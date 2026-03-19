कांग्रेसका असन्तुष्ट नेताहरूसँग छलफल गर्ने जिम्मा सभापति थापालाई

केही नेताहरू असन्तुष्ट रहेको विषय आइरहेको भन्दै प्रवक्ता चालिसेले यससँग सम्बन्धित नेता, पुराना पदाधिकारी र केही महत्त्वपूर्ण नेताहरूसँग सभापति थापाले संवाद गर्ने बताए ।

२०८३ वैशाख २ गते १८:१५

२ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले पार्टीभित्र असन्तुष्ट नेताहरूसँग संवाद गर्ने जिम्मेवारी पार्टी सभापति गगन कुमार थापालाई दिएको छ ।

पार्टीका प्रवक्ता देवराज चालिसेले पार्टी अहिले पन्ध्रौं महाधिवेशनको तयारीमा रहेकाले महाधिवेशन गराउनेगरी असन्तुष्ट रहेका सबै पक्षसँग छलफल गर्ने जिम्मेवारी सभापति थापालाई दिइएको हो ।

‘जो जिम्मेवारीमा छ, जो संस्थापन हो उसैको जिम्मेवारी हो । त्यसकारण पार्टीका सभापतिलाई हाम्रा पूराना अग्रज नेता, पुराना पदाधिकारीसँग संवाद गर्ने र पन्ध्रौं महाधिवेशन समयमै सम्पन्न गर्नका लागि समन्वय गर्नका लागि पार्टी सभापति गगन कुमार थापाजीलाई जिम्मेवारी दिएका छौं,’ उनले भने ।

केही नेताहरू असन्तुष्ट रहेको विषय आइरहेको भन्दै प्रवक्ता चालिसेले यससँग सम्बन्धित नेता, पुराना पदाधिकारी र केही महत्त्वपूर्ण नेताहरूसँग सभापति थापाले संवाद गर्ने बताए ।

‘यससँग सम्ब्न्धित साथी, पुराना पदाधिकारीहरूलाई र अन्य महत्त्वपूर्ण साथीहरूलाई पन्ध्रौं महाधिवेशन समयमै सम्पन्न गर्नका लागि पार्टीले वार्ता छलफल गर्ने, आफ्ना कुरा राख्ने पार्टीको कर्तव्य हो,’ चालिसेले भने ।

गगनको चेतावनीलाई चुनौती दिँदै पूर्णबहादुर, मध्यमार्गी पहलमा शेखर सक्रिय

गगनको चेतावनी– क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक नगर्ने पार्टी सदस्य रहँदैनन्

कांग्रेसको ‘एक महिने जरा अभियान’ सुरु

दलगत स्वार्थ र सीमाभन्दा माथि उठेर सहकार्य गरौं : सभापति थापा

गण्डकी कांग्रेसको चुनावी समीक्षामा प्रश्नले घेरिए गगन

देउवा समूहको रिटमा जवाफ फर्काउँदै गगनले भने- विशेष महाधिवेशन विधानसम्मत छ

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा

फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो

डिजिटल स्पेस : आन्दोलनको नयाँ मोर्चा

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

