बालेनसँगै टाइमको ‘१०० प्रभावशाली सूची’ मा अटाएका सेलिब्रेटी को हुन् ?

News Summary
- विश्वप्रसिद्ध म्यागजिन टाइमले सन् २०२६ का लागि ‘१०० सबैभन्दा प्रभावशाली व्यक्ति’ को सूची सार्वजनिक गरेको छ।
- नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन शाह पनि सूचीमा अटाएका छन्, जसले राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएका छन्।
- सूचीमा विश्वभरका कला, संगीत, साहित्य र सामाजिक क्षेत्रका चर्चित व्यक्ति समावेश छन्।
काठमाडौं । विश्वप्रसिद्ध म्यागजिन टाइमले सन् २०२६ का लागि ‘१०० सबैभन्दा प्रभावशाली व्यक्ति’ को सूची सार्वजनिक गरेको छ । यसपटकको सूचीमा विश्वभरका कला, राजनीति, संगीत, साहित्य र सामाजिक क्षेत्रका चर्चित व्यक्ति समेटिएका छन् । नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन शाह पनि सूचीमा अटाएका छन् ।
शाहको उपस्थिति आफैंमा उल्लेखनीय छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदै राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएका उनी र्याप संगीतबाट पहिचान बनाउँदै राजनीतिमा प्रवेश गरेका हुन् ।
यस वर्षको सूचीमा विश्व मनोरञ्जन क्षेत्रका थुप्रै चर्चित नामहरू पनि छन् । जोइ साल्दाना ‘अवतार’ सिरिजबाट विश्वभर परिचित भएकी हलिउड अभिनेत्री हुन्, जसले साइ-फाइ सिनेमामा आफ्नो बलियो स्थान बनाएकी छन् । त्यस्तै, जेन्नी के-पप समूह ब्ल्याकपिंककी सदस्यका रूपमा विश्व संगीत बजारमा प्रभाव जमाइरहेकी कलाकार हुन् ।
मोडलिङ क्षेत्रबाट अनोक याई पनि सूचीमा परेकी छन् । उनी अफ्रिकी मूलकी सुपरमोडल हुन्, जसले अन्तर्राष्ट्रिय फेसन उद्योगमा नयाँ पहिचान स्थापित गरेकी छन् । अमेरिकी कन्ट्री संगीतका लोकप्रिय गायक ल्यूक कोम्ब्स र बहुप्रतिभाशाली कलाकार केके पाल्मर पनि सूचीमा छन् ।
टेलिभिजन र फिल्म क्षेत्रमा नोआ वाइल, डकोटा जोन्सन र क्लेयर डेन्सजस्ता कलाकारले लामो समयदेखि अभिनयमार्फत प्रभाव कायम राख्दै आएका छन् । त्यस्तै, मेक्सिकन मूलका चर्चित अभिनेता बेनेसियो डेल टोरो र ब्रडवे तथा हलिउडमा सक्रिय जोनाथन ग्रोफ पनि यस सूचीमा समेटिएका छन् ।
भारतीय सिनेमा प्रतिनिधित्व गर्दै रणवीर कपूर सूचीमा परेका छन् । उनी बलिउडका लोकप्रिय अभिनेता हुन्, जसले विभिन्न शैलीका फिल्ममार्फत आफ्नो अभिनय क्षमता प्रमाणित गरेका छन् । साहित्यतर्फ तायारी जोन्स र फ्रिडा म्याकफाडेन जस्ता लेखकहरूको पनि उपस्थिति छ ।
संगीत क्षेत्रमा नोआ कहान, एन्डरसन पाक र कोको जोन्सले आफ्नो सिर्जनात्मक काममार्फत विश्वभर प्रभाव छोडिरहेका छन् । टेलिभिजन र फिल्मकी चर्चित अभिनेत्री रिया सिहर्न पनि सूचीमा समावेश छिन् ।
यसैबीच, इरानी निर्देशक जाफर पनाही पनि सूचीमा छन्, जसले कठिन राजनीतिक परिवेशबीच पनि सशक्त सिनेमा निर्माण गर्दै आएका छन् । समग्रमा, यस वर्षको सूचीले विभिन्न क्षेत्रका प्रतिभाहरूको प्रभावलाई एकै ठाउँमा देखाएको छ । खासगरी बालेनको समावेशले नेपाललाई विश्व मञ्चमा नयाँ ढंगले चिनाउने अवसर दिएको छ ।
