सरकारले राजस्व कर्मचारी र कोष नियन्त्रकलाई एकसाथ तोक्यो अन्त:शुल्क अधिकृत

यसपालि भने अघिल्लो सरकारले ३६ वटा राजस्व कार्यालय खारेज गर्दै ती कार्यालयबाट भइरहेका काम विभिन्न कोलेनिकाले गर्ने गरी तोकेको थियो ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २ गते १९:३८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सरकारले आन्तरिक राजस्व विभागका विभिन्न तहका कर्मचारी र ५२ कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुखलाई एकसाथ अन्त:शुल्क अधिकृत तोक्ने निर्णय गरेको छ।
  • मन्त्रिपरिषद् बैठकले अन्त:शुल्क ऐन २०५८ अनुसार अन्त:शुल्क सम्बन्धी काम गर्न अधिकृत तोक्ने प्रक्रिया नियमित रहेको बताएको छ।
  • अघिल्लो सरकारले खारेज गरेका ३६ राजस्व कार्यालयबाट हुने काम कोष नियन्त्रक कार्यालयले गर्ने गरी जिम्मेवारी तोकिएको छ।

२ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले आन्तरिक राजस्व विभागका विभिन्न तहका कर्मचारी र ५२ कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) का प्रमुख कोष नियन्त्रक तथा कोष नियन्त्रकलाई एकसाथ अन्त:शुल्क अधिकृत तोक्ने निर्णय गरेको छ ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयका अनुसार अन्त:शुल्क ऐन २०५८ अनुसार सरकारले अन्त:शुल्क सम्बन्धी काम गर्न अधिकृत तोक्ने गर्छ । जुन नियमित प्रक्रिया हो ।

यसपालि भने अघिल्लो सरकारले ३६ वटा राजस्व कार्यालय खारेज गर्दै ती कार्यालयबाट भइरहेका काम विभिन्न कोलेनिकाले गर्ने गरी तोकेको थियो ।

त्यसरी तोकिएको जिम्मेवारी पाएका कोलेनिका प्रमुख तथा कोष नियन्त्रकलाई अहिले सरकारले एकमुष्ट अन्त:शुल्क अधिकृत तोक्ने निर्णय गरेको हो ।

‘ऐन अनुसार सरकारले अन्त:शुल्क अधिकृत नतोकेको अधिकारीले सो सम्बन्धी काम गर्ने अधिकार राख्दैन,’ पाण्डेयले भने, ‘सोही अनुसार यसरी अन्त:शुल्क अधिकारी तोक्ने गरिन्छ ।’

मन्त्रिपरिषद् निर्णयमा छ, ‘आन्तरिक राजस्व विभागको उपमहामहानिर्देशक, निर्देशक र शाखा अधिकृत, ठूला करदाता कार्यालय र मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयका प्रमुख कर प्रशासक, प्रमुख कर अधिकृत र कर अधिकृत, आन्तरिक राजस्व कार्यालयका प्रमुख कर अधिकृत र कर अधिकृत र ५२ वटा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रक वा कोष नियन्त्रकलाई तोकिएको क्षेत्र हेर्ने गरी अन्त:शुल्क अधिकृतका रूपमा तोक्ने ।’

अन्त:शुल्क अधिकृत कोष नियन्त्रक राजस्व कर्मचारी
सम्बन्धित खबर

बिनाअनुमति भारतीय चिकित्सकको आईभीएफ शिविर : रोक्न प्रशासनलाई काउन्सिलको पत्र

बिनाअनुमति भारतीय चिकित्सकको आईभीएफ शिविर : रोक्न प्रशासनलाई काउन्सिलको पत्र
कांग्रेसले गठन गर्‍यो निर्वाचन ब्युरो

कांग्रेसले गठन गर्‍यो निर्वाचन ब्युरो
नयाँ वर्ष २०८३ को अवसरमा इनड्राइभको ‘राइड मोर, विन मोर’ क्याम्पेन

नयाँ वर्ष २०८३ को अवसरमा इनड्राइभको ‘राइड मोर, विन मोर’ क्याम्पेन
मन्त्रालयका गाडी कसले चढिरहेको छ, प्रधानमन्त्री कार्यालयले माग्यो विवरण

मन्त्रालयका गाडी कसले चढिरहेको छ, प्रधानमन्त्री कार्यालयले माग्यो विवरण
यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू

यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू
शिखर नगरपालिकाले संघ सरकारलाई भन्यो- आइतबार विद्यालय बन्द गर्न सकिन्न

शिखर नगरपालिकाले संघ सरकारलाई भन्यो- आइतबार विद्यालय बन्द गर्न सकिन्न

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२
प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए
वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा

वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा
फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार
गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो

गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो
डिजिटल स्पेस : आन्दोलनको नयाँ मोर्चा

डिजिटल स्पेस : आन्दोलनको नयाँ मोर्चा
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

