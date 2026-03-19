हलिउडले ‘सजिलै स्वीकार गर्ने एक अश्वेत केटी’

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २ गते १५:४५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • जेन्डाया हलिउडकी अभिनेत्री हुन् जसले कम उमेरमै अभिनय र गीत गायनमा प्रवेश गरेकी थिइन्।
  • उनी आफ्नो थर लेख्दिनन् र एक नाम मात्र लेख्नुलाई \'कुल\' मान्छिन्।

स्पाइडर म्यान, ड्युन जस्ता हलिउड फिल्म हेर्नु भएको छ भने तपाईं पक्कै पनि जेन्डायालाई चिन्नुहुन्छ । उनी हलिउडकी अभिनेत्री हुन् । कम उमेरमै अभिनय क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी उनी अभिनयसँगै व्यावसायिक रूपमा गीत पनि गाउँछिन् । अर्थात् उनी गायिका पनि हुन् ।

रिप्ले, नेभरल्यान्ड, माइ बेबी जस्ता गीतहरू उनले किशोरकालमा निकालेकी थिइन् । पछिल्लो समयमा भने उनले गीत नै निकालेकी छैनन् । अभिनयमै केन्द्रित छिन् ।

तर, जेन्डाया अन्य हलिउड कलाकारहरूको तुलनामा केही भिन्न छिन् । जस्तो, उनले कहिल्यै पनि आफ्नो थर लेख्दिनन् । अघिल्लो नाम मात्र लेख्छिन् ।

उनी किन त्यसो गर्छिन् ?

उनका अनुसार यो एउटा चलाखीपूर्ण कदम हो । यसो गर्दा मान्छेहरूले उनलाई अरूभन्दा फरक र विशेष कलाकारको रूपमा चिन्ने तर्क छ । २० वर्षको उमेरमा स्पाइडर म्यान जस्तो ठूलो प्रोजेक्टमा संलग्न हुँदै गर्दा उनले यो कुरा बताएकी थिइन् । उनी एउटा मात्र नाम राख्नुलाई ‘कुल’ पनि मान्छिन् ।

अब जेन्डाया आउँदो सेप्टेम्बरमा ३० वर्ष पुग्दैछिन् । यस वर्ष उनका लागि खास हुने छ ।

हालै मात्र उनको ‘द ड्रामा’ नामक फिल्म आएको छ भने चाँडै एचबीओको टिभी श्रृङ्खला युफोरिया आउँदै छ । उनलाई संसारकै सबैभन्दा चर्चित नायिकाहरूको सूचीमा पुर्‍याउन यो श्रृङ्खलाको भूमिका ठूलो छ ।

त्यस्तै पर्दाबाहिर उनी कस्ती छिन् ? उनको मनमा के छ ? भन्ने कुरा अझसम्म पनि धेरैलाई थाहा छैन । त्यो उनको स्वभावले पनि बनाएको हो ।
जेन्डाया आफ्नो काममा निकै पक्का छिन् । हलिउडमा कसरी काम गरिन्छ ? त्यहाँ काला जातिका कलाकारहरूलाई कसरी हेरिन्छ ? भन्ने कुराको चेत उनमा राम्रोसँग छ । पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दा पनि उनी निकै होसियारी अपनाउँछिन् ।

आफ्नो व्यक्तिगत जीवन, विशेष गरी टम हल्याण्डसँगको सम्बन्धका बारेमा उठ्ने हल्लाहरूलाई उनी निकै चलाखीपूर्वक पन्छाउँछिन् । फिल्ममा हेर्दा कहिलेकाहीँ यस्तो लाग्छ कि उनी मन खोलेर अभिनय गर्नुभन्दा पनि धेरै सोचविचार गरेर र नापजोख गरेर काम गरिरहेकी छिन्, ताकि उनले सधैं सफलता मात्र पाउन् ।

जेन्डाया आफ्नो जात र रङका बारेमा पनि खुला छिन् । उनकी आमा गोरी र बुबा काला जातिका हुन् । उनलाई थाहा छ कि हलिउडमा अलि गोरो छाला भएका अश्वेत कलाकारहरूलाई सजिलै काम दिइन्छ । उनले यो कुराको फाइदा पनि उठाएकी छिन् ।

उनले आफूलाई हलिउडले ‘सजिलै स्वीकार गर्ने अश्वेत केटी’ भनेकी छिन् । यो उनले स्वीकार गर्दै आएको कुरो पनि हो । तर, गोरा कलाकारले मात्र खेल्ने भूमिकाहरूमा पनि उनले हिम्मतका साथ काम गरेकी छिन् । त्यसको जल्दोबल्दो उदाहरण त स्पाइडर म्यानकी एमजे पात्र नै हो ।

फिल्महरूमा जेन्डायाको भूमिका प्रायः गोरा पुरुषहरूसँगको प्रेम सम्बन्धमा देखाइन्छ । ‘च्यालेन्जर्स’ जस्ता फिल्महरूमा उनको भित्री भावनाभन्दा पनि उनको बाहिरी सुन्दरतालाई बढी महत्त्व दिएको पाइन्छ । कहिलेकाहीँ त यस्तो लाग्छ कि उनी कुनै पहिले नै तयार भएको कथामा एउटा पात्रको रूपमा मात्र थपिएकी छिन्, जसले गर्दा उनको अभिनयको गहिराइ खासै देख्न पाइँदैन ।

‘द ड्रामा’मा भने उनले एम्मा भन्ने पात्रको भूमिका निभाएकी छिन् । यस फिल्ममा एम्माको एउटा डरलाग्दो विगत हुन्छ, जसले गर्दा उनको सम्बन्धमा समस्या आउँछ । तर यो फिल्ममा उनको जातीय पहिचानलाई वास्ता गरिएको छैन, जसले गर्दा कथा अलि अप्ठ्यारो लाग्छ । फिल्ममा उनलाई एकदमै एक्लो र साथीभाइ नभएको व्यक्तिको रूपमा देखाइएको छ ।

जेन्डाया हलिउड
