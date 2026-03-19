बालेनसँगै टाइमको ‘१०० प्रभावशाली सूची’ मा अटाएका सेलिब्रेटी को हुन् ?

यसपटकको सूचीमा विश्वभरका कला, राजनीति, संगीत, साहित्य र सामाजिक क्षेत्रका चर्चित व्यक्ति समेटिएका छन् । नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन शाह पनि सूचीमा अटाएका छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ३ गते १२:१६

  • विश्वप्रसिद्ध म्यागजिन टाइमले सन् २०२६ का लागि ‘१०० सबैभन्दा प्रभावशाली व्यक्ति’ को सूची सार्वजनिक गरेको छ।
  • नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन शाह पनि सूचीमा अटाएका छन्, जसले राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएका छन्।
  • सूचीमा विश्वभरका कला, संगीत, साहित्य र सामाजिक क्षेत्रका चर्चित व्यक्ति समावेश छन्।

काठमाडौं । विश्वप्रसिद्ध म्यागजिन टाइमले सन् २०२६ का लागि ‘१०० सबैभन्दा प्रभावशाली व्यक्ति’ को सूची सार्वजनिक गरेको छ । यसपटकको सूचीमा विश्वभरका कला, राजनीति, संगीत, साहित्य र सामाजिक क्षेत्रका चर्चित व्यक्ति समेटिएका छन् । नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन शाह पनि सूचीमा अटाएका छन् ।

शाहको उपस्थिति आफैंमा उल्लेखनीय छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदै राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएका उनी र्‍याप संगीतबाट पहिचान बनाउँदै राजनीतिमा प्रवेश गरेका हुन् ।

यस वर्षको सूचीमा विश्व मनोरञ्जन क्षेत्रका थुप्रै चर्चित नामहरू पनि छन् । जोइ साल्दाना ‘अवतार’ सिरिजबाट विश्वभर परिचित भएकी हलिउड अभिनेत्री हुन्, जसले साइ-फाइ सिनेमामा आफ्नो बलियो स्थान बनाएकी छन् । त्यस्तै, जेन्नी के-पप समूह ब्ल्याकपिंककी सदस्यका रूपमा विश्व संगीत बजारमा प्रभाव जमाइरहेकी कलाकार हुन् ।

मोडलिङ क्षेत्रबाट अनोक याई पनि सूचीमा परेकी छन् । उनी अफ्रिकी मूलकी सुपरमोडल हुन्, जसले अन्तर्राष्ट्रिय फेसन उद्योगमा नयाँ पहिचान स्थापित गरेकी छन् । अमेरिकी कन्ट्री संगीतका लोकप्रिय गायक ल्यूक कोम्ब्स र बहुप्रतिभाशाली कलाकार केके पाल्मर पनि सूचीमा छन् ।

टेलिभिजन र फिल्म क्षेत्रमा नोआ वाइल, डकोटा जोन्सन र क्लेयर डेन्सजस्ता कलाकारले लामो समयदेखि अभिनयमार्फत प्रभाव कायम राख्दै आएका छन् । त्यस्तै, मेक्सिकन मूलका चर्चित अभिनेता बेनेसियो डेल टोरो र ब्रडवे तथा हलिउडमा सक्रिय जोनाथन ग्रोफ पनि यस सूचीमा समेटिएका छन् ।

भारतीय सिनेमा प्रतिनिधित्व गर्दै रणवीर कपूर सूचीमा परेका छन् । उनी बलिउडका लोकप्रिय अभिनेता हुन्, जसले विभिन्न शैलीका फिल्ममार्फत आफ्नो अभिनय क्षमता प्रमाणित गरेका छन् । साहित्यतर्फ तायारी जोन्स र फ्रिडा म्याकफाडेन जस्ता लेखकहरूको पनि उपस्थिति छ ।

संगीत क्षेत्रमा नोआ कहान, एन्डरसन पाक र कोको जोन्सले आफ्नो सिर्जनात्मक काममार्फत विश्वभर प्रभाव छोडिरहेका छन् । टेलिभिजन र फिल्मकी चर्चित अभिनेत्री रिया सिहर्न पनि सूचीमा समावेश छिन् ।

यसैबीच, इरानी निर्देशक जाफर पनाही पनि सूचीमा छन्, जसले कठिन राजनीतिक परिवेशबीच पनि सशक्त सिनेमा निर्माण गर्दै आएका छन् । समग्रमा, यस वर्षको सूचीले विभिन्न क्षेत्रका प्रतिभाहरूको प्रभावलाई एकै ठाउँमा देखाएको छ । खासगरी बालेनको समावेशले नेपाललाई विश्व मञ्चमा नयाँ ढंगले चिनाउने अवसर दिएको छ ।

संसदीय दलको कार्यालयमा बन्यो बालेनको छुट्टै कार्यकक्ष

प्रधानमन्त्री बालेनले बुधबार समानुपातिक सांसदसँग छलफल गर्ने

‘नेपाललाई बफर स्टेट होइन, भाइब्रेन्ट ब्रिजमा रूपान्तरण गर्ने’

उथलपुथलमा बित्यो २०८२, बालेनलाई कूटनीतिमा नयाँ मानकको अवसर

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे परराष्ट्रमन्त्री– निम्तो आइसकेको छ, मिति तय भएको छैन

‘चिकित्सा शिक्षा ऐनभन्दा माथि मन्त्रिपरिषद् हुन सक्दैन’

