कार्यक्रममार्फत सार्वजनिक भए । सन् २००९ मा उनको गीति सङ्ग्रह ‘हाउ स्याड, हाउ लभ्ली’ सार्वजनिक भयो । यसले उनलाई नयाँ पुस्तामाझ चिनायो । यसबेलासम्म गीत सुन्ने मान्छेको शैलीमा पनि परिवर्तन भइसकेको थियो ।

आजको दिनमा उनका फ्यानहरूमा धेरै चर्चित संगीतकारहरू समेत पर्छन् । फ्रान्की कस्मस जस्ता कलाकारहरू कोनीबाट प्रभावित छन् । लेखक हवर्ड फिशम्यानले कोनीको जीवनी लेखेका छन् । किताब उनी भन्छन्, ‘सुरुमा मलाई लागेको थियो कि कोनी कन्भर्स एक काल्पनिक पात्र हुन्, किनभने सन् १९५० को दशकमा यति आधुनिक र ताजा संगीत कसैले बनाउन सक्छ भन्ने पत्याउनै गाह्रो थियो ।’

तर, हामीले कुरा सुन्नु पर्ने, हामीले सम्मान गर्नु पर्ने कोनी कन्भर्स आज समाजबाट यस्तरी हराएकी छिन् कि उनलाई खोजेर ल्याउन पनि मुस्किल छ।

कोनी कन्भर्स
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यी हुन् कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिका १० एजेन्डा

यी हुन् कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिका १० एजेन्डा
अनमोलले घोषणा गरे ४ फिल्मको लाइनअप : एप्पलको ‘बिफोर वी मेट’ देखि ‘जेरी’ सिक्वेलसम्म

अनमोलले घोषणा गरे ४ फिल्मको लाइनअप : एप्पलको ‘बिफोर वी मेट’ देखि ‘जेरी’ सिक्वेलसम्म
संसदीय समितिका सभापतिको निर्वाचन शुक्रबार

संसदीय समितिका सभापतिको निर्वाचन शुक्रबार
यी हुन् पीएम कपका शीर्ष ६ टोली जसले खेल्नेछन् जय ट्रफी

यी हुन् पीएम कपका शीर्ष ६ टोली जसले खेल्नेछन् जय ट्रफी
अमेरिकाको मध्यस्थतामा इजरायल र लेबनानबीच प्रत्यक्ष वार्ता सुरु

अमेरिकाको मध्यस्थतामा इजरायल र लेबनानबीच प्रत्यक्ष वार्ता सुरु
‘नेपाल आरोग्य वर्ष २०२७’ घोषणा, सैनिक मञ्‍चमा मनाइयो प्रथम आरोग्य दिवस

‘नेपाल आरोग्य वर्ष २०२७’ घोषणा, सैनिक मञ्‍चमा मनाइयो प्रथम आरोग्य दिवस

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२
प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए
वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा

वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा
फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार
गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो

गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो
डिजिटल स्पेस : आन्दोलनको नयाँ मोर्चा

डिजिटल स्पेस : आन्दोलनको नयाँ मोर्चा
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

8 Stories
सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

7 Stories
दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

9 Stories
गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

8 Stories
दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
