+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

खेलकुद तथा सांगीतिक कार्यक्रम मार्फत चाङलुङ गुफालाई पर्यटन प्रवर्द्धनमा जोड

0Comments
Shares
प्रकाश पाक्साँवा प्रकाश पाक्साँवा
२०८३ वैशाख ३ गते ९:०१

३ वैशाख, तेह्रथुम । पछिल्लो समय ग्रामीण भेगका ऐतिहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व बोकेका स्थलहरूलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने पहल तीव्र बन्दै गएको छ ।

यस्तै तेह्रथुमको छथर गाउँपालिका-६, सुदापमा रहेको चाङलुङ गुफा पनि विभिन्न कार्यक्रममार्फत आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनको केन्द्र बन्दै गएको छ ।

स्थानीय प्रदेश सरकारको लगानिमा भौतिक संरचनाहरु निमार्ण सँगै पर्यटकीय गन्तव्यको बन्दै गएको हो । विगत वर्षहरूदेखि नयाँ वर्षको अवसर पारेर यहाँ निरन्तर रूपमा आयोजना हुँदै आएका कार्यक्रमहरूको परम्परालाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिँदै “स्वर्गीय गोद्रिलाल स्मृति कप भलिबल प्रतियोगिता तथा बृहत् सांगीतिक कार्यक्रम २०८३” सम्पन्न भएको छ ।

तीन दिनसम्म सञ्चालन भएको महोत्सवले मनोरञ्जन मात्र नभई चाङलुङ गुफाको पहिचान विस्तार गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । टाढाटाढाबाट आएका दर्शक, खेलाडी तथा पर्यटकहरूको उल्लेख्य उपस्थितिले यस क्षेत्रको पर्यटन सम्भावनालाई थप उजागर गरेको छ ।

कार्यक्रममा धामी–झाँक्री नाच, केलाङ च्याब्रुङ नाच र धान नाचजस्ता मौलिक सांस्कृतिक झलकहरूले लिम्बू समुदायको जीवनशैली र परम्परागत पहिचानलाई जीवन्त रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए । यहाँका सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक स्थलहरूको प्रवर्द्धनमा गरिएको खर्चले किनिन्न नसकिने मौलिक संस्कृति जोगिने छथर गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तोष तिगेलाको भनाइ छ ।

सांगीतिक कार्यक्रममा गायक इन्द्र सुशील चोङबाङ र गायिका निरन्ता नेम्बाङसहित स्थानीय कलाकारहरूको प्रस्तुति आकर्षणको केन्द्र बन्यो भने ‘टाट्नो गीत यात्रा’को पनि प्रस्तुति रहेको थियो ।

यसैगरी, नृत्य प्रतियोगिताले स्थानीय कला र सृजनशीलतालाई मञ्च प्रदान गर्दै सांस्कृतिक विविधताको सुन्दर प्रस्तुति गरेको देखियो । मौलिक भेषभूषासहित प्रस्तुत नृत्यहरूले दर्शकमा सांस्कृतिक अनुभूति गराएका थिए ।

चाङलुङ गुफा मेलाबजार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सन्तकुविर आंखेवाका अनुसार पर्यटन प्रवर्द्धनका निम्ति खेलकुद तथा सांस्कृतिक, सांगीतिक कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्दै आएको बताए ।

पहुँच विस्तार, पूर्वाधार विकास र दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयन गर्न सकिएमा यो क्षेत्र पूर्वी नेपालको महत्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्य बन्ने सम्भावना देखिन्छ ।

चाङलुङ गुफा
लेखक
प्रकाश पाक्साँवा

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

दाइजो स्वीकार गर्न पनि दण्डनीय हो : उपसभामुख

आर्सनल लगातार दोस्रोपटक च्याम्पियन्स लिगको सेमिफाइनलमा

टर्कीमा एक विद्यालयमा १४ वर्षीय छात्रले गोली चलाउँदा ९ जनाको मृत्यु

सुरेन्द्र पाण्डेको प्रश्न : वामपन्थी एकता स्वार्थपूर्तिका लागि ?

रोमाञ्चक दोस्रो लेगपछि बायर्न सेमिफाइनलमा, रियल मड्रिड बाहिरियो

एमाले पुनर्गठन गर्न विद्या भण्डारी सक्रिय

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा

फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो

डिजिटल स्पेस : आन्दोलनको नयाँ मोर्चा

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

8 Stories
सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

7 Stories
दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

9 Stories
गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

8 Stories
दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित