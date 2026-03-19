तेस्रो त्रैमाससम्म ४१ अर्ब ७९ करोड प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ३ गते १३:१६

  • चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक अवधिसम्म नेपालमा ४१ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ बराबर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको छ।
  • चैत मसान्तसम्म कुल ६१५ उद्योग दर्ता भएका छन्, जसमा ४२६ कम्पनी अटोमेटिक रुटबाट र १८९ अप्रुभल रुटबाट दर्ता भएका छन्।
  • गत आवको तुलनामा यस वर्ष एफडीआई घटेको छ, चैतमा मात्र १ अर्ब रुपैयाँको एफडीआई स्वीकृत भएको छ जुन गत आवको १३ अर्ब १७ करोडभन्दा कम हो।

३ वैशाख, काठमाडौं । नेपालमा चालु आर्थिक वर्षमा तेस्रो त्रैमासिक अवधिसम्म ४१ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ बराबर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको छ ।

उद्योग विभागका अनुसार चैत मसान्तसम्म कुल ६१५ उद्योग दर्ता भएका छन् भने सो रकम बराबरको लगानी स्वीकृत गरिएको छ । यस अवधिमा अटोमेटिक रुटबाट ४ अर्ब ९ करोड र अप्रुभल रुटबाट ३७ अर्ब ६९ करोड बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको देखिन्छ ।

जसमध्ये अटोमेटिक रुटबाट संख्यात्मक रुपमा सबैभन्दा धेरै ४२६ कम्पनी दर्ता भएका छन् । अप्रुभल रुटबाट १८९ कम्पनी दर्ता भएको देखिन्छ । चैतमा मात्र कुल १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । यस महिनामा ६१ उद्योग दर्ता भएका छन् ।

यस वर्ष दर्ता भएका अधिकांशको प्रकृति भने साना उद्योग रहेको छ । यस अवधिमा मझौला र ठूला उद्योग ८/८ वटा मात्र दर्ता भएका छन् । चैत महिनामा दर्ता भएका सबै उद्योग साना प्रकृतिका छन् । क्षेत्रगत रुपमा हेर्दा यस वर्ष सबैभन्दा धेरै संख्यामा सूचना प्रविधिमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको छ ।

तर, लगानी प्रतिबद्धता भने अन्य क्षेत्रमा बढी देखिन्छ । विभागका अनुसार सूचना प्रविधिका कुल ३४६ उद्योग दर्ता भएका छन् । जुन ५६ प्रतिशत बराबर हो । पर्यटनका १६४ उद्योग दर्ता भएका छन् । जुन २७ प्रतिशत बराबर हो ।

कृषिका १६, ऊर्जाका २, उत्पादनमूलक उद्योग ३८, खानीका २ उद्योग दर्ता भएका छन् । रकमका आधारमा सबैभन्दा धेरै कृषिमा २२ अर्ब, पर्यटनमा ११ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ ।

घट्दो प्रवृत्ति

एफडीआई भित्रने क्रम भने यस वर्ष घटेको छ । गत आवको ९ महिना (साउन–चैत)मा ५८ अर्ब हाराहारी एफडीआई स्वीकृत भएको विभागको तथ्यांक छ ।

जुन आव २०८०/८१ को तुलनामा समेत २७ अर्ब ८८ करोडले धेरै थियो । गत आवको चैतमा मात्र १३ अर्ब १७ करोडको एफडीआई स्वीकृत भएकोमा यस वर्ष १ अर्ब रुपैयाँको मात्र स्वीकृत भएको छ । गत आवमा तेस्रो त्रैमाससम्म कुल ४६८ कम्पनी दर्ता भएको तथ्यांक छ ।

हृदयघात र कार्डियाक अरेस्टबीच के फरक छ ?

हृदयघात र कार्डियाक अरेस्टबीच के फरक छ ?
उपेक्षाको जवाफ ब्याटबाट दिँदै अर्जुन

उपेक्षाको जवाफ ब्याटबाट दिँदै अर्जुन
अर्थमन्त्री समक्ष व्यवसायीले राखे सहुलियतपूर्ण कर्जाको माग

अर्थमन्त्री समक्ष व्यवसायीले राखे सहुलियतपूर्ण कर्जाको माग
भिटेन र साकारको हिपहपमा झुम्यो लन्डन (तस्वीर)

भिटेन र साकारको हिपहपमा झुम्यो लन्डन (तस्वीर)
ललितपुरबाट सुन-चाँदीका गरगहना चोरी, चोर्ने र खरिद गर्ने दुवै पक्राउ

ललितपुरबाट सुन-चाँदीका गरगहना चोरी, चोर्ने र खरिद गर्ने दुवै पक्राउ
काठमाडौं महानगरकी कार्यवाहक प्रमुख डंगोल र प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीबीच भेटवार्ता

काठमाडौं महानगरकी कार्यवाहक प्रमुख डंगोल र प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीबीच भेटवार्ता

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

एमाले पुनर्गठन गर्न विद्या भण्डारी सक्रिय

एमाले पुनर्गठन गर्न विद्या भण्डारी सक्रिय
५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२
प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए
वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा

वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा
फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार
गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो

गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो
डिजिटल स्पेस : आन्दोलनको नयाँ मोर्चा

डिजिटल स्पेस : आन्दोलनको नयाँ मोर्चा

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

5 Stories
प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

8 Stories
सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

7 Stories
दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

9 Stories
गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

8 Stories

